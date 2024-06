Neodoljiva 'baby blue' manikura je trendi – imamo fantastične ideje

Ljeto nam je napokon stiglo, a s njime i novi trendovi po pitanju manikura. Ljetna sezona idealna je za uživanje u vibrantnim i razigranim tonovima, ali i pastelnim nijansama poput neodoljive 'baby' plave boje.

Ako ne voliš nositi jarke i upečatljive boje na noktima, pastelno plava odličan je izbor jer je puno prozračnija, a veliki je plus i to što odlično izgleda i na dugim i na kratkim noktima. Sve nijanse plave boje super su opcija za ljeto, a ovi nježni pastelni tonovi u boji neba unijet će dašak osvježenja i profinjenosti u svaki ljetni look.

Pastelno plava odnosno 'baby blue' dolazi u brojnim varijacijama na temu – uz zanimljive motive, minimalističke detalje, kao sedefasta ili glazirana varijanta. Djeluje nježno i profinjeno i vrlo je suptilna, a izgledat će jednako sjajno i uz romantične ljetne haljine i uz jednostavan minimalistički look.

Na Instagramu postoji mnoštvo ideja za manikure u pastelno plavim tonovima, od onih ukrašenim upečatljivim motivima pa do puno jednostavnijih lookova koje će minimalistice obožavati. One najljepše izdvajamo u nastavku.

Foto: Instagram