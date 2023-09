Bez ovog ne može: 8 ključnih standarda u vezi koje svaka žena treba imati

Iako je fizički izgled ono što najčešće prvo primijetimo kod muškarca ili žene, nebrojeno je slučajeva u kojima se netko s vremenom zaljubio u osobu koja joj u startu nije bila fizički privlačna. Ipak, svejedno se dogodila kemija. Možda si se i sama nekad davno nadala visokom crnokosom frajeru smeđih očiju, no na kraju si se u vezi s muškarcem koji te 'osvojio' razmišljanjima i karizmom.

Ako si trenutno u fazi dejtanja ili si u friškoj vezi, imaj na umu da je važno imati standarde, ali da se oni ne smiju odnositi samo na izgled. Jasno, osoba s kojom si trebala bi te privlačiti – kao i ti nju – jer se to odnosi na seksualni život koji je za mnoge ključna stvar u vezi. Uz fizičku privlačnost i kompatibilnost u krevetu, još su neke stvari jako bitne kod odabira partnera.

U njegovom društvu trebaš se osjećati sigurno i ugodno i to naravno nije sve. Pusti one koji ti kažu da imaš previsoke standarde. Svaka žena trebala bi ih imati. Presudno je znati što uopće tražiš i procijeniti kako se osjećaš u blizini tog muškarca. Kako se odnosiš prema njemu, a kako on prema tebi?

U nastavku donosimo popis minimalnih standarda u ljubavnoj vezi iliti ako toga nema, odmah ga 'prekriži'.

Poštovanje

Prije nego što se uopće upustiš u vezu s nekim, dobro razmisli postoji li tu uzajamno poštovanje. Poštovanje je stup svakog odnosa i ako toga nema, makni se od toga. U zdravoj vezi oboje znaju da su pojedinci s vlastitim interesima, poslovima, prijateljima, životima… Tvoj partner ne smije te omalovažavati – niti ti njega – i uvjeravati te da nisi dovoljno dobra. Dakako, može ti sugerirati da se više potrudiš u pojedinom aspektu, no ne smije te siliti na nešto ili ti braniti da samostalno odlučuješ. To prelazi u emocionalno uznemiravanje. Poštivanje granica i slobode izuzetno su važni i pored tog čovjeka trebaš imati osjećaj da si ono što jesi, s manama i vrlinama. Isto vrijedi i za tebe. Ne možeš očekivati čudesa ako sama ne vraćaš uzajamno.

Prihvaćanje

I baš zato što znate da ste dvoje pojedinaca, svaki bi par trebao prihvaćati onog drugog. S manama i vrlinama. Zbog početne opijenosti, ljudi su skloni idealizirati partnera, no treba znati da nitko nije savršen i da svatko katkada pogriješi. Pri odabiru partnera trebaš se zapitati prihvaćaš li partnera takav kakav je – to najčešće tek vrijeme pokaže. I prihvaća li on tebe takvu kakva jesi? Ne treba ti onaj koji te svim silama želi promijeniti na njegovu sliku. Ili koji te konstantno uspoređuje s bivšom. Isto vrijedi i za tebe.

Uvažavanje

Iako mnogi brkaju poštovanje i uvažavanje, stručnjaci za veze tvrde da se rade o dva slična, ali različita pojma. Kad te partner cijeni i uvažava, svjestan je da je sve što radite za dobrobit vaše veze. Lijepo je znati da on vidi i priznaje trud te da je na tome zahvalan. Ne moramo govoriti da isto vrijedi i u suprotnom slučaju.

Ravnopravnost

Često se dogodi da emocionalno nezreli muškarci uđu u vezu i onda očekuju da će partnerica sve raditi za njih. Kuhati, pospremati, planirati, a da oni u tom pogledu nemaju odgovornost. Ni takav ti ne treba. U zdravoj vezi oboje se morate osjećati jednako vrijedni te znati da se oboje trudite. Da ne leži sva odgovornost na leđima jednog ili da primjerice on sve odlučuje umjesto tebe. Zaobiđi muškarca koji smatra da bi sve odluke on trebao donositi ili koji se ne žele naučiti najosnovnijim kućanskim poslovima. Također, posebno je opasno kad se uz muškarca nađe uspješna žena. U tom se slučaju neki osjete ugroženo, no imaj na umu da ti ne smiješ odustati od karijere samo zato što on smatra da to nije za tebe. Ukratko: u zdravoj vezi imaš slobodu i autonomiju, a partner te potiče, a ne sputava. Također tada nemaš osjećaj da si u vezi s djetetom.

Dobra komunikacija

Partner bi ti trebao biti oslonac. Među vama ne bi trebalo biti tabua ili straha od osude. Iako nam svakodnevica često ostavlja premalo vremena, parovi bi trebali naći vremena za razgovor (ne samo o obavezama i računima) te se tako upoznavati. Naravno da će katkada doći do nesuglasica i to je sasvim normalno, no čak i tada morate znati naći rješenje, a ne se okrenuti u drugu stranu. Ukratko: traži nekoga s kim možeš razgovarati baš o svemu, onoga koji te sluša i razumije. Jer mu je stalo.

Sličan pogled na budućnost

Govorimo li o dugim vezama, par bi trebao imati sličan pogled na budućnost. Trebao bi dijeliti zajedničke ciljeve i željeti slične stvari. Ako se jedan za godinu dana vidi u inozemstvu, a drugi bi totalno drugačiju svakodnevicu – i od tog ne odustaje – teško ćete se naći na pola puta. No nije i nemoguće. S druge strane, nema smisla ako se jedan trudi i radi po cijele dane, dok je drugoj strani doseg odlaziti na kave bez radnih navika i osjećaja odgovornosti. Ove stvari često nećeš odmah primijetiti, no radišnost i angažiranost jako su važni kriteriji kod odabira partnera.

A imaš pravo znati i na čemu ste

Često se danas dogodi da se ljudi viđaju po pola godine ili godinu dana, a da i dalje ne znaju na čemu su. Nisu sigurni jesu li u vezi ili su pak u ležernijem odnosu niti što očekuje koja strana. Apsolutno imaš pravo znati razmišlja li on o vezi, kako općenito gleda na veze te nakon nekog vremena definirati odnos. Oboje trebate biti zadovoljni i sigurni u ono što gradite. Ako se već mjesecima viđaš s tim muškarcem, a on nikako da 'povuče' pitanje o vašem odnosu ili ti na bilo koji način da do znanja što misli, trebala bi stati i razgovarati s njim. Neki tvrde da nema smisla definirati vezu, dok drugi ipak žele biti sigurni – sama procijeni što vrijedi za tebe. Sve ostalo moglo bi biti 'zavlačenje'.

I, naravno, ljubav

Ako znamo da ljubav slijedi tek nakon početne opijenosti i zaljubljenosti, trebat će vremena da nekome kažeš da ga voliš. Ipak, trebala bi biti isključivo s onim s kojim se osjećaš nesputano, sigurno i voljeno. Onim s kojim rasteš, a ne stagniraš ili još gore, propadaš. S onim koji te cijeni i trudi se dok mu sve to uzajamno vraćaš. Ako se pak pitaš voli li te on uopće i je li mu stalo, možda to ipak nije 'to'.