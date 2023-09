Kada govorimo o seks pozama, tek nam njih nekoliko prvo pada na pamet - i to obično budu oni klasici, poput "doggy-style" poze, kaubojke i misionarske poze. To je uglavnom to, jer ljudi često upadaju u kolotečinu kada je u pitanju seks pa se drže onoga što im je poznato. Predvidljiv seks nije nužno loš - možeš imati odličan seks s osobom čak i ako znaš što slijedi. No, ako si s nekim na duge staze, moglo bi postati pomalo dosadno.

Ipak, postoji razlog zašto se uvijek vraćamo istim pozama - zato što se u njima osjećamo dobro i sigurno. Neke poze izgledaju prekomplicirano ili preopasno, neke zahtijevaju odličnu fizičku spremu, no ima ih toliko koje su zapravo sjajne, iako možda ne razmišljamo često o njima. Možda su podcijenjene jer nisu toliko poznate ili jer više nalikuju nekom mirnom sjedećem položaju, no vjeruj nam - definitivno se trebaju naći na tvojoj listi.

U nastavku smo izdvojile osam seks poza koje su vrlo podcijenjene, a zapravo su sjajne i moraš ih isprobati što je prije moguće.

