Za WOW izgled: Trikovi za brži rast i obnovu trepavica

Trepavice mnoge žene žele istaknuti. Danas je na tržištu toliko maskara koje će tvoje trepavice učiniti dužima i voluminoznima. Isto tako brzim pogledom u ogledalo vidjet ćeš jesu li tvoje trepavice oslabljene. Opadanje trepavica posve je normalno pa bi ti tjedno mogla opasti jedna do dvije dlačice. Sve više od toga mogao bi biti znak oslabljenosti. Oslabljenost se vidi i po tome ispadne li trepavica kad dodirneš oko s tim da treba znati da trljanje oka nikako nije dobro za duge i zdrave trepavice. Ono mehanički oštećuje i slabi trepavice, a to činimo i ako svakodnevno nosimo tešku vodootpornu maskaru ili kad se sami odlučimo skinuti ekstenziju trepavica. Trepavice se mogu oštetiti i nepažljivim skidanjem umjetnih trepavica.

Koristiš li uvijač trepavica, trebala bi ga redovito čistiti jer se na njemu taloži prljavština i slojevi maskare za što se tvoje trepavice mogu ''zalijepiti''. Čim otkloniš uzrok opadanja trepavica, daruj im dodatnu njegu. Za ricinusovo ulje vjerojatno si čula i mnogi tvrde da im je upravo on obnovio trepavice.

Pored toga, postoji još nekoliko trikova za brži rast i obnovu trepavica. Jako je važno da budeš nježna s njima, koristiš nježno sredstvo za skidanje šminke i izbjegavaš trljanje blazimicom ili rukom.

Isprobaj serum za rast trepavica

Naravno, imaj na umu da ćeš duže i gušće trepavice vidjeti tek nakon nekoliko tjedana, no serumi – odnosno njihova formula – podržava dlačice u fazi rasta. Bogati sastojci poput keratina, biotina i peptida djeluju na folikul, a ujedno smanjuju rizik od upala. To znači da bi u mjesec dana svakodnevnog korištenja mogla vidjeti promjenu, a savjet je da serum lagano naneseš navečer. Više je dobrih seruma, no izdvojile smo tri koji bi ti mogli pomoći.

Probaj s prirodnim rješenjima

Portal Byrdie savjetuje da probaš s hidratantima kao što je ricinusovo ili kokosovo ulje te aloe vera. Njihova hidratantna svojstva mogu biti SOS u trenucima kad trepavice postanu lomljive i oštećene. Osim toga, mogli bi potaknuti rast dlačica. Uz spomenuto, pomoći bi ti moglo i ulje s vitaminom E koje možeš nanositi lokalno ili jednostavno u prehranu uključiti više hrane bogate E vitaminom poput orašastih plodova, lisnatog povrća ili avokada.

Zeleni čaj

Zeleni čaj dobar je za zdravlje, ali navodno može koristiti i trepavicama. Nismo isprobale, no portal Byrdie navodi da ohlađeni zeleni čaj nježno naneseš na trepavice uz blazimicu. Njegova antioksidativna i protuupalna svojstva mogu smiriti kapke, hidratizirati trepavice i potaknuti njihov rast. Vrijedi isprobati.

Dodaci s biotinom i zdrava prehrana

Isti izvor piše da nije loše posegnuti za dodacima s biotinom. Omega-3 masne kiseline djeluju na sličan način. Konzumiranje hrane bogate omega-3 masnim kiselinama (npr. losos, orašasti plodovi i sjemenke) može hidratizirati trepavice i prevenirati upale, a to dugoročno znači duže i gušće trepavice.

Za kraj – budi strpljiva i dosljedna u rutini te budi nježna prema trepavicama.