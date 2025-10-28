Ti, on i njegova fantazija: 6 suptilnih znakova da tvoj partner u krevetu misli o drugoj

U vezi, a pogotovo u onoj dugogodišnjoj, prirodno je tu i tamo zapitati se o čemu - ili o kome naš partner razmišlja. Nitko ne može čitati tuđe misi, ali ponekad nam naša intuicija govori da je u krevetu s vama i treća osoba - ona o kojoj on mašta

Je li ti se ikad odgodilo da ti se tijekom 'igrica pod plahtama' javi neki uznemirujuć osjećaj pa se zapitaš je li tvoj partner uopće prisutan u tom trenutku ili pak zamišlja da je s nekom drugom ženom? Osim ako ti sam ne prizna, ne možeš sa sigurnošću znati ima li takve fantazije dok je s tobom, ali stručnjaci za veze i seks ističu da postoje suptilni znakovi u ponašanju koji mogu otkriti da su partnerove misli odlutale. Ako prepoznaješ neke od sljedećih obrazaca ponašanja, možda je vrijeme za iskren razgovor.

Izbjegava kontakt očima

Kontakt očima jedan je od najmoćnijih alata za ostajanje prisutnim s partnerom", objašnjava u svom nedavnom razgovoru za Vice savjetnica za veze Julia Stein. "Kada netko dosljedno skreće pogled ili drži oči zatvorenima, moguće je da vizualizira drugačiji scenarij ili osobu."

Posebno je značajno ako izbjegava tvoj pogled upravo u trenucima koji su vam prije bili najintimniji. Naravno, zatvoriti oči samo po sebi nije crvena zastavica jer se neki ljudi tako lakše fokusiraju. Međutim, iznenadna i dosljedna promjena u ovom ponašanju nešto je što ne bi trebalo ignorirati.

Emocionalno je odsutan ili distanciran

Postoji velika razlika između ugodne, opuštene intimnosti i osjećaja da je netko jednostavno ne djeluje prisutno duhom. Kad nestane emocionalne topline i povezanosti, to često znači da su misli usredotočene negdje drugdje. Ključan trenutak za uočavanje ovoga je ponašanje neposredno nakon seksa. Ako primijetiš da on ne inicira maženje, nema nježnosti i zagrljaja, nego se samo brzo povuče čim 'akcija' završi, to može biti znak emocionalne udaljenosti.

Energija u spavaćoj sobi se primjetno promijenila

Još jedan znak koji može ukazivati na mentalnu odsutnost jest nedosljednost u razini njegove energije. Partner se može činiti nepovezanim u jednom trenutku, a pretjerano intenzivnim ili čak agresivnim u sljedećem, kao da nešto pokušava nadoknaditi. Ponekad partneri postaju distanciraniji kako bi odvojili fizički čin od emocionalne povezanosti. Moguće je da seks koriste kako bi ostvarili svoju fantaziju, umjesto da se istinski povežu s tobom.

Inzistira na neobičnim i specifičnim zahtjevima

Istraživanje novih stvari u krevetu je zdravo, ali ključan je kontekst. Ako partner postupno istražuje nove interese kroz razgovor i zajedničko otkrivanje, to je znak zdravog rasta u vezi. Međutim, ako iznenada, bez ikakve najave ili diskusije, počne zahtijevati nešto vrlo specifično s neuobičajenom hitnošću ili ustrajnošću, to može sugerirati da je o tome intenzivno razmišljao, moguće u kontekstu druge osobe.

Ponavlja određene "scenarije"

Ovdje ne mislimo na igranje uloga koje ste prethodno zajedno dogovorili.

"Ponavljanje neobično specifičnih obrazaca može ukazivati na to da netko proživljava određenu fantaziju", kaže Stein.

To je kao da slijedi scenarij koji postoji u njegovoj mašti, umjesto da prirodno reagira na trenutak koji dijelite. Možeš čak primijetiti da se čini razočaranim kada tvoja prirodna reakcija ne odgovara njegovom zamišljenom scenariju pa te pokušava preusmjeriti na određene radnje.

Čini se kao da žuri završiti

Ako svaki vaš seksualni susret počne odavati energiju brzinskog seksa, to bi mogao biti jasan pokazatelj da je tvoj partner ometen. Djeluje li ti olakšano, a ne istinski zadovoljno kada je seks gotov? Partner koji je mentalno prisutan obično želi uživati u trenutku i produžiti ga, a ne pobjeći što je brže moguće. Nestrpljivost ili provjeravanje mobitela odmah nakon intimnog odnosa znakovi su da je on vro vjerojatno mentalno negdje drugdje.

Primijetila si neke od ovih crvenih zastavica - evo što možeš učiniti

Ako te ovi znakovi brinu, ključno je pristupiti temi bez optuživanja. Umjesto da izravno kažeš: "Fantaziraš o nekoj drugoj, zar ne?", pokušaj s rečenicama tipa: "Osjećam da u zadnje vrijeme nismo toliko povezani tijekom intimnosti i nedostaje mi naša bliskost." Odaberi neutralno vrijeme i mjesto za razgovor, nikako neposredno prije ili poslije intimnog odnosa. Najvažnije je jasno izraziti svoje potrebe i usmjeriti razgovor prema zajedničkom rješavanju problema, a ne prema ispitivanju. Vjeruj svojoj intuiciji, ali je provjeri kroz dosljedne obrasce ponašanja. Ako se nešto stalno ponavlja i utječe na to kako se osjećaš u vezi, to je dovoljan razlog za otvoren razgovor s partnerom - čak i ako je tema pomalo neugodna.