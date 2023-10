Kako preboljeti prekid koji se dogodio tvojom krivnjom?

Svaki prekid je težak i obično je potrebno vrijeme kako bi se nastavilo dalje. Međutim u takvim situacijama najviše se uvijek govori o prekidima u kojima je druga strana kriva, a žena povrijeđena. Možda je muškarac prevario, lagao i ili bio neiskren oko budućnosti, ali što ako je veza prekinuta zbog nečega što si ti napravila. Nitko ne voli javno govoriti o svojim pogreškama, posebno ako je povrijeđena druga osoba.

Ovakvi prekidi su posebno teški jer ne samo da se pokušavaš nositi s gubitkom osobe do koje ti je stalno, nego nosiš i teret krivnje. Ovo je dvostruki udarac i vraški boli. No ne treba se samo "utapati" u krivnji nego je važno krenuti dalje, ali je potrebno odraditi neke korake. Naravno, trenutno je loše, ali koji prekid nije bolan?

Prihvati svoje pogreške

Uvijek treba krenuti od početka, a u ovom slučaju se radi o prihvaćanju činjenice da si zeznula i da si kriva. Možda si lagala ili ga varala s najboljim prijateljem? Što god da si učinila, prihvati to i postani svjesna da se ništa ne može promijeniti. Osim ovoga vrlo je važno i da prihvatiš da bi svejedno odnos vrlo brzo završilo. Napravila si veliku pogrešku i sabotirala si ljubavni odnos, a to je znak da veza ne bi dugo ni potrajala. Barem je utjeha da si dovela kraju nešto što ionako nije imalo dobre temelje.

Prestani kriviti sve oko sebe

Možda ne želiš prihvatiti krivnju i dalje kriviš ljude oko sebe. Možeš kriviti druge ljude, ali dok ne prihvatiš što si napravila nikada nećeš istinski preboljeti prekid. Vrlo je važno za daljnji život prihvatiti što se dogodilo. Možda će ti biti lakše ako budeš razgovarala s najboljom prijateljicom? Moglo bi biti primamljivo pokušati nastaviti razgovarati s bivšim, koji vjerojatno trenutno ne želi razgovarati s tobom. Razgovaraj o svemu sa najboljim prijateljem ili prijateljicom. Trebaš nekoga kome vjeruješ i tko se ne boji biti iskren s tobom.

Je li ovo pogreška koja se ponavlja?

Važno je i razmisliti o prošlim vezama. Je li se pogreška iz ove veze već dogodila? Ako nije prvi put onda se radi o ozbiljnom problemu, a za sada je važno preboljeti prekid i spriječiti kasnije pogreške. Također je ovakva situacija prilika da pokušaš učiti i shvatiti što si sve učinila. Zašto si partnera gurnula u stranu, lagala ili varala te što vas je dovelo do svađa. Shvati prekid kao priliku za učenje kako ne bi pustila sljedeću sjajnu osobu da nestane iz tvog života.

Oprosti sebi i neko vrijeme budi sama

Krivnja, prihvaćanje i učenje je sve što se treba dogoditi u tom procesu. Sada je vrijeme da oprostiš sebi jer svatko griješi. Posljedice se trenutno mogu činiti teškima, ali nitko nije savršen. Moraš oprostiti sebi ako ikada želiš otpustiti i krenuti dalje. No nakon ovakvog iskustva bilo bi dobro uživati samačkom životu. Nije sve loše i možda je ovo vrijeme koje si podsvjesno priželjkivala. Sada imaš priliku da odvojiš vrijeme samo za sebe i ponovno ostvariš vezu sa sobom.

Ispričaj se bivšem partneru i kreni dalje

Iako te možda tvoj bivši partner ni ne želi čuti ipak se pokušaj barem ispričati. Najbolje je to učiniti licem u lice, ali ako se ne želi javiti onda možeš ostaviti i govornu poruku. Svakako je iskrena isprika put prema oporavku i nastavku života. Bez obzira koliko ti je stalo do bivšeg, trebaš znati da ćeš pronaći nekog novog. Ne, to možda neće biti dan nakon prekida, ali za nekoliko mjeseci ili godinu dana naći ćete nekoga. No postoji i drugačiji nastavak priče, možda ćeš se uspjeti ispričati bivšem partneru i željet ćete nastaviti odnos, u tome treba biti oprezan. Potrebno je vrijeme i prostor da se sve shvati kako bi veza mogla u budućnosti funkcionirati.