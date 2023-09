Dosta ti je poza iz Kama Sutre koje liče na cirkuske vratolomije i nakon kojih se osjećaš kao da si odvježbala žešći trening u teretani? Poza Cvijet strasti, umjesto na samu tehniku penetracije, naglasak stavlja na nešto drugo – senzualnost. Poza cvijet strasti jedna je od najromantičnijih poza uopće – i zato ne čudi da, jednom kad je probaju, postaje favorit brojnih žena.

Osim toga, pozicija poznata i pod nazivom poza Lotus nije fizički suviše zahtjevna, pogotovo ako partner nema problema s koljenima. Nije potrebna velika fizička snaga da bi se izvela, već samo malo dobrog i spretnog pozicioniranja.

Kako funkcionira 'cvijet strasti'

U ovoj egzotičnoj pozi muškarac sjedi prekriženih nogu, dok mu se žena udobno smjesti u krilo i omota noge oko njegova struka. Partnerica se može povremeno nagnuti prema nazad i izviti leđa u luk tako da se pridržava na rukama, dok će je partner pridržavati za struk. Žena u ovoj pozi ima puno slobode kretanja pa može pomicati zdjelicu u ritmu i u smjerovima koji joj pašu.

Za muškarca je dodatan plus poze cvijeta strasti taj što će njezine grudi biti negdje u razini njegovih očiju – dakle, bolje ne može. U trenucima kad su partnerove ruke slobodne može dodatno stimulirati partnericu (a vizualno sebe) masirajući njezine grudi. Gledano odozgora, ovako isprepleteni ti i tvoj parter izgledate kao cvijet.

Mali savjet: ako je muškarcu teško sjediti prekriženih nogu, dobro je da pod stražnjicu podmetne jastuk i tako si pomogne.

Zašto je poza Cvijeta strasti tako dobra

Ova poza za osigurava nešto što je osobito nama ženama vrlo bitno kad su igrice pod plahtama u pitanju: bliskost. I to, kako fizičku bliskost, zbog same prirode poze, tako i intimnost. Naime, u pozi cvijeta strasti partneri imaju priliku gledati se u oči, a ako si ikad probala voditi ljubav uz zadržavanje kontakta očima, onda znaš koliko je to duboko, gotovo izvantjelesno iskustvo za oba partnera čija međusobno isprepletena tijela postaju jedno - postaju cvijet strasti.

