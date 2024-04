7 odličnih rumenila za kreiranje blistavog i prozračnog make-up looka

Rumenilo je omiljeni make-up proizvod mnogih žena jer licu daje onaj završni 'touch' te lijepo zaokružuje čitavi make-up look. Tenu daje prozračnost i svježinu te je idealan izbor za kreiranje nenametljivog prirodnog izgleda koji je uvijek u modi.

Na tržištu je danas dostupan uistinu bogat izbor rumenila pa će svatko s lakoćom pronaći idealan proizvod za sebe. Najpopularnija su tekuća i kremasta rumenila te rumenila u prahu, a postoji i širok izbor nijansi. Uz sve to, dodatan plus mnogih rumenila je i to što se, osim na obrazima, mogu koristiti i kao šminka za usne i kapke, a takve multifunkcionalne proizvode svi volimo jer nam omogućavaju da pojednostavimo svoju make-up rutinu.

Osim ružičastih rumenila koje odlično pristaju osobama bljedolike i svijetle pute, na raspolaganju su nam i hladniji, prigušeniji ljubičasti tonovi, živahne crvenkaste nijanse koje tenu daju svježinu te zlaćani tonovi. Dakako, svaka sezona donosi neke nove trendove i favorite pa su tako ovog proljeća popularna rumenila u neodoljivim breskvastim nijansama koja se sjajno slažu s blago preplanulim tenom. U svakom slučaju, izbor je raznolik pa postoji ponešto za svačiji ukus.

S obzirom na to da tenu daje svježinu, rumenilo je idealan dodatak svakoj kozmetičkoj torbici. Cijenjeni vizažisti za Vogue su otkrili koja su rumenila dobar izbor za svaki tip kože, a njihove favorite otkrij u nastavku.