Pronašle smo odlične šampone za masnu kosu koji zaista djeluju

Kosa koja se pretjerano masti prilično je čest problem i teško ju je održavati, a ne izgleda nimalo lijepo niti privlačno. Žene s masnom kosom svoju kosu moraju prati uglavnom svaki dan ili pribjegavaju korištenju suhih šampona kako bi smanjile masnoću i 'neuredan' izgled, no to baš i nije najsretnije rješenje jer takvi proizvodi mogu začepiti folikule te dovesti do rasta bakterija na tjemenu.

Uz to, osim što nije praktično, svakodnevno pranje kose može pogoršati situaciju i potaknuti dodatno lučenje sebuma ili pak iritirati vlasište. Ključno je, stoga, pronaći blage, ali učinkovite proizvode za pranje, ali i njegu masne kose.

No zašto se kosa uopće masti? Masna kosa nastaje zbog pojačanog lučenja sebuma na vlasištu, a uzroci za to su različiti. Neki od najčešćih čimbenika koji uzrokuju masnu kosu su loša prehrana, korištenje neodgovarajućih proizvoda za kosu, uzimanje nekih lijekova, genetika, stres, itd.

Ako ti se kosa pretjerano masti, najprije obrati pažnju na šampone i regenaratore koje koristiš. Osobe s masnom kosom trebale bi pripaziti kod nanošenja regeneratora i nanositi ga samo na vrhove kose, ne i na tjeme. Također, vrlo je važno birati blage šampone za pranje koji neće iritirati vlasište. Najbolji su oni koji ne sadrže silikone niti druge štetne sastojke

Dobar izbor za masnu kosu su oni šamponi koji u svom sastavu imaju pročišćavajuće i prirodne sastojke, esencijalna ulja, biljne ekstrakte te minerale i vitamine koji će smanjiti lučenje sebuma te kosi i vlasištu vratiti ravnotežu. Također, za pranje masne kose se preporučaju proizvodi s AHA ili salicilnom kiselinom jer ti sastojci smanjuju proizvodnju prirodnih ulja na vlasištu i tako sprečavaju pojavu masnoće.

Kosu se ne preporuča prati baš svaki dan, no to je stvar osobnog izbora. Ako si u potrazi za dobrim šamponom za pranje svoje masne kose, u nastavku ti otkrivamo neke od naših favorita.

Kérastase Specifique Bain Divalent, 32 eur

Šamponska kupka Kérastase Spécifique Bain Divalent namijenjena je njezi osjetljive kose s masnim korijenom. Vraća joj ravnotežu, uklanja višak sebuma s kože i pruža veliku dozu hidratacije. Zbog toga kosa ne gubi lakoću i volumen te blista od zdravlja.

Vichy Dercos Šampon za regulaciju masnoće vlasišta i sebuma, 17 eur

Njegov kompleks protiv nastanka sebuma nastao je na temelju ekskluzivnog spoja 4 tenzioaktivna sastojka posabno odabrana i dozirana za smanjenje širenja sebuma duž vlakna kose i za očuvanje integriteta vlasišta te usporavanje zamašćivanja. Njegova hipoalergena formula ne sadrži paraben ni silikon.

Klorane Kopriva šampon za masnu kosu, 17 eur

Šampon s organskom koprivom za kontrolu zamašćivanja. Ovaj šampon visoke podnošljivosti uklanja i smanjuje višak sebuma, postupno povećava razmak između dva pranja, a kosu i vlasište ostavlja pročišćenima i čistima.

Phyto Phytocedrat šampon za regulaciju sebuma, 19 eur

Šampon za regulaciju sebuma s esencijalnim uljem cedra. Nježno seboregulirajuće djelovanje. Ima antiseptično djelovanje.

Ducray Argeal šampon, 14 eur

Blagi krem šampon s glinom. Krem šampon ARGÉAL sadrži 7% bijele gline koja blago upija sav suvišni loj na kosi. Sadrži i malu količinu ekstrakta biljke Sabal serrulata koja smanjuje mašćenje direktnim djelovanjem na lojne žlijezde.

Lerbolario Šampon od oraha, 14 eur

Zahvaljujući novim aktivnim sastojcima i uravnoteženoj bazi za pranje šampon od oraha uklanja višak sebuma i ponovno uspostavlja prirodnu ravnotežu kose i vlasišta. Njegovo djelovanje na regulaciju sebuma omogućuje da kosa ostaje duže čišća dok iz tjedna u tjedan dobiva sve veću lakoću, volumen i čvrstoću, postaje sve sjajnija, a frizura sve postojanija.

Loreal Pure Resource šampon, 15 eur

Osvježavajući šampon za normalnu i masnu kosu. Formula s antioksidansom vitaminom E, proišćenom vodom i agensom protiv tvrde vode. Za čisto vlasište. Čisti kosu od naslaga i vraća kosi blistavost, dugotrajan sjaj i ukrotivost.

