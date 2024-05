Kad zamiriši trešnja: Pronašle smo preslatke manikure s višnjom i trešnjom

Trešnje samo što nisu zamirišile, a i proljeće nam se konačno vratilo, nakon niza tmurnih i hladnih dana. Trešnje su mnogima simbol kasnog proljeća koji uz to budi sjećanja na djetinjstvo. Vedrinu, opuštenost i igru. Takvi bismo trebali ostati i u odrasloj dobi pa zašto tvoja sljedeća manikura ne bi bila baš s uzorkom trešnje ili višnje. Na noktima ih je teško razlikovati, no na Instagramu smo pronašle nekoliko neodoljivih proljetnih trešnja-višnja manikura. Razigrane su, slatke i šarmatne – ma mogli bismo do sutra nizati epitete.

Odlično se spajaju uz pastelne boje poput baby plave ili roza, a možeš birati želiš li suptilan, minimalistički dizajn ili bi radije da trešnje iliti višnje budu u prvom planu. Ovaj proljetni uzorak kao stvoren je za francuske manikure, ali možeš otići korak dalje pa izabrati 3D varijantu.Mogućnosti su beskrajne pa neka ti naš popis bude tek početak istraživanja.