4 važna znaka da nisi spremna za prijateljstvo s bivšim dečkom

Kada ljubav završi mnogi ljudi ostanu sa slomljenim srcem i vrlo teško se okreću budućnosti. Bez obzira radi li se o prevari, lažima, svađama ili jednostavno više nemaju ništa zajedničko ipak je teško ljubav samo "pospremiti" u ladicu i nastaviti dalje. Uvijek je nakon kraja potrebno oprostiti (sebi i njemu), vidjeti što treba naučiti i što se više ne treba ponoviti, ali i o kakvom odnosu se radilo.

U tom procesu mnoge žene pokušavaju ljubav pretočiti u prijateljstvo. Žele da osoba koju su voljele ostane u njihovom životu te da dalje dijele život. No mogu li bivši ljubavnici postati dobri prijatelji koji opet dijele loše i dobre stvari u svojim životima? Neki bivši parovi mnogu ostvariti prijateljstvo, dok drugi ne mogu. Klinički psihologinja Cortney Warren objasnila je za Your Tango da to ovisi o različitim faktorima, kao što vrijedi i za druge odnose. Biti prijatelj s bivšim ljubavnikom može biti vrlo sklizak teren; može postati dinamičan i ispunjen emocijama zbog čega odnos može biti vrlo težak. Ako se i ti nalaziš u toj fazi i pokušavaš biti u prijateljskom odnosu s bivšim, ali se bojiš da neće biti lako onda trebaš znati da sljedeća četiri znaka pokazuju da nisi spremna za taj odnos, barem ne još.

POGLEDAJ VIDEO: Kako uspješno postaviti granice u odnosima?

Još uvijek si zaljubljena

Ako još uvijek imaš romantične osjećaje ili si ludo zaljubljena u bivšeg onda ćeš jako teško prijeći u sljedeću fazu odnosno u platonsko prijateljstvo. Možda ćete jednog dana moći biti prijatelji, ali očito još nije vrijeme za novu fazu u vašem odnosu.

Još uvijek imate seksualne odnose

Prijateljstvo znači da nema romantike, ali ni seksa u odnosu. Seks s bivšim će stvoriti ugodu, ali ga učiniti i privlačnijom osobom što znači da ćeš i dalje biti vezana za njega. Dugoročno gledano, seksualni kontakt s bivšim često put u budućnost čini puno težim.

Želiš obnoviti vezu

Prekinuli ste jer misliš da veza nije funkcionirala ili oboje to mislite. No ako i dalje želiš da se vaša veza obnovi i pokušavaš stvoriti prijateljstvo onda trebaš stati. Takvo prijateljstvo će biti lažno, a da bi se stvorilo pravo prijateljstvo trebalo bi biti iskreno. U suprotnom je bolje biti iskren prema sebi i prihvatiti činjenicu da niste zajedno.

Želiš prijateljstvo zbog krivnje ili nesigurnosti

Ako si bivšem dečku slomila srce, varala si ga ili lagala, onda bi krivnja ili nesigurnost mogli poticati tvoju želju za novim prijateljstvom. Ili možda ne želiš biti sama jer nisi navikla. U ovim slučajevima najbolje bi bilo da ne potičeš vaše novo prijateljstvo. Ovo sigurno nisu najzdraviji razlozi za prijateljstvo.

Na kraju, svatko treba razmisliti o svojoj situaciji, ali ako bivši partner izaziva negativne osjećaje poput tuge ili tjeskobe onda nije moguće ostvariti prijateljstvo na zdrav način. Također nije zdravo ako postoji žaljenje za starim odnosom ili si previše vezana za prošlost. Za većinu ljudi prekidanje odnosa s bivšim je dio procesa ozdravljenja pa tek se s vremenom mogu povezati s bivšim partnerom i ostvariti prijateljstvo.