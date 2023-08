Kako ćeš najlakše prepoznati narcisoidno ponašanje u vezi?

Narcisoidne osobe često je teško 'prokužiti' na prvu. Žele pridobiti tvoju pažnju i uvjeriti te da su brižne osobe. I da im je stalo. Zapravo je posve suprotno od toga – pretjerana brižnost uglavno se pokaće kao njihova taktika manipulacije, a sve s ciljem da te uzmu 'pod svoje' i kontroliraju te. Narcisoidne osobe misle da sve znaju najbolje, da je njima najteže i da uvijek njih treba slušati. Oni ne priznaju pogrešku i ne prihvaćaju kritike jer im one 'poljuljaju' ego. U dubini su jako nesigurni pa stalno traže divljenje i hvalu.

Biti okružen takvom osobom štetno je jer s vremenom može poprimiti razmjere emocionalnog uznemiravanja. Zato je odmah potrebno primijetiti i reagirati na kontrolirajuća i manipulativna ponašanja. Ako te taj netko – a recimo da je partner – stalno uvjerava da si u krivu, njegova je manipulacija u podmukloj fazi. A sve je počelo tako lijepo…

U nastavku izdvajamo faze narcisoidnog ponašanja. Zvuče li ti ovi scenariji poznato, razmisli o budućnosti veze i ne dopusti da te uvjeri da si TI uvijek u krivu, a ON uvijek u pravu. Naravno, i žene mogu imati narcisoidne crte pa ako nas čitaju i muškarci, svi se ovi znakovi mogu primijeniti i na žene.

Kaže se da su ljudi različiti, ali narcisi imaju zajedničke osobine i rečenice koje rado koriste. Saznaj ih u nastavku.

Prvo te 'bombardira' pažnjom

Možda si se susrela s ljudima, najčešće muškarcima, koji ti čim izađete dva puta pridaju komplimente i hvale kao da te znaju godinama. Govorimo o onima kod kojih je očito da su prenaglili i da je sve 'isforsirano'. Odnos bi se trebao razvijati postupno, dinamikom za koju oboje odredite da je najbolja. Ipak, nije realno onome koga znaš dva dana reći da ga najviše voliš i da je najbolje što ti se dogodilo. Upravo to u prvoj fazi odnosa čine narcisoidne osobe. Neće odmah pokazati pravo lice nego će najčešće prvo 'kupovati' tvoju pažnju riječima, darovima i gestama.

Možda će ti to biti previše, no ipak ćeš mu dati priliku. Dobro razmisli shvatiš li da je čovjek jednostavno prenapadan i ako ti od 'starta' govori da je 'samo tvoj' i da si mu 'najbolja osoba'. Razmisli i ima li drugih osoba s kojima se druži – narcisi nerijetko nemaju društva jer im je teško nekoga dugo držati pored sebe.

Onda krivnju prebacuje na tebe

Na početku je on bio taj koji je pretjerivao da bi ti u drugoj fazi spočitavao da si 'preosjetljiva', 'luda' i da mu je jasno zašto te 'nitko ne voli'. Suptilno te počinje omalovažavati pa i vrijeđati, no kroz šalu pa se žrtvi može činiti da to čini 'iz milja'. Odjednom kritiziraju partnera za sve što su nekoć voljeli. Jednostavno, narcisoidan partner obezvrijedit će sve što voliš – bilo da se radi o hobiju ili obitelji. Počet će govoriti da mu se ne sviđaju tvoji prijatelji ili roditelji ili će se čuditi kako možeš nešto voljeti. Rečenice će mu početi s: Ne mogu vjerovati da… ili 'Oni nisu dovoljno dobri za tebe'. Takvim konstrukcijama korak po korak te uvjerava da on zna bolje i da to čini 'za tvoje dobro'. Ovo je prijelomna faza – jer od ove točke on jača svoju dominaciju

Mogao bi te i ucjenjivati

Ako se i dalje nastaviš družiti s ljudima za koje je procijenio da 'nisu dovoljno dobri', počet će te ucjenjivati i zabranjivati da se viđaš s njima. Mogao bi ti postavljati ultimatume poput 'Ili oni ili ja' i od sebe činiti žrtvu koju su svi ostavili. Tom taktikom narcis želi da se sažališ nad njegovim životom i povjeruješ mu da ti želi dobro. Mogao bi ti i govoriti da 'imaš sreće što si s njim' i da te 'on spasio' te da možeš biti sretna što se toliko brine. Naravno, sve je to praćeno specifičnim tonom glasa, a žrtvi je katkada teško razlučiti što da misli o takvom ponašanju. Moguće je da mu počnu smetati sitnice i da poželi odlučivati umjesto tebe. Cijelo to vrijeme 'igraju' na predanost i brigu. Ali znaj da to nije ni predanost ni briga jer se ti osjećaš neugodno i poljuljanog samopouzdanja.

Sve to čini kako bi te uvjerio u svoju 'istinu'

Uvjerava te da on zna bolje kako bi mu povjerovala. Kad ga upitaš zašto se tako ponaša mogao bi ti reći da je sve u redu i da si sve krivo shvatila – premda je jasno da se ne radi o ravnopravnom odnosu. Narcisoidne osobe sklone su dugo omalovažavati partnera i uništiti mu percepciju. Zbog toga je žrtvama katkad teško shvatiti da je takav odnos štetan. A narcis samo širi svoj utjecaj.

Sve više te kontrolira

Gdje si i zašto si otišla bez njega – to su pitanja koje bi mogao zahtijevati. Žrtva gubi tlo pod nogama i slobodu, no često joj je teško izaći iz ovakvog odnosa. Odlučiš li ga napustiti, narcisoidna bi te osoba mogla uvjeravati da te 'nikad više nitko tako neće voljeti', govoriti ti da si 'loša' i slične uvrede. Od tobože brižnog muškarca ta osoba postaje emocionalni nasilnik.

Ipak, ne ostaj u takvom odnosu. Ako ti se čini da nemaš izlaza iz začaranog kruga veza, pokušaj se obratiti osobi od povjerenja, stručnjaku ili nekoj od nevladinih udruga koja ti može pomoći savjetima.