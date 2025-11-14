Ljepota
Kupci u dm-u dobro znaju kada biraju proizvode dm marke, biraju kvalitetu koja ne košta više. Od njege tijela, prirodne kozmetike i proizvoda za bebe, do sredstava za čišćenje i hrane za kućne ljubimce, dm marke pokrivaju gotovo svaku životnu potrebu.

Kada se radi o kvaliteti i povoljnim cijenama, kupci dobro znaju da mogu vjerovati dm markama. Brendovi kao što su Balea, alverde, Mivolis, Denkmit, babylove i Dein Bestes već su godinama sinonim za izvrsnu kvalitetu po cijenama koje odgovaraju svakodnevici.

 

Upravo su zato njihovi proizvodi redoviti dio dm jamstva Dobrih cijena u svako vrijeme dobrih cijena. dm jamstvo dobrih cijena ide dalje od koncepta dm dobre cijene u svako vrijeme. Uz odabir proizvoda dm marki i kupnju uz karticu programa dm active beauty, otkrivaju se sve prednosti trostruke uštede.

Ovaj dm katalog, koji vrijedi od 16. do 31. listopada 2025., donosi najpovoljniju jesensku ponudu i podsjeća da se uz pametnu kupnju u dm trgovinama, dm online shopu i ‘Moj dm’ aplikaciji može štedjeti višestruko.

Dobre cijene u svako vrijeme

Ovaj dm koncept omogućuje bezbrižan shopping i planiranje troškova, bez straha od nepredvidivih poskupljenja. U novom dm katalogu posebno se ističu proizvodi dm marke koji savršeno spajaju kvalitetu i pristupačnost, a naša redakcija odabrala je favorite novog kataloga. 

TOP 5 PO IZBORU REDAKCIJE 

Dontodent PRO+ četkica za zube Sensitive Complete Care soft, više vrsta, 2 kom

Top iz novog dm kataloga: Proizvodi dm marke s kojima dobivate kvalitetu, a ne plaćate visoku cijenu
Promo

Četkica za zube Dontodent PRO+ Sensitive Complete Care soft pruža nježno, ali temeljito čišćenje zahvaljujući mekanim vlaknima koja učinkovito uklanjaju naslage bez iritacije desni. Zahvaljujući posebnom obliku glave, lako dopire i do teško dostupnih mjesta u ustima. Dolazi u pakiranju od dvije četkice, što je praktično i ekonomično rješenje za obitelj. 

Denkmit tekući deterdžent za šareno rublje 20 pranja, 1,1 litra

Top iz novog dm kataloga: Proizvodi dm marke s kojima dobivate kvalitetu, a ne plaćate visoku cijenu
Promo

Denkmit tekući deterdžent osigurava učinkovito čišćenje i svježinu šarenog rublja već pri nižim temperaturama pranja. Zahvaljujući blagoj formuli, boje ostaju postojane i žive, a tkanine mekane i ugodne na dodir. Dovoljno je za 20 pranja, što ga čini praktičnim i povoljnim izborom za svakodnevno održavanje rublja.

Dein Bestes suha hrana za pse piletina i aloe vera, 1 kg

Top iz novog dm kataloga: Proizvodi dm marke s kojima dobivate kvalitetu, a ne plaćate visoku cijenu
Promo

Dein Bestes suha hrana za pse s piletinom i aloe verom nudi uravnotežen obrok koji podržava zdravu probavu i vitalnost vašeg ljubimca. Receptura s kvalitetnim bjelančevinama i vrijednim biljnim dodacima osigurava potrebne nutrijente za aktivan život pasa. Dolazi u pakiranju od 1 kg, idealnom za svakodnevnu upotrebu.

Balea gel za tuširanje vanilija i kokos, 300 ml

Top iz novog dm kataloga: Proizvodi dm marke s kojima dobivate kvalitetu, a ne plaćate visoku cijenu
Promo

Balea gel za tuširanje vanilija i kokos pruža nježnu njegu i ugodan osjećaj svježine na koži. Kremasta formula čisti kožu bez isušivanja, dok miris tropske vanilije i kokosa pruža trenutke pravog opuštanja pod tušem. Idealno za svakodnevnu upotrebu i ugodan početak ili kraj dana cijele obitelji. 

Balea krema za ruke maslina, 100 ml

Top iz novog dm kataloga: Proizvodi dm marke s kojima dobivate kvalitetu, a ne plaćate visoku cijenu
Promo

Balea krema za ruke s maslinom njeguje i štiti suhu kožu ruku, ostavljajući ih mekim i glatkim. Obogaćena hranjivim maslinovim uljem, brzo se upija bez masnog osjećaja i pruža dugotrajnu hidrataciju prijeko potrebnu u ovo doba godine. Praktično pakiranje od 100 ml čini je savršenim saveznikom u torbi ili na radnom stolu.

Još više pogodnosti uz ‘Moj dm’ aplikaciju

Svaka kupnja u dm-u može biti još isplativija uz ‘Moj dm’ aplikaciju i dm active beauty karticu uz skupljanje bodova bilo da kupujete u dm trgovinama ili na dm online shopu.

Osim toga, novi dm katalog donosi pregršt drugih proizvoda uz koje se lako složi košarica za svakodnevne potrebe!

