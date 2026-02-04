Zaboravljeno blago s Himalaje: Ulje koje se koristi tisućama godina danas je globalni hit u njezi kože

Ulje pasjeg trna ima brojne blagodati, a najpoznatije je po tome što sadrži izuzetno rijetku omega-7 kiselinu

Iako ga mnogi tek otkrivaju, ulje pasjeg trna, poznato i kao vučji trn ili sibirski ananas, nije nikakav novitet. Riječ je o jednom od najstarijih i nutritivno najbogatijih pripravaka, čija se upotreba bilježi tisućama godina unatrag u tradicionalnoj tibetanskoj, kineskoj i starogrčkoj medicini.

Što je pasji trn?

Ovaj trnoviti grm, koji raste u surovim uvjetima himalajskih visina i hladnih predjela Azije i Europe, u svojim narančastim bobicama krije pravu riznicu bioaktivnih tvari. Danas, zahvaljujući znanstvenim istraživanjima koja potvrđuju njegova izvanredna svojstva, ovo ulje doživljava globalnu renesansu kao moćan saveznik modernog čovjeka u očuvanju zdravlja i ljepote.

Zašto je ulje pasjeg trna dobro?

Ono što ulje pasjeg trna izdvaja od svih drugih biljnih ulja jest njegov nevjerojatno bogat i jedinstven sastav. Smatra se jedinim poznatim biljnim izvorom koji sadrži sve četiri omega masne kiseline: omega-3, omega-6, omega-9 te iznimno rijetku i cijenjenu omega-7 (palmitoleinsku kiselinu). Znanstvenici su u njemu identificirali gotovo dvije stotine aktivnih spojeva, uključujući iznimno visoke koncentracije vitamina C, ponekad i do deset puta više nego u naranči, te najvišu razinu vitamina E među svim voćem. Uz to, bogato je vitaminima A i K, karotenoidima koji mu daju intenzivnu narančastu boju, flavonoidima poput kvercetina te fitosterolima. Važno je razlikovati ulje dobiveno iz pulpe bobica, koje je bogatije omega-7 kiselinom i idealno za kožu i sluznice, od ulja iz sjemenki, koje sadrži više omega-3 i omega-6 kiselina, ključnih za zdravlje srca i imunitet.

Za što je dobro ulje pasjeg trna?

Najpoznatija primjena ulja pasjeg trna vezana je za zdravlje kože. Zahvaljujući snažnom regenerativnom djelovanju, posebice omega-7 masne kiseline, ovo ulje potiče zacjeljivanje rana, opeklina (uključujući one od sunca) te pomaže kod kroničnih stanja poput ekcema, psorijaze i dermatitisa. Njegova sposobnost poticanja sinteze kolagena čini ga i moćnim prirodnim sredstvom protiv starenja kože. No, njegovo djelovanje seže mnogo dublje. Iznimno je učinkovito u obnavljanju svih sluznica u tijelu. Kliničke studije potvrdile su njegovu učinkovitost kod ublažavanja sindroma suhog oka, suhoće usta te vaginalne suhoće, koja je čest problem kod žena u menopauzi. Jednako impresivne rezultate pokazuje i u probavnom sustavu, gdje pomaže u regeneraciji sluznice želuca i crijeva, pružajući olakšanje kod gastritisa i čireva.

Od Džingis-kana do svemirskih misija

Kroz povijest su pasjem trnu pripisivana gotovo mitska svojstva. Legenda kaže da su ga stari Grci davali konjima kako bi im dlaka bila sjajnija, od čega potječe i latinski naziv Hippophae ili "sjajni konj", dok se vjeruje da je Džingis-kan njime hranio svoju vojsku kako bi povećao izdržljivost. Ipak, najfascinantnija je njegova moderna primjena. Tijekom svemirske utrke, ruski kozmonauti koristili su ulje pasjeg trna kao zaštitu od radijacije u svemiru te za bržu regeneraciju organizma i kože nakon povratka na Zemlju. Upravo ta činjenica potvrdila je njegov status jednog od najmoćnijih prirodnih zaštitnika ljudskog tijela.

Danas, kada je sve više ljudi u potrazi za prirodnim i cjelovitim rješenjima za zdravlje, ulje pasjeg trna s pravom zauzima istaknuto mjesto. Njegova svestranost, koja obuhvaća sve od njege kože i ublažavanja probavnih tegoba do podrške kardiovaskularnom zdravlju i jačanju imuniteta, čini ga nezamjenjivim dodatkom svakoj kućnoj ljekarni.