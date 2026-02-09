Što je 'Ozempic face'? Svi govore o ispijenom licu Lady Gage na Super Bowlu

Gagin nastup i prekrasnu haljinu zasjenila su nagađanja oko toga koristi li Ozempic za skidanje kilograma

Lady Gaga se trijumfalno vratila na pozornicu Super Bowla, devet godina nakon svog legendarnog samostalnog nastupa. Kao gošća iznenađenja portorikanske superzvijezde Bad Bunnyja na jubilarnom 60. izdanju Super Bowla, pjevačica je oduševila publiku energičnom izvedbom. Ipak, njezin nastup pao je u drugi plan zbog rasprave koja je istog trena buknula na društvenim mrežama, a sve zbog njezinog drastično promijenjenog izgleda.

Odličan nastup, no što joj je s licem?

Gaga se na stadionu Levi's u Santa Clari pojavila kao veliko iznenađenje tijekom nastupa posvećenog portorikanskoj kulturi. Bad Bunny, glavni izvođač večeri, pripremio je spektakl ispunjen referencama na svoj otok, a Gagin dolazak bio je vrhunac. Zajedno su izveli dinamičnu salsa verziju njezinog hita iz 2024. godine, "Die With a Smile". U prilagođenoj nebesko plavoj haljini dizajnera Raula Lopeza iz brenda Luar, odala je počast portorikanskom podrijetlu glavne zvijezde. Njezin modni odabir, upotpunjen brošem s cvijetom Flor de Maga, nacionalnim simbolom Portorika, bio je besprijekoran i promišljen. No, umjesto glazbe i mode, glavna tema postalo je njezino lice.

Profimedia

Lavina nagađanja

"Je li to Lady Gaga ili AI Gaga?", "Ima li Gaga lice Ozempica?", samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže. Korisnici su isticali njezine upale obraze, izrazito naglašenu čeljust i jagodice te općenito "ispijen" izgled. Te karakteristike postale su sinonim za takozvano "Ozempic lice", izraz koji opisuje posljedice brzog gubitka tjelesne mase pomoću lijekova. Nutricionisti i estetski kirurzi objašnjavaju da lijekovi koji sadrže semaglutid uzrokuju gubitak masnog tkiva po cijelom tijelu, uključujući i lice. Gubitak potkožne masnoće, koja licu daje mladenačku punoću, dovodi do opuštene kože i naglašenih kostiju, zbog čega osoba može izgledati starije i iscrpljeno.

Profimedia

Rigorozna dijeta ili farmaceutska prečica?

Ovo nije prvi put da se izgled pjevačice našao pod povećalom. Samo tjedan dana ranije, na dodjeli nagrada Grammy gdje je osvojila nagradu za najbolji pop vokalni album, njezin je izgled također izazvao brojne komentare. Gaga, čija je težina navodno pala na 53 kilograma, ranije je demantirala korištenje lijekova za mršavljenje. Svoju transformaciju pripisala je rigoroznoj dijeti s niskim udjelom ugljikohidrata i intenzivnim treninzima za ulogu Harley Quinn u filmu "Joker: Folie à Deux". Dok su neki obožavatelji izrazili zabrinutost za njezino zdravlje, drugi su pohvalili njezin novi izgled, smatrajući ga dijelom nove umjetničke ere. Stručnjaci su podijeljeni, s nekima koji nagađaju o estetskim zahvatima poput uklanjanja bukalne masnoće, dok drugi sve pripisuju kombinaciji mršavljenja i vješte scenske šminke.

Profimedia