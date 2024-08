Isprobali smo MAC-ov hit ruž: Evo iskrenih dojmova

Nedavno sam isprobala viralni, ali i bezvremenski MAC-ov ruž u nijansi "Thanks, it's MAC". Ovaj ruž je konstantno hit na TikToku, a svaki put kada netko novi otkrije ovu nijansu, nakon puno hvalospjeva dobije na popularnosti ponovno. I sama sam ga uspjela nabaviti s obzirom na to da često zna biti rasprodan.

MAC naziva ovaj proizvod "Lustreglass Sheer-Shine Lipstick", što znači da ruž nije mat već je sjajan. Pakiranje sadrži 3 grama i košta 28,19 eura. Ruž je lagan, obogaćen sjemenkama maline i organskim ekstradjevičanskim maslinovim uljem, što mu daje prozirnu i sjajnu boju s dugotrajnim, sjajnim završetkom. Bitno je naglasiti da MAC-ovi ruževi imaju blag miris vanilije koji dolazi iz vanilije u formuli, miris nije previše intenzivan, ali se primijeti tijekom nanošenja ruža na usne.

Pakiranje ovog ruža je klasično MAC-ovo, prepoznatljivo po svojem elegantnom crnom dizajnu sa srebrnim logom te oblikom koji podsjeća na metak. Poklopac se čvrsto zatvara, čuvajući ruž od sušenja.

Ova nijansa je klasična "moja boja usana, ali bolja" što znači da ova boja nadmašuje prirodnu boju usana, dodajući im suptilan sjaj i poboljšanu boju bez da izgleda previše napadno. Izgled usana ostaje prirodan, ali poboljšan te čini usne ljepšima dok zadržava prirodan izgled.

Tekstura ovog ruža je lagana, za razliku od mat verzija MAC-ovih ruževa koje su dosta teške na usnama. Glatka tekstura podsjeća na balzam za usne, te daje usnama sjajan i hidratantan završetak. Idealan je za svakodnevno nošenje upravo zbog formule koja čini usne mekanima i nahranjenima, bez ikakvog osjećaja suhoće. Međutim, nakon nekoliko sati nošenja može se primijetiti blago nakupljanje ruža u linijama usana što onda postaje vidljivije iz blizine.

Prekrivenost je srednja, ali može se u nekoliko slojeva nadograditi pa samim time boja postaje intenzivnija.

Osobno sam veliki ljubitelj nude ruževa i olovaka na usnama te sam ovu nijansu kombinirala s kultnom MAC olovkom u nijansi "Whirl" koja je isto duži period bila TikTok hit, ali i sam MAC na svojoj stranici predlaže kombiniranje ove olovke i ruža za savršen rezultat.

Nijansa "Thanks, it's MAC" savršena je za svakodnevno nošenje, pružajući usnama primjetan, ali lagani sjaj. MAC tvrdi da je boja postojana do osam sati, a sjaj do šest sati, što iskreno nisam primijetila, ali smatram da je popularnost opravdana i da je svakako vrijedan investicije.