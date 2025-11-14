Top iz novog dm kataloga: Proizvodi dm marke s kojima dobivate kvalitetu, a ne plaćate visoku cijenu

Kupci u dm-u dobro znaju kada biraju proizvode dm marke, biraju kvalitetu koja ne košta više. Od njege tijela, prirodne kozmetike i proizvoda za bebe, do sredstava za čišćenje i hrane za kućne ljubimce, dm marke pokrivaju gotovo svaku životnu potrebu.

Kada se radi o kvaliteti i povoljnim cijenama, kupci dobro znaju da mogu vjerovati dm markama. Brendovi kao što su Balea Dein Bestes već su godinama sinonim za izvrsnu kvalitetu po cijenama koje odgovaraju svakodnevici.

Upravo su zato njihovi proizvodi redoviti dio dm jamstva Dobrih cijena u svako vrijeme dobrih cijena. dm jamstvo dobrih cijena ide dalje od koncepta dm dobre cijene u svako vrijeme. Uz odabir proizvoda dm marki i kupnju uz karticu programa dm active beauty, otkrivaju se sve prednosti trostruke uštede.

Ovaj dm katalog, koji vrijedi od 16. do 31. listopada 2025., donosi najpovoljniju jesensku ponudu i podsjeća da se uz pametnu kupnju u dm trgovinama, dm online shopu i ‘Moj dm’ aplikaciji može štedjeti višestruko.

Dobre cijene u svako vrijeme

Ovaj dm koncept omogućuje bezbrižan shopping i planiranje troškova, bez straha od nepredvidivih poskupljenja. U novom dm katalogu posebno se ističu proizvodi dm marke koji savršeno spajaju kvalitetu i pristupačnost, a naša redakcija odabrala je favorite novog kataloga.

TOP 5 PO IZBORU REDAKCIJE

Dontodent PRO+ četkica za zube Sensitive Complete Care soft, više vrsta, 2 kom

Četkica za zube Dontodent PRO+ Sensitive Complete Care soft pruža nježno, ali temeljito čišćenje zahvaljujući mekanim vlaknima koja učinkovito uklanjaju naslage bez iritacije desni. Zahvaljujući posebnom obliku glave, lako dopire i do teško dostupnih mjesta u ustima. Dolazi u pakiranju od dvije četkice, što je praktično i ekonomično rješenje za obitelj.

Denkmit tekući deterdžent za šareno rublje 20 pranja, 1,1 litra

Denkmit tekući deterdžent osigurava učinkovito čišćenje i svježinu šarenog rublja već pri nižim temperaturama pranja. Zahvaljujući blagoj formuli, boje ostaju postojane i žive, a tkanine mekane i ugodne na dodir. Dovoljno je za 20 pranja, što ga čini praktičnim i povoljnim izborom za svakodnevno održavanje rublja.

Dein Bestes suha hrana za pse piletina i aloe vera, 1 kg

Dein Bestes suha hrana za pse s piletinom i aloe verom nudi uravnotežen obrok koji podržava zdravu probavu i vitalnost vašeg ljubimca. Receptura s kvalitetnim bjelančevinama i vrijednim biljnim dodacima osigurava potrebne nutrijente za aktivan život pasa. Dolazi u pakiranju od 1 kg, idealnom za svakodnevnu upotrebu.

Balea gel za tuširanje vanilija i kokos, 300 ml

Balea gel za tuširanje vanilija i kokos pruža nježnu njegu i ugodan osjećaj svježine na koži. Kremasta formula čisti kožu bez isušivanja, dok miris tropske vanilije i kokosa pruža trenutke pravog opuštanja pod tušem. Idealno za svakodnevnu upotrebu i ugodan početak ili kraj dana cijele obitelji.

Balea krema za ruke maslina, 100 ml

Balea krema za ruke s maslinom njeguje i štiti suhu kožu ruku, ostavljajući ih mekim i glatkim. Obogaćena hranjivim maslinovim uljem, brzo se upija bez masnog osjećaja i pruža dugotrajnu hidrataciju prijeko potrebnu u ovo doba godine. Praktično pakiranje od 100 ml čini je savršenim saveznikom u torbi ili na radnom stolu.

Još više pogodnosti uz ‘Moj dm’ aplikaciju

Svaka kupnja u dm-u može biti još isplativija uz ‘Moj dm’ aplikaciju i dm active beauty karticu uz skupljanje bodova bilo da kupujete u dm trgovinama ili na dm online shopu.

Osim toga, novi dm katalog donosi pregršt drugih proizvoda uz koje se lako složi košarica za svakodnevne potrebe!

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.