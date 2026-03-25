Precizne, postojane i pristupačne: Najbolje olovke za obrve iz drogerija

Uz pravu tehniku i jednu od ovih pristupačnih olovaka, svatko može postići izgled kao iz salona. Važno je samo pronaći formulu i nijansu koja najbolje odgovara vašim potrebama

Obrve su okvir lica, a pravilno oblikovane mogu u potpunosti transformirati izgled. Iako se trendovi mijenjaju, od tankih lukova iz devedesetih do gustih i "perastih" obrva koje danas dominiraju, jedan je alat ostao neizostavan u svakoj kozmetičkoj torbici: olovka za obrve. Srećom, za postizanje besprijekornog izgleda nije potrebno izdvojiti bogatstvo. Drogerijski brendovi danas nude proizvode koji kvalitetom i performansama pariraju znatno skupljim alternativama.

Čemu služi olovka za obrve?

Dok gelovi i pomade služe za ukroćivanje i dodavanje teksture, olovka je najprecizniji alat za oblikovanje. Njena glavna svrha je popunjavanje rijetkih dijelova, definiranje donje linije i luka te produljivanje repa obrve. Modernim formulama i ultra tankim vrhovima moguće je iscrtati poteze koji vjerno imitiraju prirodne dlačice, stvarajući iluziju punoće bez dojma težine i neprirodnosti. Ovisno o pritisku i tehnici, olovkom možete postići sve - od jedva primjetnog, prirodnog izgleda do dramatično definiranih, odvažnih obrva.

Pexels

Kako do savršenih obrva u tri koraka

Postizanje željenog izgleda jednostavnije je nego što se čini, a svodi se na nekoliko ključnih poteza. Ključ je u korištenju kratkih, laganih pokreta koji oponašaju prirodan rast dlačica, umjesto iscrtavanja jedne pune linije.

Prvi korak je priprema. Ugrađenom četkicom, poznatom kao spoolie, počešljajte obrve prema gore i prema van. To će otkriti sve praznine i pomoći vam da vidite prirodan oblik obrve. Zatim, laganim i kratkim potezima popunite rijetke dijelove, uvijek prateći smjer rasta dlačica. Kao što savjetuju brojni vizažisti, za najprirodniji izgled birajte nijansu koja je identična vašoj boji obrva ili za nijansu svjetlija, posebno ako imate tamniju kosu. Na kraju, ponovno prođite četkicom kroz obrve kako biste omekšali oštre rubove i ravnomjerno rasporedili boju.

Pexels

Najbolje drogerijske olovke za obrve

Tržište je prepuno odličnih opcija, a mi smo izdvojili nekoliko favorita koji se ističu formulom, preciznošću i trajnošću.

NYX Professional Makeup Micro Brow Pencil

Ova olovka s pravom nosi kultni status i često se naziva pristupačnom verzijom slavne Anastasia Beverly Hills Brow Wiz olovke. Njen iznimno tanak i precizan vrh omogućuje iscrtavanje najfinijih dlačica za prirodan i definiran izgled. Kremasta, ali voskasta formula glatko klizi po koži, ne razmazuje se i ostaje postojana tijekom cijelog dana. Dolazi u širokom rasponu nijansi s različitim podtonovima, pa je lako pronaći savršenu boju. Cijena: oko 12 €

Catrice Slim'Matic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof

Jedan od najprodavanijih drogerijskih proizvoda, ova olovka nudi nevjerojatnu kvalitetu za vrlo nisku cijenu. Vodootporna formula osigurava postojanost i u najzahtjevnijim uvjetima, a vrh debljine svega 1,5 milimetara jamči kiruršku preciznost pri iscrtavanju. Tekstura je nešto tvrđa, što omogućuje potpunu kontrolu i sprječava nanošenje previše proizvoda odjednom, čineći je idealnom za početnike. Cijena: oko 4 €

Maybelline Express Brow Ultra Slim

Maybellineova uzdanica u svijetu obrva ističe se svojom glatkom formulom koja se lako nanosi bez zapinjanja ili preskakanja. Precizan vrh omogućuje brzo i jednostavno popunjavanje praznina, dok ugrađena četkica savršeno blenda proizvod za mekan i prirodan finiš. Odličan je izbor za svakodnevnu upotrebu kada želite uredne obrve bez puno truda. Cijena: oko 8 €

L’Oréal Paris Brow Artist Micro Tatouage Eyebrow Pencil

Ova olovka za obrve dizajnirana je kako bi pružila efekt microblading tretmana kod kuće. Njezina glavna prednost je specifičan aplikator s malim zupcima koji omogućuje iscrtavanje tankih linija nalik prirodnim dlačicama. Cijena: oko 12 €

e.l.f. Cosmetics Ultra Precise Brow Pencil

Za sve koji traže vegansku i cruelty-free opciju, e.l.f. je siguran odabir. Ova olovka ima mikro vrh za iscrtavanje tankih poteza, a njena pigmentacija je srednjeg intenziteta, što je čini savršenom za one koji vole postepeno nadograđivati boju do željenog intenziteta. Cijena: oko 10 €

Essence Eyebrow Designer

Apsolutni klasik koji dokazuje da cijena nije mjerilo kvalitete. Ova tradicionalna drvena olovka nudi iznenađujuću postojanost i pigmentaciju. Iako zahtijeva šiljilo, mnogi je vole upravo zbog kontrole koju pruža čvršća tekstura. Na čepu se nalazi i praktična četkica koja će pomoći ukrotiti dlačice. Cijena: oko 2 €

Bourjois Brow Reveal Micro Brow Pencil

Kremasta i bogato pigmentirana, i ova olovka omogućuje kreiranje microblading efekta kod kuće. Zahvaljujući tankom aplikatoru i formuli koja se lako blenda, s njom je jednostavno postići pune i definirane obrve koje izgledaju dotjerano i elegantno. Cijena: oko 9 €