Plave manikure su hit, a na Instagramu smo pronašle sjajne ideje

Trendovi u svijetu manikura prilično su dinamični i podložni promjenama. S dolaskom toplijih dana češće se okrećemo razigranim i vibrantnijim nijansama, no ove sezone trendovi su malo drugačiji. Sve popularniji su nude i mliječne boje na noktima, kao i ostale prirodne nijanse.

Dozu osvježenja ovog ljeta donose plavi nokti koji su trenutno jako IN na društvenim mrežama. Pod tagom #bluenails na Instagramu može se pronaći mnoštvo upečatljivih ideja i, kako se čini, ovog ljeta nosit će se sve nijanse plave boje pa će svatko s lakoćom pronaći svoj savršeni ton i dizajn. S obzirom na to da nas plava boja neodoljivo podsjeća na plavo nebo i more, i ne čudi da je trend za ljeto.

Plave manikure djeluju efektno i s lakoćom će se prilagoditi svakoj kombinaciji i dati joj dozu ljetne razigranosti i bezbrižnosti. Bilo da si ljubiteljica pastelnih tonova, ili obožavaš azurnu plavu boju koja je sinonim za ljetne dane, ili možda više preferiraš tamnije nijanse poput indiga, ovog ljeta sve je u znaku plavih manikura. Ako si u potrazi za inspiracijom za najljepše plave manikure za ovo ljeto, na pravom si mjestu.

Koju god nijansu plave i dizajn odabrala, ne možeš pogriješiti. Ljubiteljice minimalizma i tihog luksuza obožavat će francusku manikuru s daškom plave, a oni koji više vole raskošniji nail art, mogu se poigrati bojama i oblicima.

Nekoliko odličnih ideja za najljepše plave manikure za ljetne dane pred nama donosimo u nastavku.

