Ljepota
SRCA U KOSI
Pet efektnih frizura za Dan zaljubljenih u samo 5 minuta
13. veljače 2026.
Ovog Valentinova društvene mreže preplavile su romantične ideje za frizure - od sitnih srca na vrhu glave do velikih raskošnih srcolikih punđa. Ako želiš biti među onima koji će najviše zablistati, evo kako ih vrlo jednostavno možeš napraviti kod kuće i zadiviti sve oko sebe
Dan zaljubljenih idealna je prilika da svom izgledu dodate dozu romantike. Uz pomno odabranu odjeću i šminku, frizura je onaj završni detalj koji zaokružuje priču i podiže samopouzdanje. I dok se raskošni valovi i elegantne punđe uvijek ističu kao siguran odabir, zašto ove godine ne biste isprobali nešto malo drugačije? Frizure s motivom srca postale su pravi hit na društvenim mrežama, a najbolje od svega jest što ne morate biti profesionalac kako biste ih kreirali. Donosimo pet ideja za romantične frizure koje izgledaju komplicirano, a zapravo su gotove u tren oka i jamče da ćete se osjećati posebno.
Romantično srce od pletenica
Jednostavna i brza frizura za valovitu kosu
Efektno srce za dugu kosu
Razdjeljak u obliku srca za ravnu kosu
'Space buns' u obliku srca - preslatka frizura idelana i za bob
