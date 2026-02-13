Pogledajte medene njuškice: Max, Mocca, Sila i mnogi drugi odmah će vam uljepšati dan

Fotografije medenih njuškica koje su nam poslale čitateljice Žena.hr pravi su mali podsjetnik koliko ljubimci znaju uljepšati dan. Od znatiželjnih pogleda do razigranih poza, svaka fotografija ima svoju priču i neodoljiv šarm. Ove slatke njuškice još jednom su dokaz da su psi puni ljubavi, karaktera i onog nečeg zbog čega im je nemoguće odoljeti.