Vrijeme je za tamnije tonove: Nijanse ruževa koje ćemo obožavati ove jeseni

Jesen nam kuca na vrata i polako se pripremamo za hladnije, tmurnije dane. Nakon što smo već razmišljali o odjeći, obući i modnim dodacima koji će obilježiti sezonu, red je došao i na makeup. Posebnu pažnju posvećujemo usnama, odnosno bojama ruževa koje ćemo nositi.

Dok ljeti biramo lagane i vesele nijanse u ružičastim tonovima, jesen – kao i uvijek – donosi tamnije, zagasitije boje koje savršeno prate atmosferu godišnjeg doba. Ove godine istaknut će se posebno pet nijansi koje će obilježiti jesenski beauty look.

Tamna breskva

Nijansa koja spaja toplinu narančastih i smeđih tonova s dozom prigušene elegancije. Nije toliko vedra i sočna kao klasična breskva koju nosimo ljeti, već ima dublji, zagasitiji podton koji je čini idealnom za jesen. Na usnama daje sofisticiran, ali prirodan efekt.

Smeđe nijanse

Smeđi tonovi na usnama već godinama su klasik koji se stalno vraća u trend, a posebno dolaze do izražaja u jesenskoj sezoni. Paleta varira od toplih karamela i mliječne čokolade pa sve do tamnijih, bogatih nijansi kakaa i espressa. Ono što ih čini posebnima jest svestranost – svjetliji smeđi ruževi savršeni su za dnevne kombinacije i nude look, dok dublje, tamne nijanse unose dozu drame i luksuza, idealnu za večernje izlaske ili svečanije prilike.

Crvena je uvijek in

Crvena nijansa ruža vječni je klasik koji nikada ne izlazi iz mode i simbolizira samopouzdanje, eleganciju i senzualnost. Ono što crvenu čini posebnom jest njezina svestranost – svaka žena može pronaći idealnu nijansu za sebe.

Ljubičaste nijanse

Ljubičaste nijanse ruževa unose sofisticiranu i misterioznu notu u jesenski makeup. One variraju od nježnih lavanda tonova do dubljih, bogatih nijansi poput šljive i aubergine, i savršene su za žene koje žele odvažan, ali elegantan izgled. Posebno lijepo ističu plavu i zelenu boju očiju, ali dobro pristaju i svima koji žele unijeti sofisticiran kontrast u svoj makeup.

Narančasti tonovi

Narančasti tonovi ruževa donose toplinu i energiju u jesenski makeup. Oni variraju od svijetlih, sočnih narančastih nijansi do dubljih, zagasitih tonova poput koraljne i opečene naranče. Lijepo pristaju uz zemljane tonove u odjeći i naglašavaju zlatne ili brončane tonove u makeupu, čineći cjelokupan look skladnim i živahnim.