High street parfemi koji mirišu baš kao i luksuzni dizajnerski

Neke su žene godinama vjerne jednom parfemu, dok druge vole isprobavati mirisne novitete koji se stalno pojavljuju na tržištu. Kako god bilo, potraga za idealnim parfemom baš i nije najjednostavniji zadatak. U moru raskošnih mirisa i proizvoda koji su nam dostupni, ponekad se lako izgubiti.

Iako svaka od nas voli parfeme luksuznih brendova, mana takvih mirisa je njihova visoka cijena. Na sreću, u posljednje vrijeme sve popularniji postaju high street parfemi koji danas više nisu sladunjavi kao što su nekad bili, već postaju sve sofisticiraniji, a mnogi od njih mirisom neodoljivo podsjećaju na skupocjene parfeme luksuznih brendova.

Zapravo, u brojnim se high street trgovinama mogu pronaći pristupačnije zamjene za najpopularnije parfeme današnjice. Takvi parfemi mirišu gotovo identično ili barem slično kao i oni skupocjenih brendova. Bez obzira na to voliš li puderaste parfeme ili pak voćne mirise, ako si u potrazi za novim parfemom koji će postati tvoj 'signature miris', u ponudi cjenovno pristupačnijih brendova kao što su H&M, & Other Stories, Zara i The Body Shop zasigurno ćeš pronaći nešto po svom ukusu. Ovi parfemi mirišu skupo i luksuzno, a ne koštaju puno.

Kako bismo ti pomogle u potrazi za idealnim parfemom, u nastavku smo izdvojile pet popularnih skupocjenih parfema te njihove high street zamjene. Idealni su za svakodnevno nošenje i savršen su dodatak svakoj parfemskoj kolekciji stoga im svakako daj šansu.

ESTÉE LAUDER Bronze Goddess, 125 eur

Ovaj parfem smatra se klasikom iz posve opravdanih razloga. Pravi je ljetni miris, a njegove mirisne note neodoljivo nas podsjećaju na dan proveden na plaži. Cijena mu je 125 eur, a ako tražiš jeftiniju zamjenu ovom parfemu, obavezno isprobaj H&M-ovu toaletnu vodu, Sunray Eau de Toilette, koja mirisom jako podsjeća na Estee Lauderov Bronze Goddess. Cijena H&M toaletne vode je oko 6 eura.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, 235 eur

Luksuzni drvenasto-cvjetni parfem favorit je mnogih žena, a mnogi ga uspoređuju sa Zarinim Red Temptation parfemom čija je cijena 20 eura. Zarina parfemska voda već ima mnoge obožavatelje, a oba parfema imaju slične mirisne note – naranče, jantara i šafrana.

Frederic Malle Portrait of a Lady, 235 eur

Portrait of a Lady još je jedan kultni parfemski klasik, elegantan i bezvremenski miris. Ovim parfemom dominiraju mirisne note ruže, pačulija, sandalovine i tamjana. Ako tražiš sličan, ali cjenovno pristupačniji miris, isprobaj toaletnu vodu British Rose, popularnog beauty brenda The Body Shop. Na webshopu brenda dostupan je po cijeni od 20 eura.

Tom Ford Lost Cherry, 260 eur

Parfemi luksuznog brenda Tom Ford svakako opravdavaju svoju cijenu, no ipak nisu nezamjenjivi. Savršena zamjena za Tom Fordovu trešnju je toaletna voda Neon Rush poznatog high street brenda & Other Stories. Osim trešnje, u ovoj toaletnoj vodi nalaze se i mirisne note klementine, ružičastog papra, divlje orhideje i vanilije, a može se kupiti po cijeni od 30 eura.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt, 111 eura

Jo Maloneov kultni parfem mnogi uspoređuju sa Zarinim Ebony Wood parfemom koji je već postao jedan od najpopularnijih Zarinih mirisa. Oba parfema sadrže mirisne note ebanovine i savršen su izbor za hladnije dane. Cijena Zarinog parfema je 23 eura.

Foto: Douglas, H&M, & Other Stories, Zara

