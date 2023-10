Na pragu 50-ih: Beauty i fitness rutina zbog koje Victoria Beckham izgleda fantastično

Britanska dizajnerica i bivša Spajsica, Victoria Beckham, jedna je od slavnih dama kojoj godine ne mogu ništa. Uz Jennifer Aniston i Jennifer Lopez, poznata je po discipliniranosti u prehrani i fitness rutini, ali i po tome što njezina ljepota i elegancija ne gube sjaj. Victoria naglašava da je tijekom godina pronašla ravnotežu "između zabave i discipline vezano za vježbanje i zdravu prehranu".

Victoria Beckham je drastično mijenjala svoj modni stil od devedesetih, a danas je poznata po minimalizmu i vrlo otmjenom stilu. No beauty i fitness rutina su nešto što Victoria ne mijenja tako lako, pa iste namirnice jede godine. Nikamo ne ide bez bežične pegle za kosu jer je može koristiti bilo gdje i bilo kada. No ovo su samo neke od stvari kojih se slavna Britanka pridržava.

Koža

Zna se da Victoria Beckham voli masaže lica i terapiju LED svjetlom. Osim toga jako pazi na formule kojima njeguje lice. "Volim koristiti vrlo moćne formule koje imaju mnoge prednosti i koje uključuju aktivne sastojke poput niacinamida i hijaluronske kiseline", objasnila je ranije u nekim intervjuima.

Tijelo

Victoria Beckham je također poznata po izuzetno vitkoj linij tijekom proteklih desetljeća. Redovito odlazi na oporavak i ​​detoksikaciju u vrhunska lječilišta, u njemački Baden-Baden. No izuzetno je disciplinirana kada se radi o prehrani, njezin suprug David izjavio je da ju je u posljednjih 25 godina vidio samo da jede ribu i povrće na žaru. Ipak je Victoria kasnije objasnila da njezine prehrana nije dosadna i da konzmira puno zdravih masnoća te da su na njezinom tanjuru nalaze avokado, riba, orasi i slične stvari. Također pazi na unos alkohola i redovito se detoksicira, ali je u svemu vrlo disciplinirana.

Redovito radi treninge snage kako bi izgradila mišićnu masu; radi s utezima, trakama i koristi tjelesnu težinu. Između ostalog jako pazi na rutinu spavanja i koliko vremena provodi pred ekranima odnosno ne koristi telefon prije spavanja, a na noćnom ormariću drži kristale.

Make-up

Victora naravno koristi vlastitu beauty kolekciju - Victoria Beckham Beauty, a zna se da jako voli šminku. Njezin prepoznatljivi beauty look uključuje mat nude ruž za usne, smoky eyes i naglašene obrve. No ne boji se eksperimentirati s novim lookovima što pokazuje i na svojim društvenim mrežama. Kako bi izgledala što prirodnije puder uvijek nanosi spužvicom, a za svježi ljetni look puder nanosi na mjesta sklona sjaju kako bi se uklonio višak masnoće.