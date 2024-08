Trikovi za savršeno našminkane usne? Samo nekoliko koraka i ruž će biti uvijek postojan

Uz pomoć šminke danas možemo postići potpunu transformaciju svog izgleda, a to se posebno odnosi na usne. Bez obzira na to je li u pitanju dnevni ili svečani look, usne mogu biti moćno oružje, ali samo ako ih pravilno njegujemo, stoga bismo im trebali posvetiti malo više pažnje.

Lijepe i njegovane usne lakše je postići uz pridržavanje određenih koraka prilikom šminkanja. Ako želiš znati kako imati savršeno našminkane usne, u nastavku donosimo nekoliko vrlo korisnih savjeta i trikova.

Njega usana je ključna

Baš kao što lice pripremamo za nanošenje make-upa, isto tako trebali bismo pripremiti i usne. Želiš li da ti usne izgledaju besprijekorno i da ruž na njima traje što dulje, najprije napravi piling usana. Pomiješaj malo šećera s medom i kokosovim uljem i lagano istrljaj kako bi odstranila mrtve stanice kože. Isperi toplom vodom i potom nanesi hranjivi balzam. Tek nakon toga tvoje će usne biti spremne za nanošenje ruža. Balzam će nahraniti usne, ali i zadržati ruž na mjestu te spriječiti njegovo razmazivanje. Ovaj postupak trebalo bi ponavljati svaki put prije nanošenja ruža.

Nanesi malo korektora

Prije apliciranja ruža u boji, na usne možeš utapkati malo korektora koji u ovom slučaju ima ulogu primera. Na taj način lakše ćeš nanijeti ruž i on će na usnama trajati dulje. Ovaj trik koriste i mnoge blogerice.

Olovka za usne trebala bi biti malo tamnija

Jedan od trikova za ljepše i punije usne koji koriste i mnogi vizažisti je iscrtavanje i popunjavanje usana olovkom za usne. No, ključno je da ona bude malo tamnija od prirodne boje usana odnosno od boje ruža koji namjeravaš staviti. Uz pomoć olovke pažljivo obrubi usne, a želiš li da one djeluju veće, pređi malo izvan gornjeg ruba usana.

Za isticanje usana upotrijebi highlighter

Kako bi istaknula usne, možeš upotrijebiti i highlighter. Za postizanje ženstvene konture usana nanesi ga na vrh sredine na gornju usnu. Uz pomoć ovog trika, tvoje će usne izgledati besprijekorno.

Sjajilo za punije usne

Želiš li da usne djeluju punije, na sredinu usana nanesi malo prozirnog sjajila. Ovo je još jedan trik kojim se često koriste i slavni vizažisti kada šminkaju poznate dame kako bi vizualno postigli izgled većih i punijih usana.