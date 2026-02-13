Pet efektnih frizura za Dan zaljubljenih u samo 5 minuta

Ovog Valentinova društvene mreže preplavile su romantične ideje za frizure - od sitnih srca na vrhu glave do velikih raskošnih srcolikih punđa. Ako želiš biti među onima koji će najviše zablistati, evo kako ih vrlo jednostavno možeš napraviti kod kuće i zadiviti sve oko sebe

Dan zaljubljenih idealna je prilika da svom izgledu dodate dozu romantike. Uz pomno odabranu odjeću i šminku, frizura je onaj završni detalj koji zaokružuje priču i podiže samopouzdanje. I dok se raskošni valovi i elegantne punđe uvijek ističu kao siguran odabir, zašto ove godine ne biste isprobali nešto malo drugačije? Frizure s motivom srca postale su pravi hit na društvenim mrežama, a najbolje od svega jest što ne morate biti profesionalac kako biste ih kreirali. Donosimo pet ideja za romantične frizure koje izgledaju komplicirano, a zapravo su gotove u tren oka i jamče da ćete se osjećati posebno.

Romantično srce od pletenica

Jednostavna i brza frizura za valovitu kosu

@annececilius Valentines hairstyles day 2! I love that it actually looks like a heart 🤍

Efektno srce za dugu kosu

Razdjeljak u obliku srca za ravnu kosu

'Space buns' u obliku srca - preslatka frizura idelana i za bob