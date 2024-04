Uklanjanje tetovaže: Evo kako se pripremiti, koje su moguće nuspojave i troškovi

Tetovaže su vrlo popularan ukras na koži i mnogi ih vole. Međutim, ponekad se zna dogoditi da nam se tetovaža više ne sviđa ili naprosto više nije u skladu s našom osobnošću. Nažalost, tetovaža se ne skida lako i ne može se samo prekriti nekom drugačijom tetovažom.

Možda je tvoja tetovaža na previše vidljivom mjestu ili ti se naprosto više ne sviđa, razloga za uklanjanje tetovaže je mnogo. Ako razmišljaš o uklanjanju, zasigurno se pitaš koliko taj proces košta, je li bolan i na što se trebaš pripremiti? Dermatolozi Kseniya Kobets i Navin S. Arora za Byrdie su otkrili sve što trebaš znati o uklanjanju tetovaže, a njihove savjete donosimo u nastavku.

Koje metode uklanjanja tetovaža postoje?

Uklanjanje tetovaže trajni je proces koji uključuje uklanjanje tetovaže kroz niz sesija, najčešće laserom. Za to postoji nekoliko različitih metoda. Važno je istaknuti kako kućni pripravci, poput krema za uklanjanje tetovaža nisu rješenje. Ne postoje nikakvi prirodni načini za uklanjanje tetovaža koji su učinkoviti kao profesionalne opcije, a potencijalno mogu stvoriti probleme s kožom stoga ih je bolje izbjegavati.

Najpopularnije i najčešće korištene metode za uklanjanje tetovaža su:

Laser – lasersko uklanjanje tetovaža daleko je najpopularnija metoda uklanjanja i najčešće se koristi jer nakon nje uglavnom nema vidljivih ožiljaka kao kod, primjerice, operacije. Kobets smatra kako je uklanjanje laserom najbolja opcija u cjelini jer ima najmanje nedostataka.

– lasersko uklanjanje tetovaža daleko je najpopularnija metoda uklanjanja i najčešće se koristi jer nakon nje uglavnom nema vidljivih ožiljaka kao kod, primjerice, operacije. Kobets smatra kako je uklanjanje laserom najbolja opcija u cjelini jer ima najmanje nedostataka. Operacija – tetovaža se može odstraniti i kirurškim putem, no riječ je o vrlo invazivnom tretmanu stoga ga je bolje izbjegavati. Nadalje, nakon operacije ostaje ožiljak koji može uzrokovati određene komplikacije s kožom kao što su kao što su keloidi i hipertrofični ožiljci, kao i infekcije i promjena boje kože.

– tetovaža se može odstraniti i kirurškim putem, no riječ je o vrlo invazivnom tretmanu stoga ga je bolje izbjegavati. Nadalje, nakon operacije ostaje ožiljak koji može uzrokovati određene komplikacije s kožom kao što su kao što su keloidi i hipertrofični ožiljci, kao i infekcije i promjena boje kože. Mikrodermoabrazija – ova metoda poznata je kao tretman lica, a koristi se i za uklanjanje tetovaža. Kako navodi Kobets, kod mikrodermoabrazije koriste se abrazivni materijali za eksfolijaciju gornjeg sloja kože, čime tetovaža postupno blijedi. Ova je metoda bila vrlo popularna prije lasera, a danas se više ne smatra najučinkovitijom opcijom jer zajedno s tetovažom uklanja i gornje slojeve kože.

Foto: Unsplash

Koji su troškovi?

Cijena laserskog uklanjanja tetovaže ovisi o veličini tetovaže koja se želi ukloniti. U hrvatskim poliklinikama cijene se kreću od 120 eura za male tetovaže pa do 390 eura za velike tetovaže po tretmanu. Dakako, cijene s razlikuju između različitih poliklinika, ovisno o laseru, ordinaciji i pružatelju usluga. Što je tetovaža tamnija, veća i dublja, to će njezino uklanjanje više koštati, ističu stručnjaci.

Kako se pripremiti za tretman?

Postoji nekoliko koraka koje možeš poduzeti prije odlaska na tretman uklanjanja tetovaže. Prije tretmana izbjegavaj izlaganje suncu i sunčanje kako bi spriječila potencijalne kožne komplikacije, savjetuje Arora. Također bi trebalo obrijati područje na kojem se tetovaža nalazi najranije tri dana prije odlaska na tretman. Važno je ukloniti dlake s kože i kožu održavati čistom. Prije odlaska na tretman trebalo bi izbjegavati proizvode za samotamnjenje i sva ostala sredstva koja bi mogla nadražiti kožu. Uz to, prije uklanjanja tetovaže posavjetuj se sa stručnjacima kod kojih ćeš uklanjati tetovažu te slijedi njihove upute prije odlaska na tretman.

Što očekivati tijekom samog procesa uklanjanja tetovaže?

Prvo će ti koža "otupjeti" jer stručnjaci najčešće primjenjuju određene kreme ili lokalne anestetike kako bi umrtvili kožu i kako bi se smanjila i izbjegla bilo kakva bol tijekom tretmana. Nakon toga, slijedi laserski proces. Kako otkriva Kobets, sesije uklanjanja tetovaža laserom mogu trajati od 20 do 30 minuta ili dulje, ovisno o veličini tetovaže.

Dakako, jedna sesija uklanjanja neće biti dovoljna. Dermatolozi ističu da je najčešće potrebno od 5 do 12 tretmana kako bi se tetovaža u potpunosti uklonila. Tetovaže koje su napravljene neprofesionalno ili s različitim bojama veći su izazov, a možda se neće moći nikada potpuno ukloniti. Između svakog tretmana laserom obično treba proći od 4 do 8 tjedana pa je tako sveukupno potrebno oko pola godine, ako ne i dulje, da bi postupak uklanjanja tetovaže bio dovršen.

Foto: Pexels

Bol i nuspojave nakon tretmana

Iako će sredstva poput krema ili lokalnih anestetika ublažiti pojavu boli kod laserskog uklanjanja tetovaže, možda ćeš ipak osjetiti bol u određenoj mjeri. Može se pojaviti i osjećaj neugode na koži koji obično traje kratko tijekom tretmana, no može potrajati i do nekoliko sati pa do jednog dana nakon tretmana. Dakako, pojedina mjesta na tijelu su osjetljivija i bolnija pa je lokalna anestezija neophodna.

Nekoliko sati nakon tretmana bol obično nestaje, no mogu se pojaviti druge nuspojave kao što su crvenilo, oticanje, mjehurići i kraste na koži. Kod rijetkih osoba mogu se pojaviti i promjene u boji kože, ožiljci ili infekcija, no takve su nuspojave puno češće kod kirurškog uklanjanja, a ne kod lasera.

Oporavak kože nakon uklanjanja tetovaže

Nakon tretmana, stručnjaci preporučuju korištenje obloga od leda za ublažavanje nelagode i sprečavanje oticanja kože. Također je važno njegovati kožu nakon uklanjanja tetovaže, posebnim kremama, vazelinom ili ponekad lokalnim antibioticima. Područje s kojeg se tetovaža uklanjala trebalo bi biti zaštićeno kako bi se spriječile iritacije i trljanje o odjeću. Također, trebalo bi izbjegavati sunce dok se koža ne oporavi od tretmana.

POGLEDAJ VIDEO: SAZNAJ SVE O BOTOKSU