Samo opcija, a ne prioritet: Znakovi koji otkrivaju da mu uopće nisi važna

Kada smo u vezi, sasvim je normalno da od partnera očekujemo da mu budemo na prvom mjestu ili barem pri vrhu liste njegovih prioriteta. Biti nekome samo opcija sve dok ne naiđe netko bolji prilično je loš osjećaj i biti u takvoj vezi uistinu nema smisla.

Međutim, kako prepoznati jesi li frajeru prioritet ili pak samo opcija? Prema mišljenju stručnjaka, postoje neki vrlo očiti znakovi prema kojima ćeš to moći zaključiti. Ako ste već neko vrijeme zajedno, vaš odnos trebao bi biti prilično jasan. Ipak, ako se on ponaša kao da ste tek započeli vezu i ako si primijetila da mu nije stalo do tebe ni do vašeg odnosa, možda bi trebala razmisliti želiš li uistinu biti u takvoj vezi.

U nastavku ti otkrivamo nekoliko najčešćih znakova koji pokazuju da mu nisi na prvom mjestu.

