Želiš napraviti trajni lak na nogama kod kuće? Imamo popis opreme i postupak

Toplije vrijeme znači otvorena obuća, a otvorena obuća znači da želimo da su nam stopala uredna, a nokti lijepi i nalakirani. Isto kao što ideš na trajni lak za nokte na rukama, zašto ne bi probala trajni lak na nogama? Ne samo da će duže trajati, nego je i otporniji na sve stvari na koje klasičan lak nije. U njemu možeš bezbrižno hodati bosonoga po pješčanim plažama ili se baviti aktivnostima poput joge. Osim toga, ne obvezuješ se na nošenje isključivo obuće s otvorenim prstima - balerinke ili pete sa zatvorenim prstima također su opcija, a čak i ako zahladi i vratiš se nazad u tenisice, lak će preživjeti. Ako nemaš vremena dorađivati lak na nogama svakih par dana i želiš rješenje za sandale koje će trajati barem četiri tjedna, trajni lak zvuči kao super stvar.

Trajni lak na nogama postupak

Ako si ikad bila na trajnom laku za nokte na rukama, otprilike imaš ideju toga kako izgleda postupak stavljanja istog na noge. Zamisli kombinaciju toga i pedikure i imaš sliku. Ako nikad nisi bila na trajnom laku u kozmetičkom salonu, postupak ima nekoliko koraka.

Prvi korak je svakako odabir salona. Kad gledaš gdje otići na trajni lak, pripazi da u tom salonu ne koriste proizvode koji su na bazi formalina, vodene otopine formaldehida ili toulen. Sve ove kemikalije su dokazano štetne i definitivno ih ne želiš blizu svojih stopala.

Prije nanošenja trajnog laka provodi se pedikura stopala. To znači da se odrstanjuje sav višak kože, zadebljanja, žuljevi i ostale nepravilnosti. Ovo sve su prirodne pojave na tvojim stopalima koje nastaju kao reakcija na neudobnu obuću, dugo stajanje ili kretanje. Mogu se odstraniti na nekoliko načina, bilo klasičnom ili suhom pedikurom. Nakon toga ide uređivanje noktiju i zanoktica. Zanoktice se guraju prema iza i višak se odstranjuje kako bi nokti izgledali duži. Nakon tog se uređuju i sami nokti. Oblikuju se, skraćuju i na kraju rašpaju i poliraju, a tek kad je sve spremno se kreće s trajnim lakom.

Za trajni lak je potrebna LED lampa - ona služi da "zapeče" lak kako bi ostao duže na noktu. Stopala s nadlakom se drže oko pola minute ispod lampe, tako da ne dođe do oštećenja kože. Nakon tog se nanosi glavni lak odnosno boja, pa se stavlja pod lampu i zatim nadlak koji to sve drži na mjestu. Nakon nadlaka, ponovno se ide ispod lampe kako bi se cijela stvar učvrstila. I to je to! Već nakon ovakve pedikure i trajnog laka možeš normalno opet obuti tenisice ili biti spremna za salonke. Trajni lak bi ti trebao trajati oko četiri tjedna, a ovaj cijeli postupak možeš napraviti i iz udobnosti svog doma.

Skidanje trajnog laka možeš napraviti kod kuće i jednostavno je - sve što ti treba je aceton (ili odstranjivač laka na bazi istog) i vatica. Vaticu natopljenu acetonom prisloniš uz nokat, držiš 10 minuta i lak se skida bez problema. Ne bi smjela na silu guliti trajni lak sa svojih prirodnih noktiju, jer ih time nepotrebno oštećuješ.

Trajni lak na nogama kod kuće

Odlazak kod pedikera vjerojatno je još jedna stvar koju trebaš dodati svom popisu i odraditi prije ljeta, no jesi li znala da možeš trajni lak na nogama napraviti i kod kuće? Trebat će ti oprema i strpljenje, ali u suštini poptupak je isti kao za nanošenje običnog laka.

Oprema za trajni lak na nogama kod kuće:

LED lampa (manje štetna od UV lampe)

Trajni (gel) lak

Baza (primer)

Top coat (završni sloj)

Nail cleaner (čistač za nokte)

Rašpa/turpija

Buff (za poliranje)

Pamučni jastučići

Mala posuda s acetonom (ako ti je potrebno skinuti stari lak ili preći na novu boju)

Postupak nanošenja trajnog laka na nogama kod kuće: