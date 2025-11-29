Zaštita protiv hladnoće: Najbolje kreme koje čuvaju kožu od isušivanja

Zima iscrpljuje kožu: hladnoća, vjetar i suhi zrak brzo odnose vlagu i ostavljaju je osjetljivom, zategnutom i umornom. Zato hranjive, zaštitne kreme postaju nezamjenjive u svakodnevnoj rutini. Donosimo vodič kroz najbolje zimske formule koje vraćaju mekoću, smiruju iritacije i čuvaju kožnu barijeru čak i u najhladnijim danima

Zima donosi posebne izazove za kožu lica, izlažući je hladnom vjetru, niskim temperaturama i suhom zraku u grijanim prostorijama. Ovi čimbenici mogu oslabiti prirodnu kožnu barijeru te rezultirati neugodnom suhoćom, zatezanjem, perutanjem, pa čak i crvenilom i iritacijama. Stoga je ključno prilagoditi rutinu njege kako bi se očuvala hidratacija, zaštitna funkcija i zdrav izgled kože.

Kako prilagoditi rutinu njege u zimskim mjesecima?

Promjena godišnjeg doba zahtijeva i promjenu pristupa njezi. Lagane ljetne losione i gelove trebalo bi zamijeniti bogatijim, hranjivijim kremama i balzamima koji stvaraju zaštitni sloj i pomažu zadržati vlagu.

Nježno čišćenje: Koristi mlaku vodu i blaga sredstva za čišćenje, po mogućnosti na bazi ulja, koja neće narušiti prirodnu barijeru kože.

Koristi mlaku vodu i blaga sredstva za čišćenje, po mogućnosti na bazi ulja, koja neće narušiti prirodnu barijeru kože. Slojevita hidratacija: Koža zimi traži više vlage. Nakon čišćenja nanesi hidratantni serum, a zatim bogatu hidratantnu kremu. Nanesi je odmah nakon umivanja, dok je koža još vlažna, kako bi "zaključala" vlagu.

Koža zimi traži više vlage. Nakon čišćenja nanesi hidratantni serum, a zatim bogatu hidratantnu kremu. Nanesi je odmah nakon umivanja, dok je koža još vlažna, kako bi "zaključala" vlagu. Oprez s aktivnim sastojcima: Koža zimi može biti osjetljivija. Ako koristiš jake kiseline ili retinoide, razmisli o smanjenju učestalosti primjene.

Koža zimi može biti osjetljivija. Ako koristiš jake kiseline ili retinoide, razmisli o smanjenju učestalosti primjene. Ne zaboravi SPF: UV zrake prisutne su i zimi, stoga je važno nastaviti koristiti kremu sa zaštitnim faktorom kako bi koža bila zaštićena od oštećenja.

Pexels

Ključni sastojci za zdravu zimsku kožu

Dobra zimska krema trebala bi sadržavati kombinaciju triju vrsta sastojaka: humektanata, emolijensa i okluziva.

Humektanti: Privlače vlagu u kožu. Ključni su hijaluronska kiselina , glicerin i urea .

Privlače vlagu u kožu. Ključni su , i . Emolijensi: Omekšavaju i zaglađuju kožu, popunjavajući praznine između stanica. To su ceramidi , shea maslac , skvalan i razna biljna ulja.

Omekšavaju i zaglađuju kožu, popunjavajući praznine između stanica. To su , , i razna biljna ulja. Okluzivi: Stvaraju zaštitni film na koži koji sprječava gubitak vlage. Primjeri su petrolatum i pčelinji vosak.

Unsplash

Najbolje kreme za zimsku njegu

Stručnjaci i urednici ljepote slažu se da je zimi potrebno posegnuti za formulama koje obnavljaju i štite. Donosimo nekoliko provjerenih preporuka koje će tvojoj koži pružiti potrebnu njegu.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+

Ovaj obnavljajući balzam idealan je za suhu, nadraženu i osjetljivu kožu. Sadrži pantenol za umirivanje, madecassoside za obnovu te shea maslac za dubinsku njegu. Odličan je za smirivanje crvenila i jačanje oslabljene kožne barijere. Cijena: oko 15 €

Promo

CeraVe Moisturising Cream

Bogata krema koju dermatolozi često preporučuju, formulirana s tri esencijalna ceramida i hijaluronskom kiselinom. Dubinski hidratizira suhu do vrlo suhu kožu i pomaže obnoviti njezinu zaštitnu barijeru. Brzo se upija i ne ostavlja mastan trag. Cijena: oko 20 €

Promo

Kiehl’s Ultra Facial Cream

Ova kultna krema pruža do 24 sata hidratacije zahvaljujući glacijalnom glikoproteinu i skvalanu. Iako je iznimno hidratantna, tekstura joj je lagana i odgovara svim tipovima kože, čak i osjetljivoj. Odlična je podloga za šminku. Cijena: oko 39 €

Promo

Weleda Skin Food

Prava "hrana" za kožu, ova kultna univerzalna krema s ekstraktima maćuhice, kamilice i nevena intenzivno hrani i štiti lice od hladnoće i vjetra. Zbog izrazito bogate teksture, najbolje ju je utapkati u kožu. Cijena: oko 10 €

Promo

Avène Hydrance Rich Hydrating Cream

Formulirana za suhu i vrlo suhu osjetljivu kožu, ova krema osigurava dugotrajnu hidrataciju zahvaljujući patentiranom Cohederm kompleksu i umirujućoj Avène termalnoj vodi. Pruža trenutačan osjećaj ugode i mekoće. Cijena: oko 22 €

Promo

Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Iako je gelaste teksture, ova krema pruža intenzivnu hidrataciju zahvaljujući hijaluronskoj kiselini. Odličan je izbor za mješovitu i masnu kožu kojoj zimi treba vlaga bez osjećaja težine i začepljenja pora. Cijena: oko 15 €

Promo

Bioderma Sensibio AR

Posebno namijenjena osjetljivoj koži sklonoj crvenilu i rozaceji. Osim što hidratizira, pomaže u smanjenju postojećeg crvenila i sprječava pojavu novog, eliminirajući "efekt crvenih obraza" nakon boravka na hladnoći. Cijena: oko 25 €

Promo

Eucerin Aquaphor Soothing Skin Balm

Iako tehnički nije krema, ovaj balzam je spas za izrazito suhu, ispucalu i oštećenu kožu. Stvara zaštitnu barijeru koja omogućuje koži da diše i ubrzava proces regeneracije. Može se koristiti kao noćna njega ili na ciljanim suhim područjima. Cijena: oko 10 €