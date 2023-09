Čarobna brojka: Koliko treba trajati predigra za maksimalan užitak?

Je li ti draži maratonski seks ili si ipak za brzinske igrice u krevetu? Onako, netom prije spavanja ili ujutro prije posla. Vjerujemo da svaki par ima svoje omiljeno vrijeme za aktivnosti 'pod plahtama'. Uz to, dok su mlađi ili bez djece, ljudi obično imaju više vremena pa im je manje važno kad će se seks dogoditi i koliko će trajati.

Nakon što dobiju dijete stvari se mijenjaju jer se trenuci intimnosti često trebaju planirati. Maratonski seks – koji je najčešći na početku veze – tada postaje skoro nemoguća misija.

No, ništa zato. I u seksu je kvaliteta važnija od kvantitete. Dokazano da oni koji vode ljubav svaki dan nisu ništa sretniji od onih koji to čine jednom ili dvaput tjedno. Jednako tako, oni koji prakticiraju duži seks nisu nužno seksualno zadovoljniji naspram onih koji preferiraju brzinske sesije. Čini se da je za ispunjen seksualni život najvažnija - predigra.

Seksualni odnos puno je više od penetracije pa će sva ona milovanja po erogenim točkama, strastveni poljupci, zagrljaji i zavodljive riječi itekako utjecati na seksualno zadovoljstvo pojedinca. Dakle, predigra je sve. Istraživanje koje su proveli kanadski znanstvenici pokazalo je da su i žene i muškarci najzadovoljniji kad 'zagrijavanje' traje šest minuta.

To su ustanovili na uzorku od 1500 spolno aktivnih osoba u dobi od 18 do 24 godine. Čini se da za mlade vrijedi pravilo ni predugo ni prekratko, no šteta što ih istraživači nisu odmah pitali vole da im traje penetracija, odnosno glavni dio čina.

Ali vratimo se tren na predigru koju toliko volimo jer nas 'baca' u seksi raspoloženje, opušta i uvijek iznova povezuje s partnerom. I ovo je istraživanje pokazalo da je 'zagrijavanje' nešto važnije ženama nego muškarcima – 61 posto žena reklo je da bez strastvene predigre ne mogu doživjeti vrhunac. Većina se muškaraca pak složila da uživaju u predigri, no da bi do vrhunca mogli doći i bez nje.

Ipak, potičemo parove da iskušaju sve čari predigre – u trajanju od šest ili više minuta – te da se nakon seksa prepuste maženju jer i to može povećati seksualno zadovoljstvo.

