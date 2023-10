U spavaćim sobama diljem svijeta misionarski je položaj i dalje omiljena poza za igrice pod plahtama, a u stopu ga slijede ga poza jahačice i doggy style. Misionarski položaj je pravi klasik, između ostalog i zato što smatramo kako je jednostavan i prirodan – pa je dobar izbor kad nam nije do kompliciranih poza i akrobatike u krevetu.

Osim toga, kod ove poze dolazi do mnogo kontakta kože o kožu, a tu je i mogućnost gledanja u oči. Uz jastuk podmetnut pod partneričinu stražnjicu može se, bez puno muke, dobiti varijacija na temu i popraviti kut penetracije.

No, čak i jedan tako 'običan' položaj moguće je 'zeznuti'. Je li ti se ikad dogodilo da je sve krenulo obećavajuće, no usred seksa ON je izgubio erekciju? Krivci za splasnuto uzbuđenje mogli bi ležati u ovim čestim pogreškama koje činimo mi, žene:

Pasivna si

Žene, osobito one u dugim vezama, preferiraju misionarski položaj jer to podrazumijeva da se ne moraju puno truditi – partner je taj koji ovdje vodi glavnu riječ, zar ne? Manevarski prostor partnerice u misionarkom položaju je prilično mali, ali ipak postoji. Ako samo ležiš, budi uvjerena da mu ovo baš i neće biti uzbudljivo. Umjesto toga, pomići zdjelicu, a možeš koristiti i ruke da ga miluješ po leđima i uhvatiš za bokove. Noge možeš omotati oko njega i privući ga bliže – ovakav će mu potez biti jako seksi. Mogućnosti je puno, samo budi kreativna.

Skrećeš pogled

Jedna od stvarno dobrih strana misionarskog položaja jest i to što se partneri mogu gledati duboko u oči tijekom seksa, a to je totalno uzbudljivo. No, ako stalno izbjegavaš pogled ili držiš oči zatvorene, propuštaš tu priliku. Daj mu tu i tamo seksi pogled, a kad se stvari zahuktaju, održi kontakt očima - vidjet ćeš kamo će vas ovo odvesti.

Tišina

Za tvog partnera vjerojatno nema ništa uzbudljivije nego da osjeti – i vidi, tvoje uzbuđenje, za koje je i on zaslužan. ON želi vidjeti izraze tvog lica, čuti uzdahe zadovoljstva, možda i pokoju 'prljavu riječ'. Ako samo šutiš i trudiš se ostati pristojna, to će djelovati demotivirajuće na njega.

Glumiš porno zvijezdu

Druga krajnost od toga da samo ležiš i šutiš jest ta da pretjeraš. Pretpostavljaš kako muškarci vole filmove za odrasle pa pokušavaš oponašati ono što si tamo vidjela - sa svim tim prenaglašenim gestama, mimikom – i uzdasima. No, on će znati da glumiš i umjesto da ga takav performance uzbudi, na njega će djelovati baš suprotno. Naime, muškarci znaju da su porno filmovi i stvarnost dvije različite stvari. Zato, samo ostani prirodna i spontana.

Naređuješ

Neke žene ponašaju se kao šefice koje zapovijedaju svom partneru i govore mu što i kako treba činiti u svakom trenutku. Malo seksi uputa može biti itekako uzbudljivo, ali ako si poput diktatora i ne daš mu da misli svojom glavom, 'malom' ili velikom, ovo će ga ipak odbiti i uzrokovati da njegovo uzbuđenje naglo splasne. Probaj naći pravu mjeru između toga da mu kažeš što i kako želiš - i toga da mu dozvoliš da i sam preuzme inicijativu. Kao i uvijek, sve je u pravom balansu.