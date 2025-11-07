Kako se nositi s perutanjem kože lica i nogu? Ovo su kreme koje će pomoći

Perutanje kože na licu i nogama može biti neugodno i frustrirajuće, ali u većini slučajeva može se uspješno riješiti pravilnom njegom kože.

Ljuštenje odnosno perutanje kože je neugodna pojava. Najčešće se pojavljuje na licu, rukama ili nogama, a ali i drugi dijelovi tijela mogu biti zahvaćeni. Perutanje je češće u zimskim mjesecima zbog češćeg obitavanja u toplim i suhim prostorima.

Zbog čega dolazi do perutanja kože?

Tvojoj koži je potrebna hidratizacija, kako iznutra, tako i izvana. Zimi zbog paljenja grijanja, zrak u mnogim prostorima koji nemaju zaseban ovlaživač zrava postane suh. Baš zbog tog koža koja je inače sklona suhoći zna početi perutati. Ako si nedavno mijenjala preparate za kožu, a posebno se to odnosi na lice, koža ti se može počet ljuštiti. Ovo je prirodna reakcija kože na sastojke koji joj ne paše, jer odbacuje gornji sloj.

Pripazi i na temperaturu vode kojom se tuširaš. Prevruća voda isušuje kožu i može uzrokovati perutanje. To se vrijedi i za temperaturu vode s kojom se umivaš kao i vode za kupanje. Ostali mogući uzroci su zdravstveni problemi poput dermatitisa, ekcema ili psorijaze, a ukoliko patiš od jednog od njih, posavjetuj se sa svojim dermatologom.

Kreme protiv perutanja kože na licu

Ako u ikojem trenutno primijetiš da ti se koža na licu peruta, bez brige. Brojni dućani i drogerije imaju proizvode koji ciljano hidratiziraju kožu i pomažu s perutanjem.

CeraVe, Hidratantna krema za lice

dm

CeraVe hidratantna krema je krema namijenjena za njegu normalne do suhe kože lica koja osigurava cjelodnevnu hidrataciju kože lica te istovremeno potiče obnovu prirodnog zaštitnog sloja kože. Ova zaštitna, nekomedogena hidratantna krema bez mirisa sadrži tri esencijalna ceramida, niacinamid i hijaluronsku kiselinu.

alverde NATURKOSMETIK, Anti-age dnevna krema Ultra Sensitiv

dm

Alverde NATURKOSMETIK anti-age dnevna krema Ultra Sensitiv posebno je pogodna za njegu osjetljive kože te sadrži ceramide, hijaluron i konezim Q10. Hidratizira, štiti od štetnih utjecaja iz okoliša te suzbija bore i druge znakove starenja. alverde NATURKOSMETIK anti-age krema ne sadrži sintetičke mirise, bojila, konzervanse, mineralna ulja, genetski modificirane sastojke, eterična ulja ni biljne ekstrakte.

SVR, Sebiaclear Hydra umirujuća i hidratantna krema

Notino

Nadoknadi vlagu koju je vaša koža izgubila tijekom tretmana protiv akni. Umirujuća, hidratantna krema za nesavršenosti na licu SVR Sebiaclear Hydra dubinski će obnoviti tvoju suhu, osjetljivu kožu i reducirati smeđe i crvene mrlje. Njena lagana formula lako se nanosi i brzo upija te koži daje baršunasti izgled.

La Roche-Posay, Nutritic hranjiva krema za izrazito suho lice

Notino

Reci zbogom suhom licu! Hranjiva krema La Roche-Posay Nutritic intenzivno će hidratizirati i dubinski nahraniti tvoje lice dajući mu dugotrajan osjećaj ugode. Ova izuzetno nježna krema s novom generacijom lipida lako se nanosi, umiruje lice i potiče obnovu gornjih slojeva epiderme.

Kreme protiv perutanja kože na nogama

Lice nije jedini dio tijela koje je podložno suhoći. Perutanje kože na nogama također zna biti veliki problem u zimskim mjesecima, no i to se može držati pod kontrolom uz pravilne losione i kreme.

hawe, Zaštitna krema protiv iritacije kože – vanilija

dm

Hawe zaštitna krema protiv iritacije kože pruža svakodnevnu zaštitu od trenja koje može uzrokovati nelagodu. Sadrži umirujuće sastojke poput ulja jojobe i pantenola, što ti može pomoći u smirivanju kože. Krema se lako nanosi i brzo upija, stvarajući nevidljivi zaštitni sloj. Miris vanilije dodatno doprinosi ugodnom iskustvu korištenja. Hawe zaštitna krema protiv iritacije kože može pomoći u održavanju zdrave i zaštićene kože.

ZEOTEX, Krema za njegu problematične kože Derm

dm

Zeotex Derm krema za problematičnu kožu pomaže dubinski hidratizirati kožu i smiriti nepravilnosti. Podupire sposobnost obnavljanja kože te obnavlja mikrofloru zahvaljujući elementarnom srebru. Time je izgled kože poboljšan i svjež. Prigodna za korištenje kod raznih kožnih stanja kao što su akne, ekcemi, rosacea, iritacija kože, gljivične infekcije, suha koža i opekline od sunca.

CeraVe, Moisturizers hidratantna krema za lice i tijelo za suhu i vrlo suhu kožu

Notino

Otkrij izuzetno nježnu i umirujuću njegu za cijelu obitelj. Prebiotičku hidratantnu kremu za ublažavanje osjetljivosti kože La Roche-Posay Toleriane Sensitive mogu jednako koristiti i odrasli i djeca od najmlađe dobi. Hidratizira kožu tijekom čak 48 sati, ublažavajući manifestacije njezine pretjerane reaktivnosti i osjetljivosti. Krema s prebioticima i drugim aktivnim sastojcima obnavlja zaštitni sloj kože i održava njezinu prirodnu mikrofloru. Rezultat je dugotrajno umirena koža, zaštićena od novih iritacija.

Eveline Cosmetics, Extra Soft SOS krema za intenzivnu regeneraciju za tijelo i lice

Notino

Krema za tijelo Eveline Cosmetics Extra Soft SOS njeguje tvoju kožu i pruža joj potrebnu njegu i dugotrajnu hidrataciju. Nanesi preparat na čistu kožu i blago umasiraj dok se potpuno ne upije.