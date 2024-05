Ljubav koja traje zauvijek? Moguće je, ali uz ova 3 uvjeta

Ah, ljubav koja traje zauvijek. Ovo je ideal o kojem sanja valjda svaki zaljubljeni par na planetu. Ipak, čisto statistički gledano, rijetko kome uspije ostvariti ljubav koja nema roka trajanja. Čak i mnogi parovi koji ostaju zajedno do kraja života ne mogu se pohvaliti time da je ljubav ostala, ali su je zamijenili navika, prijateljstvo ili, recimo, praktični razlozi tog zajedništva.

Ipak, svatko od nas poznaje neki stariji par čija ljubav traje i traje – te je vrlo vjerojatno da će se voljeti „dok ih smrt ne rastavi“. Kako nekim ljudima uspije živjeti ovaj romantični san? Je li riječ o nekakvoj slučajnosti ili oni rade nešto drugačije od svih ostalih? Zapravo ništa nije slučajno, naime postoje tri ključa za dugoročne veze koji su presudni za rok njezina trajanja. Želiš svog partnera zaljubljeno držati za ruku i kad budete imali 90? Moguće je, ali evo što u tom slučaju trebaš naučiti o ljubavi:

Možeš mijenjati samo sebe

Vjerojatno si mnogo puta čula onu vrlo istinitu izreku o tome kako druge ne možemo mijenjati. Možemo im ukazati na njihove greške i propuste, ali ne možemo očekivati da ćemo time išta postići – sve do osoba sama ne poželi promijeniti svoje navike ili način ponašanja. Pro tom, partneri u vezi nerijetko vole jedno drugom ukazivati na njihove manjkavosti – i što je najgore tajno se nadaju da će se stvari promijeniti onako kako bi to oni željeli. Ali kad bismo bili sasvim iskreni, morali bismo se pitati kako temelj za vječnu ljubav može biti veza s partnerom s kojim zapravo uopće nismo zadovoljni – nego samo čekamo da postane neka bolje verzija?

„Upravo zato na svojim radionicama uvijek izgovaram sljedeću rečenicu: svjetska sila na dva slova je riječ “ja”. VI ste odgovorni da nešto promijenite ako VI to želite. Vi morate promijeniti nešto ako želite stvoriti promjenu. Ako ti nešto odgovara, moraš nešto prilagoditi u sebi i u svom životu kako bi se ponovno osjećala dobro", savjetuje Damian Richter, njemački lifecoach poznat po transformacijskom seminaru "Level Up Your Life".

Dakako, to ne znači da ne treba komunicirati s partnerom o onome s čim nismo zadovoljne, baš naprotiv. No, prema Richteru, ključ je u tome da partneru s ljubavlju objasnimo što nas muči i otvorimo prostor da zajedno pronađemo rješenje.

Foto: Pexels

Voli partnera onako kako želi i treba

Vjerojatno si čula da postoji nekoliko jezika ljubavi pa tako, recimo, netko od nas ljubav iskazuje obavljanjem malih usluga za partnera, dok će drugima više značiti fizički iskazi ljubavi, poput zagrljaja i poljubaca. Svatko od nas ima svoj osobni jezik ljubavi, a poanta u partnerstvu je dobro upoznati „jezik kojim govori“ onaj drugi. Osim što ćemo tako znati bolje prihvatiti ljubav koju nam partner želi dati, moći ćemo i bolje ispuniti njegove ili njezine potrebe.

U stvarnosti, većina ljudi dobro zna koji je njihov jezik ljubavi, ali pretpostavljaju da ga razumije i njihov partner. I to ne samo da ga razumije, nego očekuju da partner govori istim jezikom ljubavi. Tek kad dođe do niza nesporazuma shvate da su (svi) drugačiji i tu kreću problemi. Šteta, jer zapravo sve može biti tako jednostavno – dovoljno je osvijestiti jezik ljubavi našeg partnera i voljeti ga na način na koji partner želi biti voljen. Također, jednako je važno partneru dati do znanja način na koji mi same želimo i trebamo ljubav.

Broj jedan

Jedna od tajni dugoročnih sretnih veza koje su započele još u srednjoj školi, a traju i u mirovini jest i ta da su partneri uvijek jedan drugome prioritet. Partner bi tako trebao biti na zaista posebnom mjestu u našem životu – ispred našeg posla, prijatelja, roditelja pa čak i djece – kaže Richter i pojašnjava

„Sto posto ispunjavajuće partnerstvo također zahtijeva stopostotnu predanost. Ova obveza ne znači da od danas više nikada ne smijete raditi ono u čemu uživate, da više ne biste trebali zvati svoje prijatelje i, idealno, ne biste trebali imati nikakav kontakt sa svojom obitelji. Naravno da ne! To znači da svom partneru dopuštate da osjeti da je on ili ona vaš apsolutni prioritet, vaš broj 1. Jer ako stvarno odlučite nekoga staviti uz sebe, onda ste oboje sunce, centar vašeg života, izvor energije. A vaša energija je snaga kojom napajate cijeli svoj svemir.“

Kad imamo ovako postojan i moćan izvor energije možemo biti bolji i u drugi našim odnosima, kao što su odnos s roditeljima, prijateljstva te roditeljstvo. Osim toga, sretni roditelji koji se vole djeci su najbolji mogući uzor za njihove buduće ljubavne veze koje bi mogle biti jednako uspješne i ispunjujuće.