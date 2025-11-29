Zaštita protiv hladnoće: Najbolje kreme koje čuvaju kožu od isušivanja
Zima donosi posebne izazove za kožu lica, izlažući je hladnom vjetru, niskim temperaturama i suhom zraku u grijanim prostorijama. Ovi čimbenici mogu oslabiti prirodnu kožnu barijeru te rezultirati neugodnom suhoćom, zatezanjem, perutanjem, pa čak i crvenilom i iritacijama. Stoga je ključno prilagoditi rutinu njege kako bi se očuvala hidratacija, zaštitna funkcija i zdrav izgled kože.
Kako prilagoditi rutinu njege u zimskim mjesecima?
Promjena godišnjeg doba zahtijeva i promjenu pristupa njezi. Lagane ljetne losione i gelove trebalo bi zamijeniti bogatijim, hranjivijim kremama i balzamima koji stvaraju zaštitni sloj i pomažu zadržati vlagu.
- Nježno čišćenje: Koristi mlaku vodu i blaga sredstva za čišćenje, po mogućnosti na bazi ulja, koja neće narušiti prirodnu barijeru kože.
- Slojevita hidratacija: Koža zimi traži više vlage. Nakon čišćenja nanesi hidratantni serum, a zatim bogatu hidratantnu kremu. Nanesi je odmah nakon umivanja, dok je koža još vlažna, kako bi "zaključala" vlagu.
- Oprez s aktivnim sastojcima: Koža zimi može biti osjetljivija. Ako koristiš jake kiseline ili retinoide, razmisli o smanjenju učestalosti primjene.
- Ne zaboravi SPF: UV zrake prisutne su i zimi, stoga je važno nastaviti koristiti kremu sa zaštitnim faktorom kako bi koža bila zaštićena od oštećenja.
Ključni sastojci za zdravu zimsku kožu
Dobra zimska krema trebala bi sadržavati kombinaciju triju vrsta sastojaka: humektanata, emolijensa i okluziva.
- Humektanti: Privlače vlagu u kožu. Ključni su hijaluronska kiselina, glicerin i urea.
- Emolijensi: Omekšavaju i zaglađuju kožu, popunjavajući praznine između stanica. To su ceramidi, shea maslac, skvalan i razna biljna ulja.
- Okluzivi: Stvaraju zaštitni film na koži koji sprječava gubitak vlage. Primjeri su petrolatum i pčelinji vosak.
Najbolje kreme za zimsku njegu
Stručnjaci i urednici ljepote slažu se da je zimi potrebno posegnuti za formulama koje obnavljaju i štite. Donosimo nekoliko provjerenih preporuka koje će tvojoj koži pružiti potrebnu njegu.
La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+
Ovaj obnavljajući balzam idealan je za suhu, nadraženu i osjetljivu kožu. Sadrži pantenol za umirivanje, madecassoside za obnovu te shea maslac za dubinsku njegu. Odličan je za smirivanje crvenila i jačanje oslabljene kožne barijere. Cijena: oko 15 €
CeraVe Moisturising Cream
Bogata krema koju dermatolozi često preporučuju, formulirana s tri esencijalna ceramida i hijaluronskom kiselinom. Dubinski hidratizira suhu do vrlo suhu kožu i pomaže obnoviti njezinu zaštitnu barijeru. Brzo se upija i ne ostavlja mastan trag. Cijena: oko 20 €
Kiehl’s Ultra Facial Cream
Ova kultna krema pruža do 24 sata hidratacije zahvaljujući glacijalnom glikoproteinu i skvalanu. Iako je iznimno hidratantna, tekstura joj je lagana i odgovara svim tipovima kože, čak i osjetljivoj. Odlična je podloga za šminku. Cijena: oko 39 €
Weleda Skin Food
Prava "hrana" za kožu, ova kultna univerzalna krema s ekstraktima maćuhice, kamilice i nevena intenzivno hrani i štiti lice od hladnoće i vjetra. Zbog izrazito bogate teksture, najbolje ju je utapkati u kožu. Cijena: oko 10 €
Avène Hydrance Rich Hydrating Cream
Formulirana za suhu i vrlo suhu osjetljivu kožu, ova krema osigurava dugotrajnu hidrataciju zahvaljujući patentiranom Cohederm kompleksu i umirujućoj Avène termalnoj vodi. Pruža trenutačan osjećaj ugode i mekoće. Cijena: oko 22 €
Neutrogena Hydro Boost Water Gel
Iako je gelaste teksture, ova krema pruža intenzivnu hidrataciju zahvaljujući hijaluronskoj kiselini. Odličan je izbor za mješovitu i masnu kožu kojoj zimi treba vlaga bez osjećaja težine i začepljenja pora. Cijena: oko 15 €
Bioderma Sensibio AR
Posebno namijenjena osjetljivoj koži sklonoj crvenilu i rozaceji. Osim što hidratizira, pomaže u smanjenju postojećeg crvenila i sprječava pojavu novog, eliminirajući "efekt crvenih obraza" nakon boravka na hladnoći. Cijena: oko 25 €
Eucerin Aquaphor Soothing Skin Balm
Iako tehnički nije krema, ovaj balzam je spas za izrazito suhu, ispucalu i oštećenu kožu. Stvara zaštitnu barijeru koja omogućuje koži da diše i ubrzava proces regeneracije. Može se koristiti kao noćna njega ili na ciljanim suhim područjima. Cijena: oko 10 €