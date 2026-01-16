403 Forbidden

Ljepota
SVETI GRAL LJEPOTE

Vitaminski serumi za lice: C, E ili B3, što vašoj koži doista treba?

Ana Ivančić
16. siječnja 2026.
Shutterstock
Dok vitamin C slovi kao prvak u postizanju sjaja, niacinamid (B3) cilja na pore i crvenilo, a vitamin E nudi zaštitu i obnovu

U svijetu njege kože, vitaminski serumi prometnuli su se u nezaobilazan korak rutine za kojim posežu milijuni. Od obećanja blistavog tena do borbe protiv bora i nepravilnosti, bočice s koncentriranim aktivnim sastojcima postale su sveti gral ljepote. Ipak, uz toliku ponudu, postavlja se ključno pitanje: koji je vitamin pravi za vašu kožu? Odgovor leži u razumijevanju specifičnih potreba kože i jedinstvenog djelovanja svakog od ovih moćnih sastojaka. Dok vitamin C slovi kao prvak u postizanju sjaja, niacinamid (B3) cilja na pore i crvenilo, a vitamin E nudi zaštitu i obnovu.

Vitamin C: Antioksidans za blistavost i ujednačen ten

Kada se govori o vraćanju života umornoj i beživotnoj koži, vitamin C je apsolutni favorit. Njegova najveća snaga leži u antioksidativnom djelovanju. Svakodnevno je koža izložena slobodnim radikalima iz okoliša, poput UV zračenja i zagađenja, koji uzrokuju oksidativni stres i ubrzavaju starenje. Vitamin C ih neutralizira, djelujući kao štit koji čuva stanice od oštećenja. Osim toga, ključan je za sintezu kolagena, proteina odgovornog za čvrstoću i elastičnost kože. Redovitom upotrebom seruma s vitaminom C, ten postaje ujednačeniji, a hiperpigmentacijske mrlje, poput onih od sunca ili ožiljaka od akni, postaju vidljivo svjetlije.

Na tržištu postoji nekoliko oblika vitamina C, a najpoznatiji je L-askorbinska kiselina, koja se smatra zlatnim standardom zbog svoje potentnosti i dokazane učinkovitosti. Međutim, može biti nestabilna i iritativna za osjetljivu kožu. Zbog toga su razvijeni i stabilniji derivati poput natrijevog askorbil fosfata ili askorbil glukozida, koji su nježniji, ali i dalje vrlo djelotvorni. Za optimalne rezultate, dermatolozi preporučuju nanošenje seruma ujutro, na čistu i suhu kožu, nakon čega obavezno slijedi hidratantna krema i, najvažnije, zaštitni faktor (SPF). Iako neki proizvodi nude trenutan osjećaj svježine, stvarne promjene poput smanjenja hiperpigmentacije zahtijevaju strpljenje i vide se tek nakon šest do dvanaest tjedana kontinuirane primjene.

Niacinamid (vitamin B3): Saveznik protiv proširenih pora i crvenila

Za razliku od vitamina C koji primarno cilja na sjaj, niacinamid, poznat i kao vitamin B3, multifunkcionalni je sastojak koji rješava čitav niz problema. Izvrstan je izbor za masnu i mješovitu kožu sklonu nepravilnostima jer dokazano regulira proizvodnju sebuma i smanjuje vidljivost proširenih pora. Njegova protuupalna svojstva umiruju crvenilo i iritacije, što ga čini idealnim za kožu sklonu aknama ili rozaceji. Jedna od njegovih ključnih uloga jest jačanje prirodne barijere kože, čime joj pomaže da zadrži vlagu i postane otpornija na vanjske štetne utjecaje.

Niacinamid je poznat po svojoj stabilnosti i dobroj podnošljivosti, čak i kod osjetljive kože. Najčešće se nalazi u serumima s koncentracijama od pet do deset posto. Za početnike ili vrlo osjetljivu kožu preporučuje se krenuti s nižim postotkom. Rezultati su vidljivi relativno brzo; smanjenje prekomjernog sjaja može se primijetiti već unutar dva tjedna, dok je za poboljšanje teksture kože i smirivanje upala potrebno oko mjesec dana dosljedne upotrebe, ujutro i/ili navečer.

Shutterstock

Ključ je u pravilnom kombiniranju: Kako složiti rutinu?

Učinkovitost seruma ne ovisi samo o odabiru pravog vitamina, već i o načinu na koji se proizvodi slažu u rutini. Osnovno pravilo jest nanošenje proizvoda od najrjeđe prema najgušćoj teksturi. Serumi na bazi vode uvijek idu prvi, prije krema ili ulja.

Neke su kombinacije posebno moćne. Vitamin C i vitamin E su savršen par; vitamin E stabilizira vitamin C i pojačava njegovo antioksidativno djelovanje. Često im se dodaje i ferulična kiselina, koja dodatno poboljšava stabilnost i učinkovitost oba vitamina, stvarajući tako iznimno snažan anti-age koktel. S druge strane, dugo je vladao mit da se vitamin C i niacinamid ne smiju koristiti zajedno. Iako je istina da u nestabilnim formulama mogu smanjiti međusobnu učinkovitost, moderne formulacije su prevladale taj problem. Ipak, za maksimalnu sigurnost i učinak, osobito kod osjetljive kože, preporučuje se koristiti vitamin C ujutro, a niacinamid navečer. Svi ovi vitamini odlično se slažu s hijaluronskom kiselinom, koja pruža dodatnu hidrataciju i "zaključava" aktivne sastojke u kožu.

Bilo da je koži potrebna blistavost, umirivanje ili zaštita, strpljenje i dosljednost su presudni. Nijedan serum ne donosi čuda preko noći, ali pravilnim odabirom i redovitom upotrebom, uz obaveznu zaštitu od sunca, rezultati neće izostati. Koža će postati zdravija, otpornija i vidljivo ljepša.

