Koristiš dejting aplikacije? Savjeti kako izabrati dobre profilne fotografije

Prije je bilo nezamislivo potencijalnog partnera upoznati putem ekrana. Danas je zaista puno opcija za upoznavanje, no otpočetka treba biti iskren oko namjera te biti svjestan da se na online aplikacijama krije širok raspon ljudi. Neki traže usputnu zabavu, drugi žude za društvom, a treći se nadaju da će tako upoznati nekoga za ''ozbiljnu'' vezu. Naravno, od sve te gomile profila ima dosta lažnih računa i fotošopiranih fotografija pa je na svakome za prosuditi s kim se uopće u redu dopisivati.

Nije tajna da je lako moguće da će ti se na Tinderu i Badoou javiti više desetaka muškaraca. Neke ćeš odmah 'otpisati' jer se nećete slagati u namjerama ili će jednostavno biti ''čudni''. No to nije kraj svijeta jer je na dejting aplikacijama potrebno strpljenja i malo sreće. I da, ne moraš izaći na dejt s prvim koji ti se javi (ili kojemu se ti javiš). Daj si vremena za ''razgledavanje'' i dopisivanje. Ovom temom već smo se bavile u tekstu o pravilima online dejtanja koji bi ti mogao pomoći snaći se u gomili profila.

Slika govori 1000 riječi

Ne boj se. Možda baš nakon dana ili mjeseci skrolanja 'naletiš' na budućeg partnera. Baš zato što se ljudi na dejting aplikacijama prosuđuju po fotografijama, jako je važan odabir slike. Kako bi stekli više ''matcheva'' korisnici često uljepšavaju fotografije, skrivaju nesavršenosti i nastoje se prikazati u savršenom svjetlu, no čini se da im se to vrati kao bumerang već na prvom dejtu. Upravo zbog ''uljepšanih'' fotografija može doći do razočarenja u pogledu izgleda, ali i visine. Visina je na Tinderu, naime, jako važna. Muškarci, ali i žene često navode koliko su visoki i svim silama nastoje pokazati ili sakriti centimetre.

Foto: Unsplash

S druge strane, ako na profilu imaš svega jednu prastaru fotografiju smanjuješ si šanse za potencijalnim spojevima. Stoga nastoji biti autentična i pokazati se onakva kakva jesi. Evo još nekoliko važnih pravila pri odabiru adekvatnih fotografija.

Ne skrivaj lice

Čini se da mnogi na dejting aplikacijama skrivaju lice i biraju fotografije s leđa. S jedne strane možda tako skrivaju privatnost, no s druge, rijetko tko će kliknuti na profil bez opisa i s fotografijama loše kvalitete. Želiš li si maksimalno povećati šanse, stavi jednu fotografiju lica, no spontanu, a ne kao na dokumentu. Pažljivo biraj fotografije – bolje je staviti tri ili četiri dobre, u različitim situacijama nego 10 identičnih.

Biraj fotografije koje te opisuju

Voliš čitati, sport ili životinje? U redu je da to i pokažeš na fotografijama. Korisnici dejting aplikacija opisom i fotografijama stječu dojam o osobi i odlučuju hoće li je ''kliknuti'' i javiti joj se. Važno se istaknuti u gomili profila pa generalno bolje prolaze profili s osobnom notom, oni koji pokazuju da osoba doista živi život izvan ekrana, da ima hobije i interese. Možda baš to potakne drugu stranu na zanimljiv ulet ili pitanje. Ne mora sve biti formalno kao na razgovoru za poslu.

Foto: Unsplash

Izbjegavaj fotografije s društvom

Pretpostavljamo da si na dejting aplikaciji zbog sebe, a ne zbog društva. Greška je staviti grupnu fotografiju na kojoj je teško procijeniti tko si ti, a tko su tvoje prijateljice. Uz to, to može biti velika zamka za drugu stranu koja zapravo ni ne zna kako TI izgledaš Gomilajući slike u društvu mogla bi si smanjiti šanse za potencijalnim spojem.

Ne mijenjaj prečesto fotografije

Naravno da je s vremena na vrijeme itekako poželjno promijeniti fotografije, no činiš li to svakih nekoliko dana, to bi druga strana mogla pritumačiti kao nesigurnost. Ako nisi sigurna koje fotke odabrati, potraži savjet od bliske osobe. A ako pak nakon nekog vremena – recimo mjesec dana – procijeniš da određena fotografija nije najbolji izbor, da je zastarjela i previše formalna, svakako je osvježi.

Fotografije su u online svijetu jako važne. Kaže se da govore više od tisuću riječi. Na dejting aplikacijama zaista je tako – barem dok se osobe ne upoznaju uživo.