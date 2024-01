5 trikova uz koje će tvoja kućna manikura biti kao iz salona i trajati

Znamo da mnoge žene često idu na manikuru. Uređenje noktiju prepuštaju profesionalcima, a u tih se sat-dva tretmana zapravo odmore. Naravno, osim što volimo da nam nokti izgledaju njegovano, jednako tako nam je važno da lak ili gel traju što duže. Da bi to bilo tako, važno je voditi računa o postupku manikure odnosno odabrati salon ili osobu za koje znaš da posao odrađuje kvalitetno.

No imaš li dovoljno vještina i pedatnosti, i kod kuće možeš urediti nokte kao iz salona. Doduše, neće se svatko u to upustiti jer to nije najednostavnije. Treba znati osnove tehnike, biti uredan, ali i imati sve potrebno za manikuru – od rašpica do lampe radi li se o gelu ili trajnom laku. Odvažiš li se na kućni tretman, vjerojatno će ti nešto duže, posebice u početku. Manjinu kućnih entuzijasta sigurno zanima kako da njihova manikura potraje što duže.

Za njih i zbog njih izdvajamo nekoliko trikova uz koje će ti kućna manikura potrajati!

Savjet #1 – obriši nokte

Čak i ako trenutno na noktima nemaš lak, portal mindbodygreen piše da je prvo ključno posegnuti za odstranjivačem laka. To pomaže ukloniti nečistoće i pomoći da lak dobro prione na površinu.

Savjet #2 – pravilno turpijaj nokte

Oblik nokta najbolje je ujednačiti turpijanjem u jednom smjeru. A druge strane, pokret naprijed-nazad može nokte učiniti lomljivim. "Redovito turpijanje noktiju pomaže u sprječavanju njihovog lomljenja što doprinosi manjem pucanju", savjetuje dr. Kavita Sheth koja radi u jednom kozmetičkom salonu.

Foto: Profimedia.hr

Savjet #3 – baza je jako važna

Uništava li ti se manikura zbog duljina, pri sljedećoj kućnoj manikuri odluči se za kraće nokte. Kraći nokti praktični su, nisu skloni savijanju i manje se lome. Ne zaboravi staviti bazu odnosno bazni sloj. On ojačava nokte i pomaže ti da nanošenje laka bude glađe.

Savjet #4 – pazi kako nanosiš lak

Jedna od najčešćih greški kod kućne manikure jest nanošenje previše laka. To može rezultirati grudicama i neravnim završecima. Bolje je cijeli nokat pokriti u jednom sloju. Jedan potez neka bude u sredini i po jedan sa svake strane. Pričekaj najmanje dvije minute prije nanošenja sljedećeg sloja—što duže čekaš između slojeva, to bolje.

Osim toga, poanta uspješne manikure jest da nokat moraš 'zatvoriti'- "da biste to učinili, uzmite vrh svoje četkice i prijeđite njime po samom vrhu nokta i tako će vaš lak duže trajati'', kaže Sheth. A primijetiš li slučajno višak laka, stručnjakinja sugerira da povučeš četkicu točno dolje po sredini, nježno pritiskajući.

Savjet #5 – ne zaboravi gornji sloj

Prozirni gornji sloj čini tvoju manikuru dugotrajnijom. Nakon što ga naneseš preko zadnjeg sloja boje, dobar je trik četkicom prijeći još malo uz vrhove, kao i preko donjeg ruba noktiju jer su to područja koja su sklona pucanju.

