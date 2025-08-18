Vrijeme je za boje, ovih 7 manikura možete isprobati nakon godišnjeg odmora

Bez obzira jeste li minimalist ili maksimalist, jesen nudi trendove u kojima će svatko pronaći svoju inspiraciju

Nakon bezbrižnih dana godišnjeg odmora, vraćamo se u svakodnevnu rutinu, a s promjenom ritma dolazi i nova inspiracija za beauty lookove — nokti pritom nisu iznimka. Trendovi za jesen 2025. donose cozy, ali profinjen vibe: od bogatih, dubokih nijansi i neočekivanih metalik detalja do razigranih, voćem inspiriranih dizajna.

Ove sezone naglasak je na zabavnom i izražajnom nail artu te hrabrim oblicima noktiju koji su i dalje praktični za svakodnevicu, ali dovoljno upečatljivi da ostave dojam. Kratki nokti ponovno su u fokusu kao savršena opcija nakon ljeta, dok coffin oblik i dalje ostaje izbor onih koje vole malo više drame i dužine. Kad je riječ o bojama, klasici poput burgundija, šumske zelene i zagasite narančaste ostaju ključni, no u novom ruhu — s metalik naglascima i gradijentnim završetkom.

Animal print

Trend životinjskog uzorka, od kornjačevine do leopard točkica i svega između, i dalje će biti popularan ove jeseni.

Zemljani chrome tonovi

Očekuje se da će posebno popularne biti nijanse poput terakote, maslinasto zelene i smeđih zemljanih tonova.

Polka točkice

Ljeto je bilo u znaku točkica na noktima — Hailey Bieber, Dua Lipa i Kylie Jenner viđene su s ovim dizajnom na noktima, a predviđa da će i u jesen i dalje biti popularan.

Voće na noktima

Ljeto je bilo u znaku citrusnog voća poput limuna i naranča, a jesenska sezona nosi isti trend.

Metalik manikura

Metalni detalji podižu svaku manikuru, a da pritom ne djeluju pretjerano.

Vamp nijanse

Jesen je savršeno vrijeme za bogate, upečatljive nijanse, tamne boje poput crne i boje krvi bit će veliki jesenski trend, osobito kada se kombiniraju s kratkim, kockastim noktima.