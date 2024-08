Trikovi za savršeno našminkane usne? Samo nekoliko koraka i ruž će biti uvijek postojan

Uz pomoć šminke danas možemo postići potpunu transformaciju svog izgleda, a to se posebno odnosi na usne. Bez obzira na to je li u pitanju dnevni ili svečani look, usne mogu biti moćno oružje, ali samo ako ih pravilno njegujemo, stoga bismo im trebali posvetiti malo više pažnje.

Lijepe i njegovane usne lakše je postići uz pridržavanje određenih koraka prilikom šminkanja. Ako želiš znati kako imati savršeno našminkane usne, u nastavku donosimo nekoliko vrlo korisnih savjeta i trikova.

Njega usana je ključna

Baš kao što lice pripremamo za nanošenje make-upa, isto tako trebali bismo pripremiti i usne. Želiš li da ti usne izgledaju besprijekorno i da ruž na njima traje što dulje, najprije napravi piling usana. Pomiješaj malo šećera s medom i kokosovim uljem i lagano istrljaj kako bi odstranila mrtve stanice kože. Isperi toplom vodom i potom nanesi hranjivi balzam. Tek nakon toga tvoje će usne biti spremne za nanošenje ruža. Balzam će nahraniti usne, ali i zadržati ruž na mjestu te spriječiti njegovo razmazivanje. Ovaj postupak trebalo bi ponavljati svaki put prije nanošenja ruža.