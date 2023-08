'Jednom varalica, uvijek varalica' - izraz koji (ne) drži vodu?

Zbog tebe je ostavio bivšu partnericu i sada se pitaš hoće li isto učiniti i tebi jednog dana? Ili si pak oprostila svom partneru nevjeru, no u tebi je crv sumnje i strahuješ da će tvoj dragi opet zastraniti? Dobro ti je poznata izreka - jednom varalica, uvijek varalica, no je li to zaista tako?

Rađaju li se ljudi nevjerni ili pak kada jednom prijeđu granicu, nema natrag i opet će pokleknuti? Ili je razlog varanju činjenica da još nisu pronašli pravu ljubav pa čine pogreške? Što potiče na varanje? "Neki će ljudi uvijek varati jer misle da se pravila ne odnose na njih i neće preuzeti odgovornost za svoje postupke", kaže psihologinja Karyn Wittmeyer za portal Best Health.

Ona smatra da većina ljubavnih veza spada u kategoriju koju slavna stručnjakinja za veze Esther Perel naziva "nepatološkim" aferama. "To su afere koje potiču osobu da nauči nešto o sebi kako bi povratila osjećaj slobode, pružaju joj izlaz iz veze koja ju ne zadovoljava ili su pak očajnički način da da se veza u kojoj jesu, spasi", objašnjava Wittmeyer te dodaje kako se te situacije ne bi dogodile pod drugačijim okolnostima, u drugom odnosu.

Čak i u patološkim slučajevima, stručnjaci se slažu da se ljudi mogu promijeniti. "Vjerujem da se svatko može promijeniti ako to želi", kaže ​Joanne Malseed, savjetnica za mentalno zdravlje. "Promatrala sam mnoge klijente kako se trude izliječiti od traume i naučiti izraziti svoje potrebe i osjećati svome partneru ili partnerici kako bi izbjegli zadovoljenje istih negdje drugdje", otkriva i zaključuje kako je uz puno truda i rada moguće prestati varati u odnosu. Zanima li te više o ovoj temi, čitaj u nastavku.