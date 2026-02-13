403 Forbidden

Ljepota
SRCA U KOSI

Pet efektnih frizura za Dan zaljubljenih u samo 5 minuta

Ana Ivančić
13. veljače 2026.
Pet efektnih frizura za Dan zaljubljenih u samo 5 minuta
Shutterstock
Ovog Valentinova društvene mreže preplavile su romantične ideje za frizure - od sitnih srca na vrhu glave do velikih raskošnih srcolikih punđa. Ako želiš biti među onima koji će najviše zablistati, evo kako ih vrlo jednostavno možeš napraviti kod kuće i zadiviti sve oko sebe

Dan zaljubljenih idealna je prilika da svom izgledu dodate dozu romantike. Uz pomno odabranu odjeću i šminku, frizura je onaj završni detalj koji zaokružuje priču i podiže samopouzdanje. I dok se raskošni valovi i elegantne punđe uvijek ističu kao siguran odabir, zašto ove godine ne biste isprobali nešto malo drugačije? Frizure s motivom srca postale su pravi hit na društvenim mrežama, a najbolje od svega jest što ne morate biti profesionalac kako biste ih kreirali. Donosimo pet ideja za romantične frizure koje izgledaju komplicirano, a zapravo su gotove u tren oka i jamče da ćete se osjećati posebno.

Romantično srce od pletenica

@matchalattefrio Super cute idea 4 valentines hairstyle! #hearthair #valentinesday #valentineshairstyle #cutehairstyles ♬ original sound - forsaken폴린

Jednostavna i brza frizura za valovitu kosu

@annececilius

Valentines hairstyles day 2! I love that it actually looks like a heart 🤍

♬ original sound - favsoundds

Efektno srce za dugu kosu

@tinipeart I think we should all wear this for valentines day 🫶💌 #hairstyletutorial #hearthairstyle ♬ unwritten - mette

Razdjeljak u obliku srca za ravnu kosu

@itsemilyyy.b Easy Heart hairstyle perfect for Valentine’s Day peinado fácil con corazón perfecto para el día de san Valentín #easyhairstyle #hairstyleideas #peinadosfaciles #peinadosbonitos #fyp Products Mousse/Hairspray: @TRESemmé Gel: @It’s A 10 Haircare ♬ Bidi Bidi Bom Bom - Selena

'Space buns' u obliku srca - preslatka frizura idelana i za bob

@alyssarayelee Heart space buns for Valentine’s day🩷 #hairstyleinspo #hairstyleideas #shorthairstyles #hairhack #valentineshair #galentines ♬ Unwritten - Natasha Bedingfield

 
Pročitajte još o:
FrizureValentinovo
