Praktični i učinkoviti: Puderi u sticku koje beauty scena obožava

Praktični, kompaktni i jednostavni za nanošenje, puderi u sticku nude idealan spoj dobre prekrivnosti i prirodnog završetka. Zahvaljujući modernim formulama koje se lako blendaju i ne opterećuju kožu, postali su omiljen izbor za svakodnevni make-up, ali i za brza dotjerivanja tijekom dana

Nekoć sinonim za teške, guste i neprirodne formule koje su naglašavale svaku poru, puderi u sticku doživljavaju renesansu. U 2025. i 2026. godini vraćaju se na velika vrata, no u potpuno novom ruhu. Zaboravite sve što ste mislili da znate o njima; moderne verzije su kremaste, lagane, prepune njegujućih sastojaka i svestranije no ikad. U eri kada je naglasak na zdravlju kože i praktičnosti, ovaj format postao je nezaobilazan dio svake kozmetičke torbice.

Više od pudera, manje kompliciranja

Glavni razlog njihove novostečene popularnosti leži u nevjerojatnoj multifunkcionalnosti. Jedan stick može zamijeniti tri proizvoda: nanesen na cijelo lice služi kao podloga, ciljano na nepravilnosti postaje korektor, a u nekoliko nijansi tamnijoj ili svjetlijoj varijanti pretvara se u savršen alat za konturiranje i posvjetljivanje. Njihova čvrsta, kremasta formula čini ih idealnim suputnikom na putovanjima, eliminirajući strah od prolijevanja tekućih podloga po torbi.

Osim praktičnosti, nove generacije pudera u sticku nude iznimnu kontrolu nad prekrivanjem. „S jednim potezom možete postići lagano, prozirno prekrivanje, a s nekoliko dodatnih slojeva puno, ali bez osjećaja težine ili efekta maske“, objašnjava vizažistica Kirin Bhatty za Allure. Formula je stvorena da se stapa s kožom, a ne da sjedi na njoj. Proizvođači su ih obogatili sastojcima poput hijaluronske kiseline, ceramida, skvalana i peptida, čime se briše granica između šminke i preparativne kozmetike.

Savršeno nanošenje u nekoliko jednostavnih koraka

Iako je primjena jednostavna, nekoliko trikova osigurat će besprijekoran izgled. Ključ je u pripremi kože. Budući da su formule koncentrirane, važno je da lice bude dobro hidratizirano. Nanesite omiljenu hidratantnu kremu, a po potrebi i primer koji odgovara vašem tipu kože.

Sam puder nanosi se izravno iz ambalaže, povlačenjem kratkih linija ili točkica na ključne dijelove lica: čelo, obraze, nos i bradu. Nakon toga slijedi najvažniji korak: blendanje. Za potpuno prekrivanje i "airbrush" efekt koristite gusti, sintetički kist kojim ćete utapkati i razmazati proizvod. Ako želite prirodniji, svježiji izgled, posegnite za vlažnom spužvicom koja će upiti višak proizvoda i ostaviti tanak, stopljen sloj. U žurbi će poslužiti i prsti; toplina ruku pomoći će da se kremasta tekstura još bolje rastopi i sjedini s kožom. Za kraj, T-zonu lagano fiksirajte transparentnim puderom u prahu kako biste osigurali postojanost tijekom cijelog dana.

Najbolji odabir s polica

Tržište je prepuno sjajnih opcija, a mi smo izdvojili nekoliko favorita koji se ističu svojom formulom i učinkom.

Westman Atelier Vital Skin Foundation Stick

Luksuz u malom pakiranju. Kreacija poznate vizažistice Gucci Westman spaja njegu i šminku. Formula je prepuna njegujućih sastojaka poput skvalana i biljnih antioksidansa koji umiruju crvenilo i potiču hidrataciju. Pruža blistav, svjež i prirodan izgled, a prekrivanje se može nadograditi od laganog do srednjeg. Cijena: oko 70 €

Dior Forever Skin Perfect Stick

Za one koji traže dugotrajnost i visoku pokrivnost, Dior nudi formulu koja obećava postojanost do 24 sata. Ovaj stick ima kremastu teksturu koja se lako blenda, a na koži ostavlja prirodno matirani finiš. Učinkovito prekriva sve nepravilnosti i crvenilo, stvarajući zaglađen i profinjen izgled tena koji traje cijeli dan. Cijena: oko 60 €

Bobbi Brown Skin Foundation Stick

Jedan od prvih modernih pudera u sticku koji je i danas među najprodavanijima. Njegova tajna je u iznimno laganoj formuli koja se prilagođava koži i kontrolira lučenje sebuma. Nudi nevjerojatan raspon od preko četrdeset nijansi, što jamči da svatko može pronaći svoju savršenu boju. Prekrivanje je srednje i nadogradivo, a finiš izgleda svježe i prirodno. Cijena: oko 80 €

Ilia Skin Rewind Complexion Stick

Ovaj je stick stvoren za ljubitelje prirodnog izgleda i čiste kozmetike. Njegova formula obogaćena je kompleksom ceramida i peptida koji jačaju kožnu barijeru te ekstraktom alge koja učvršćuje kožu. Pruža srednje prekrivanje i prirodni mat finiš koji zamagljuje nepravilnosti bez isušivanja. Koža izgleda zaglađeno, svježe i ujednačeno. Cijena: oko 56 €

Lancôme Teint Idole Ultra Wear Stick

Višenamjenski 5-u-1 proizvod koji služi kao podloga, korektor, highlighter, alat za konturiranje i za brzo popravljanje šminke. Njegova kremasto-puderasta formula nudi postojanost do 24 sata i prirodan mat finiš koji kontrolira sjaj. Praktično pakiranje s ugrađenim kabuki kistom čini ga savršenim za nanošenje u pokretu. Cijena: oko 50 €

Charlotte Tilbury Unreal Skin Sheer Glow Tint

Ako je vaš cilj blistav i osunčan ten, ovo je proizvod za vas. Riječ je o hibridu pudera i iluminatora koji koži daje suptilan, ali primjetan sjaj bez vidljivih šljokica. Lagana formula ujednačava ten, hidratizira ga zahvaljujući hijaluronskoj kiselini i vitaminu E te ostavlja dojam zdrave i njegovane kože. Savršen je za "no-makeup" makeup. Cijena: oko 40 €

Catrice Soft Glam Filter Stick

Pravi "filter u sticku" za sve koji žele blistav i svjež izgled. Ovaj proizvod nudi lagano prekrivanje i sjajan, mekan finiš. Može se koristiti samostalno za "no-makeup" look, kao blistava podloga ispod pudera ili kao kremasti highlighter na ključnim točkama lica. Formula je obogaćena vitaminom E i nudi odličan omjer cijene i kvalitete. Cijena: oko 6 €

essence Foundation stick

Idealan odabir za one koji traže pouzdan i vrlo pristupačan proizvod. Ovaj stick ima iznimno kremastu teksturu koja se lako blenda i pruža prirodan mat finiš. Prekrivanje je nadogradivo, od laganog do srednjeg, a pogodan je za sve tipove kože. Dostupan je u širokom rasponu nijansi, što ga čini jednim od najboljih drogerijskih izbora. Cijena: oko 6 €

Bilo da tražite brzo i jednostavno rješenje za jutarnju rutinu, praktičan proizvod za popravke tijekom dana ili svestranog saveznika za putovanja, puder u sticku nudi sve to.