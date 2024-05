Vitamin C je hit sastojak u njezi kože – izdvojile smo sjajne serume s njim

Dobrobiti vitamina C (poznatiji i kao askorbinska kiselina) u njezi kože već su dobro poznate i naširoko hvaljene stoga i ne čudi da je upravo ovaj moćni sastojak postao izuzetno popularan kad je riječ o proizvodima za njegu kože lica.

Ovaj snažan antioksidans ima sposobnost posvijetliti kožu, neutralizirati djelovanje slobodnih radikala i ujednačiti ten. Zbog brojnih prednosti, mnogi vitamin C nazivaju 'superherojom' među antioksidansima. Međutim, da bismo mogli iskoristiti sve dobrobiti vitamina C za lice, važno je znati nekoliko ključnih informacija o tome kako se koristi, koje su njegove prednosti i koji su proizvodi s vitaminom C najbolji izbor.

C vitamin za lice

Vitamin C je primarni antioksidans u ljudskoj koži i neophodan je nutrijent za dobro zdravlje, otkrila je stručnjakinja dr. Amiee Vyas za Harper's Bazaar. Potreban je za mnoge tjelesne funkcije, uključujući i proizvodnju kolagena. Kako je vitamin C topiv u vodi, ne skladišti se u tijelu stoga ga moramo unositi iz vanjskih izvora – hranom i lokalnom primjenom.

Vitamin C ima posebne dobrobiti za kožu i snažan je anti-age sastojak. Jedna od najvećih prednosti C vitamina za lice je to što može potaknuti proizvodnju kolagena i elastina te smanjiti oštećenja, a rezultat je čvršća, zategnutija i blistavija koža.

Uz sve to, C vitamin za lice kožu štiti od vanjskih zagađenja i UV zračenja jer je snažan antioksidans, što znači da može neutralizirati slobodne radikale koji oštećuju kožu. Nadalje, vitamin C za lice pomaže i kod tamnih mrlja i hiperpigmentacije te tako doprinosi postizanju sjajnog i ujednačenog tena.

Kako koristiti vitamin C za lice?

Najbolji vitamin C za lice dolazi u obliku seruma. Prema mišljenju stručnjaka, serum s vitaminom C trebao bi se koristiti svakodnevno, i to kao dio jutarnje skincare rutine. Na kožu se nanosi nakon čišćenja lica i prije dnevne kreme i SPF-a.

Da bi se vidjeli rezultati vitamina C na koži, treba biti dosljedan i koristiti ga duže vrijeme, kao dio svoje svakodnevne skincare rutine. Uz redovito korištenje, koža će postati blistavija te izgledati mladolikije.

Za što se koristi vitamin C za lice?

Dermatolozi ističu kako su proizvodi s vitaminom C izrazito učinkoviti u posvjetljivanju tamnih mrlja na koži lica. Koži daju sjaj, smanjuju vidljivost tamnih mrlja, ujednačavaju ten i doprinose hidrataciji kože.

Stimuliraju proizvodnju kolagena, a također mogu umanjiti vidljivost finih linija i bora. Vitamin C za lice odličan je izbor za osobe koje imaju izražene pigmentacijske mrlje i akne jer koži vraća sjaj i zdraviji izgled.

Foto: Unsplash

Vitamin C za lice – iskustva

Osobe s neosjetljivim tipom kože s jakom kožnom barijerom mogu imati najviše koristi od vitamina C za lice. Oni koji žele posvijetliti kožu, smanjiti vidljivost bora ili hiperpigmentacije, trebali bi uvesti vitamin C u svoju skincare rutinu, kažu dermatolozi.

Iako vitamin C za lice odgovara svim tipovima kože, osobe s jako osjetljivom kožom i krhkom kožnom barijerom trebale bi biti opreznije prilikom uvođenja proizvoda s vitaminom C u svoju skincare rutinu. Osobe koje imaju izrazito suhu kožu, ekcem, dermatitis ili rozaceju, trebale bi izbjegavati vitamin C za lice ili se prije korištenja proizvoda savjetovati sa svojim dermatologom.

Vitamin C za lice – najbolji serumi

Serumi s vitaminom C ujednačavaju ten i smanjuju vidljivost tamnih mrlja, stoga su idealan tretman za cijelo lice. Kod odabira idealnog seruma za svoje lice, treba obratiti pažnju na razinu koncentracije. Serumi koji sadrže visoku koncentraciju vitamina C (iznad 20 posto) mogu izazvati iritacije kod osjetljive kože. Dermatolozi stoga preporučuju one serume koji imaju razinu koncentracije do 10 posto.

U nastavku smo izdvojile nekoliko najboljih seruma za lice s vitaminom C za sve tipove kože, od onih za osjetljivu kožu pa do onih koji pomažu kod hiperpigmentacije.

Paula's Choice 25% Vitamin C + Glutathione Clinical Serum - 69,56 €

SkinCeuticals C E Ferulic Antioxidant Vitamin C Serum - 191,88 €

Dr. Barbara Sturm The Good C Serum - 50 €

Dr. Dennis Gross 15% Vitamin C Firm & Bright Serum - 97.10€

Murad Vita-C Glycolic Brightening Serum - 99.40 €