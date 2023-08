Javljanje bivšem nakon prekida? 4 razloga zašto to nije dobra ideja

Prekinuli ste, a i dalje ti se 'vrti' po mislima? Od početka vaše veze kroz puno ste toga prošli i iako si svjesna da je nešto pošlo po krivu, teško ti se pomiriti s prekidom. To je sasvim uobičajeno. Prekid veze za mnoge je bolno iskustvo tijekom kojeg će proći kroz više faza. Možda će 'u startu' negirati prekid, a možda će se i poželjeti javiti bivšem. Ipak, prije nego što uzmeš mobitel i kreneš mu tipkati, stani i promisli dvaput.

''Nakon prekida mnogi ne mogu prestati opsesivno razmišljati o bivšem ili bivšoj. Žele ublažiti osjećaj usamljenosti. Drugi, koji su istinski voljeli bivšeg partnera, ne mogu ga pustiti. Svatko se u tom periodu drži drugačije. Neki misle da će slanjem poruke bivšoj ljubavi izbjeći bol, dok se drugi odmah odmaknu i srce stave pod ključ'', tumači psihoterapeutkinja i autorica Fran Walfish.

Kako kaže, upravo tada moraš upoznati sebe i poštivati svoje vlastito vrijeme. Savjetuje da se u razdoblju opravka od prekida veze posvetiš sebi i počneš ponovno dejtati tek kad budeš potpuno spremna – a čim još razmišljaš o bivšem, to sigurno nisi. Odluka treba li se javiti ili ne javiti bivšem treba biti samo tvoja i moraš biti spremna ne očekivati apsolutno ništa.

U kojim situacijama je prihvatljivo javiti se bivšem?

Prema ovoj psihoterapeutkinji, u redu se javiti bivšem kada postoje naznake da biste se mogli pomiriti. ''To znači da on, recimo, izražava odgovornost i grižnju savjest jer vas je povrijedio – ili vi njega. Ili pak pokazuje odlučnost da se želi promijeniti'', objašnjava. Naravno, u tom slučaju oboje trebate biti spremni na novi početak i puno razgovora te vam mora biti jasno u čemu ste pogriješili. Iste greške ne bi se smjele događati.

S druge strane, bivšem se u redu javiti i onda kad misliš da niste sve razriješili ili zaključili priču. Možda ste živjeli zajedno pa sad imate nerazriješene financijske stavke. U tom slučaju, trebali biste bez naleta emocija razgovarati o tim segmentima. Također, dobrobit vaše djece još je jedan od legitimnih razloga za javljanje bivšem. Kod ovakvih ozbiljnih tema, trebaš znati s kojom namjerom i ciljem si mu se javila. U suprotnom bi sve moglo otići u krivu stranu, posebice ako je prekid svjež.

Zašto je (ipak) bolje suzdržati se od javljanja bivšem?

Prema psihoterapeutkinji Walfish, bivšem se definitivno ne trebaš javljati onda kad shvatiš da je nastavio dalje i/ili ušao u novu vezu. To je apsolutno NE. ''Saznanje da vaš bivši ima novu vezu tjera vas da nastavite sa svojim životom, a koliko god bolno zvučalo, to je zaista dar'', kaže. Uz to, bivšem se ne treba javljati kad te neprestano opsjeda i optužuje za sve što je pošlo po krivu. No postoji još nekoliko situacija u kojima javljanje nije nikako dobrodošlo i u kojima ćeš sasvim sigurno požaliti svoju odluku. Saznaj ih u nastavku.

POGLEDAJ VIDEO: Kako lakše reći 'ne' i prihvatiti odbijanje?

Veza je bila loša

Nije valjda bez razloga puknula. Iako znaš da postoji valjan razlog prekida, moguće je da u trenutku tugovanja idealiziraš odnos i prisjećaš se samo lijepih trenutaka. Koliko god bilo teško, nastoji procesuirati emocije, s vremenom zatražiti savjet drage osobe i udaljiti se od pregledavanja vaših starih fotografija. Velike su šanse da ćeš požaliti što si mu se javila.

Ionako si mu već sve rekla

Daljnje 'kopanje' po prekidu moglo bi ti samo otežati proces preboljenja. Zapitaj se je li zaista zaslužio da mu se još jednom javiš i s kojom namjerom to činiš. Ako ste si već sve rekli, daljnje dopisivanje moglo bi te dovesti u začarani krug i još više razočarenja. Što ako ti ni ne odgovori ili odgovor bude suprotan onome što si očekivala?

Činiš to jer si usamljena

Jasno je da se teško priviknuti da on više nije tu. Sjećaš se kako ste razgovarali i bili intimni. No samo zato što sad na sve to gledaš s nostalgijom, ne znači da mu se trebaš javiti. Ako nemaš jasan cilj zašto mu se javljaš, velike su šanse da ćeš si otežati prekid. Radije se obrati bliskom članu obitelji ili prijateljici, ostani aktivna ili pak upiši tečaj ili pronađi novi hobi. Nastoji uživati u nešto drugačijoj svakodnevici. Trebat će ti vremena, no gadan osjećaj neće trajati zauvijek. Zato ne žuri s ishitrenim javljanjima ni dejtanjima.

Na kraju, postavi si ova pitanja

Ako i dalje važeš bi li mu se trebala javiti ili ne (mi to ne možemo znati umjesto tebe), pitaj se kakvom se odgovoru nadaš.

Kako bi reagirala kad ne bi dobila željeni odgovor? A kako ako uopće ne odgovori? Kako bi slanje te poruke moglo utjecati na njegovu svakodnevicu i ima li ponovni razgovor uopće smisla?

Istina, nekad stare ljubavi ponovno zažive, još bolje i jače, no puno češće treba nastaviti dalje i iz svega izvući lekciju. Sjeti se toga.