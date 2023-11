U vezi si s razvedenim muškarcem s djecom? Važno je znati određene stvari

Podijeljena su mišljenja oko izlaženja s rastavljenim muškarcem. Posebice ako on ima jedno ili više djece iz prvog braka. Niti bi on tebe trebao odmah upoznavati s djecom niti biste trebali žuriti s ozbiljnjim koracima u odnosu poput preseljenja ili svadbe. Oboje trebate biti svjesni situacije i novih uloga, a razvedeni bi muškarac prije upuštanja u novu vezu trebao u potpunosti preboljeti bivšu. Iako će ona zbog njihovog zajedničkog djeteta ipak biti dijelom njegova života.

Također, vjerojatno je teže razviti kvalitetnu vezu s rastavljenim čovjekom jer su velike šanse da zbog podijeljenog skrbništva ima nešto manje slobodnog vremena. Dijete dakako ostaje ključan dio njegove svakodnevnice – u većini slučajeva i prioritet – pa budi spremna da bi takav odnos mogao imati drugačiju dinamiku.

Foto: Profimedia.hr

Za brak s osobom koja ima dijete potrebno je strpljenje i svjesnost o nekim stvarima te je važno razmisliti o sljedećim važnim stvarima.

Jesi li svjesna da će dijete iz prvoga braka biti dio vašeg života?

Važno je da novi partner (u ovom slučaju ti) postupno ulazi u djetetov život. Podijeljena su mišljenja oko toga bi li te njegovo dijete trebalo s vremenom zvati 'mama' ili pak imenom. I dok jedni tvrde da je samo jedna 'mama', neki korisnici Reddita nedavno su istaknuli da je pomajka u njihovom životu odigrala ključnu ulogu, bila im oslonac i važna u formativnim godinama.

Foto: Unsplash

Bilo kako bilo, činjenica jest da brak s rastavljenim muškarcem s djetetom znači da će ono biti dijelom vašeg života, da će kod vas katkad provoditi vikende i da ćete svoje aktivnosti i želje nekada trebati podrediti mališanu. Srećom, to mnogima u drugom braku i uspijeva pa se dijete s vremenom privikne na novu osobu u svom životu. Nije poželjno osjećati ljubomoru ili zabrinutost jer partner vrijeme, umjesto s tobom, provodi s djetetom. Ipak, u takvom se odnosu ne bi smjela osjećati uskraćeno i usamljeno. Dakako, određena svota novca morat će se izdvajati za alimentaciju, no to je jasno od početka.

Jesi li svjesna da će bivša supruga biti u njegovu životu?

Iako bivši partneri vrlo često ostanu na ratnim sjekirama, ima i onih koji održe solidan odnos. Ljudski se dogovaraju oko potreba svoga djeteta i poštuju da su obje strane nastavile sa životom. To znači da bi i njegova bivša supruga trebala prihvatiti da je on sada u vezi s tobom i da ste sretni. Stoga od početka trebaš znati da je dobrobit njihova djeteta centar njihova svijeta (barem bi trebao biti) i da on možda neće samo tako iz života izbrisati prošlo poglavlje. No ključno je da je prije ulaska u novu vezu preboli propali brak.

Foto: Profimedia.hr

Možda će trebati vremena…

… da te njegovo dijete prihvati. Nastoji se polagano zbližiti s njim, nipošto nemojte govoriti loše o njegovoj mami te pokušajte planirati zajedničke aktivnosti. Ne trudi se svim silama biti 'druga' ili 'bolja' mama – kloni se svakog natjecanja i pridobivanja pažnje na ružne načine. Jednostavno objasnite djetetu da se sada vi volite, no pruži mališanu priliku da provodi kvalitetno vrijeme s roditeljima.

Foto: Unsplash

Što ti i on želite od budućnosti?

Kako gledate na zajednički život, a kako na misao o zajedničkoj djeci? Prije ulaska u brak trebala bi biti sigurna da su i njegovi i tvoji motivi iskreni, čvrsti i slični. Nema smisla gubiti vrijeme s nekim s kim nisi na istoj valnoj duljini, posebice ako jedno od vas želi zajedničko dijete. Velika je to odgovornost uz ove koju već ima stoga moraš biti sigurna da si 'na čisto' sa svim detaljima te da si spremna uskočiti u tu priču. Strpljenje, prihvaćanje, poštovanje i ljubav treba vam biti nit vodilja.

