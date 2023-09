Sreća nije samo život udvoje: Biti solo je super, a evo i zašto

Od malih nogu, dječaci i djevojčice govore o ljubavi i zaljubljuju se. Isto se događa i kroz kasnije faze života i odrasli život te većina ljudi želi pronaći ljubav i ostvariti kvalitetnu vezu te zasnovati obitelj. No život se vrlo često ne odigrava prema planovima i mnogi moraju prolaze i fazu samoće. No mnoge žene, ali i muškarci, misle da je status samc nešto kao prokletstvo. Da ne mogu biti sretni i ostvariti svoje potencijale ako nemaju partnera. No trebalo bi biti potpuno suprotno. Žene bi se trebale osjećati sretne zbog onoga što jesu i mogu, bez obzira na ljubavni status.

Ni na trenutak ne bi trebale pomisliti da je status samice znači da nisu potpune ili da su u nesretnoj fazi života, piše Bolde. Ako si godinama solo i ne vidiš da bi se u skoroj budućnosti to moglo promijeniti onda se odluči na slavlje i uživanje u svom statusu. Nemoj uživati u samosažaljenju. Uostalom, to bi mogla biti najbolja stvar koja ti se dogodila, ali moraš postati svjesna sljedećih stvari.

POGLEDAJ VIDEO: Kako lakše reći 'ne' i prihvatiti odbijanje?

Možeš raditi što god želiš kad god želiš uz mnoge druge prednosti

Većina ljudi će reći da samci mogu raditi što žele i da svoj život ne moraju prilagođavati partneru. Ovo je sjajna stvar i onda znaš da tvoj život nije definiran drugom osobom. Ako nisi vezana onda imaš slobodu u kojoj možeš rasti u bilo kojem smjeru ili na bilo koji način. Ovo može biti veliko zadovoljstvo jer se žene, posebno u tridesetima, puno bolje poznaju i onda znaju što žele od života i kojim putem trebaju krenuti.

Solo status nije druga najbolja stvar

Vrlo često se kaže da je bolje biti samac nego u nesretnoj vezi ili braku i to je istina. No ovakvo razmišljanje nameće mišljenje da ljudi koji su samci ne mogu biti sretni poput onih u sretnim brakovima ili vezama. Je li to istina? Ljudi koji su samci mogu biti zadovoljni poput onih u sretnim vezama. Na Sveučilištu Bowling Green analizirali su podatke o 51 tisuće ispitanika kroz 38 godina te su otkrili da su neudane žene u 60-ima jednako sretne kao i udane.

Ne trebaš biti u vezi da bi bila voljena

Jedna od stvari koju većina ljudi nauči kako stari je da postoje različiti oblici ljubavi i da postoje mnogi važni odnosi u životu. Romantičan odnos je samo jedan od njih. Nije nužno biti u ljubavnoj vezi da bi se osjećala voljeno ili imala sjajan seksualni život.

Sve je u redu s tobom

Ako si solo sigurno ćeš se susresti s ljudima kojima će biti šokantno što imaš 35 godina i solo si. Možda čak i misliš da nema puno ljudi koji su u istom status kao i ti, ali sve je više samaca oko nas i ono što je najvažnije - s tobom je sve u redu.

Ne radi se o preživljavanju

Zaboravi Bridget Jones! Općenito zaboravi ideju da trebaš preživjeti solo fazu. Napravi upravo nešto suprotno - uživaj u njoj! Ljudi koji su solo čine sve za sebe i da se stvari dogode. Uživaj u svakom segmentu svog života jer je to tvoj život!