Top 10 od tuševa do ruževa: Ovo je sezona najljepših boja; boho chic se vratio!

Ovaj trend vratio se u velikom stilu, i to prije svega zahvaljujući modnom debiju Chemene Kamali za modnu kuću Chloé, a ubrzo nakon modne piste trend se prelio na ulice Pariza pa potom i društvene mreže. Modnim ikonama poput Sienne Miller, sestara Olsen, Zendaye i drugih možemo zahvaliti za zaraznu modnu inspiraciju, a beauty brendovi koje možete pronaći u dm-u izbacili su vibrantne, prekrasne boje za potpuni look jeseni.

Boho chic make-up, koji možete lako postići koristeći dm-ovu bogatu ponudu kozmetike, evoluirao je u smjeru vibrantnih, smjelih tonova koji savršeno dopunjuju bogatstvo boja u odjeći. Oči su sada hrabrije, sa sjenilima u živahnim nijansama poput zlatne, narančaste, smaragdno zelene i ljubičaste. Smjelo eksperimentiranje s eyelinerom također je prisutno – popularne su grafičke linije i naglašene trepavice koje dodaju dramu cjelokupnom izgledu.

Foto: Profimedia

Za ten, prirodni sjaj je i dalje ključan, no sada je tu dodatak highlightera u zlatnim i ružičastim tonovima za postizanje dodatnog sjaja. U dm online shopu i dm prodavaonicama možete pronaći idealnu varijantu onih koji pružaju sun kissed efekt, ali i sjenila koje omogućavaju igranje s bojama na očima. Od boje sezone - bordo crvene do smjelih koraljnih tonova, boje na usnama postaju središnji dio make-upa. Oni koji preferiraju suptilniji pristup, mogu se odlučiti za sjajila u nijansama poput breskve koja ističu prirodnu ljepotu.

U dm-u se nalazi sve što je potrebno za postizanje ovog osvježenog boho chic izgleda – od dekorativne kozmetike do proizvoda za njegu kože i noktiju. Harmonija između boja, tekstura i odvažnosti ključ je ovog stila, a boho chic modni komadi kombinirani s vibrantnim make-upom pružaju osjećaj slobode, elegancije i kreativnosti.

Da vam olakšamo ulazak u ovu jesensku igru bojama, odabrali smo top 10 beauty proizvoda s kojima postići potpuni look. Osim toga, od 1.10. do 31.10.2024. za kupnju 2 ili više proizvoda odabrane dekorativne kozmetike u prodavaonici dm-a ili na dm online shopu kupci dobivaju 15 x više bodova na svojoj dm active beauty kartici!

Eveline Cosmetics, Gel Laque lak za nokte – 278, 8 ml: 2,80 €

Ovaj Eveline Cosmetics Gel Laque lak za nokte u nijansi 278 nudi bogat sjaj i dugotrajnost, uz gel-efekt bez potrebe za UV lampom. Njegova vrckava, ali suptilna nijansa idealna je za one koji žele dodatni sjaj u svakodnevnim kombinacijama, osobito uz boemske maksi haljine i zemljane tonove.

PUPA, Vamp! maskara – 500 Emerald Green, 10 ml: 19,95 €

Maskara je jedan od ključnih elemenata u boho chic make-upu, a PUPA Vamp! maskara u zelenoj boji (Emerald Green) donosi neočekivani, dramatični twist. Idealna za one koji žele eksperimentirati i unijeti vibrantne boje u svakodnevni look bez puno šminke na licu jer ovakva maskara naglašava oči na način koji savršeno dopunjuje boho modnu estetiku. Dovoljno je nanijeti samo jedan sloj kako biste postigli intenzivan efekt.

Maybelline, Super Stay 24 H tonirani serum – 10, 30 ml: 15,90 €

Kako bi koža zadržala zdrav, prirodan sjaj, posebno u sklopu boho chic stila koji preferira svjež izgled, Maybelline Super Stay 24H tonirani serum odličan je izbor. Ovaj serum nudi dugotrajnu pokrivenost uz laganu formulu koja omogućava koži da diše. Uz dodatak hijaluronske kiseline, serum pruža hidrataciju i blistavost cijeli dan, savršen za postizanje 'no make-up' efekta koji boho stil obožava, uz mrvicu boje na očima, naravno.

Eveline Cosmetics, Freckle olovka za pjegice, 0,35 g: 4,50 €

Boho chic slavi prirodnu ljepotu, a Eveline Cosmetics Freckle olovka pomaže stvoriti efekt pjegica, dodajući vašem licu onaj romantizirani 'hippie' izgled. Laganim nanošenjem olovkom možete kreirati suptilne pjegice koje unose dozu mladenačke svježine i šarma u make-up look.

Revolution, Reloaded highlighter – Dare to Divulge, 10 g: 5,95 €

Suptilni sjaj je neizostavan u boho chic izgledu, a Revolution Reloaded highlighter u nijansi Dare to Divulge daje licu onaj sunčani sjaj koji odlično nadopunjuje prirodni ten. Ovaj highlighter savršen je za naglašavanje jagodica, kapaka i dekoltea, unoseći dozu glamura u ležerne boho kombinacije.

PUPA, Vamp! tekuće sjenilo za oči – 002 Golden Rose, 4 ml: 19,95 €

Dodajte očima zavodljiv sjaj uz PUPA Vamp! tekuće sjenilo u nijansi Golden Rose. Njegova metalik formula savršena je za postizanje dramatičnog boho chic izgleda, a zlatno-ružičasti ton odlično se uklapa s vibrantnim bojama u modnim kombinacijama. Ovo sjenilo pruža dugotrajan efekt i lako se nanosi stvarajući pogled koji privlači pažnju.

Browmatic olovka za precizno iscrtavanje obrva – Dark Brunette, 0,9 g: 7,95 €

Browmatic olovka za precizno iscrtavanje obrva u nijansi Dark Brunette savršen je dodatak za postizanje prirodnog boho izgleda. Svojim tankim vrhom omogućuje kreiranje nježnih, gotovo nevidljivih poteza, imitirajući dlačice obrva, što rezultira opuštenim stilom. Idealan je za lagani, razigrani izgled koji odražava boho duh.

s-he colour&style, duo highlighter olovka, 1 kom.: 2,95 €

s-he colour&style duo highlighter olovka omogućava precizno nanošenje svjetlucavih tonova na ključna mjesta poput unutarnjeg kuta oka, ispod obrva ili uz jagodice. Kombinacija dvije nijanse u jednoj olovci omogućava igru svjetlom, savršeno naglašavajući boho chic sjaj u svakodnevnim make-up rutinama te je idealna za sve one koji vole upečatljiv, ali ne i agresivan look.

Milani, Cheek Kiss rumenilo – 120 Coral Crush, 6 g: 13,90 €

Dodajte licu malo boje uz Milani Cheek Kiss rumenilo u nijansi Coral Crush. Ova vibrantna koraljna nijansa savršeno se slaže s boho chic estetikom, dajući zdrav, blistav izgled. Lagano se nanosi i blenda, a nijansa breskve unosi toplinu u cjelokupan look.

MAX FACTOR, Colour Elixir ruž za usne – 130 Mulberry, 4 g: 12,90 €

Za završni touch vašeg boho chic make-upa, tu je MAX FACTOR Colour Elixir ruž za usne u bogatoj nijansi Mulberry. Ovaj duboki ton savršeno upotpunjuje toplu paletu boja, ističući usne na način koji je sofisticiran, ali i odvažan. Formula je hranjiva i kremasta, pružajući dugotrajnu hidrataciju i boju pa ga možete nositi svakodnevno.

