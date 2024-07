Parfemi s voćnim notama su savršen izbor za ljeto – imamo favorite

Bilo da su nježni, slatkasti, svježi ili gorki, parfemi s voćnim notama savršen su izbor za ljetne dane. Voćni parfemi mnoge asociraju na mirisne vodice kakve smo nosili u tinejdžerskim danima, no oni su danas mnogo više od toga. Na tržištu parfema sve je više raznolikih i svestranih mirisa kojima dominiraju voćne note, a koji su iznimno sofisticirani i nekako više primjereni odrasloj dobi.

Parfumerka Nuria Cruelles za Harper's Bazaar je otkrila kako mirisi bazirani na voćnim notama privlače sve više pažnje, a osobito su popularni ljeti kada smo svi u potrazi za osvježavajućim i živahnijim mirisima koji evociraju osjećaj ljetne bezbrižnosti i obilja prirode.

U spoju s drvenastim i zemljanim notama poput lišća, mahovine i korijenja ili toplim notama poput karamele, voćni mirisi dobivaju dublji balzamični finish. Postaju sve više i više profinjeniji i kompleksniji, a mogu se pronaći i u ponudi mnogih luksuznih brendova. Dobar primjer je najnovija parfemska kreacija Nurije Cruelles za Loewe, Paula’s Ibiza Cosmic, gdje su note zrele kruške i sočnog manga pomiješane s aromatičnom smolom čempresa, a gurmanska kokos krema savršeno se stopila s cedrovinom, sandalovinom i jantarom.

Voćni parfemi sada su sve samo ne dosadni. Dolaze u raznolikim varijantama i mirišu uistinu jako primamljivo. U nastavku smo izdvojile nekoliko favorita koji su izvrstna opcija za ljeto, ali i prve dane jeseni.

Marc Jacobs Daisy Ever So Fresh Eau de Parfum

Iskričav miris prepun energije i svježine. Još veselija, spontanija i koncentriranija! Upravo takva je nova parfemska voda za žene Marc Jacobs Daisy Ever So Fresh, novo poglavlje slavne Daisy Eau So Fresh. Najprije se osjećaju note sočne mandarine i iskričave note manga i ananasa. Zatim u prvi plan dolaze note hidrolata ruže i cvijeta naranče, a u bazi parfema ističu se drvenaste note, koje u kompoziciju unose energiju, prozračnost i toplinu.

Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum

Miris koji očarava klasičnim savršenstvom egzotičnog voća trešnje. Zrelo meso crne trešnje susreće se s dražesnim dodirom gorkog badema. U srcu puca s valovima slatkog i pikantnog dodira koji prodire u dušu i tijelo. Griotte sirup izražava teksturnu mješavinu voćnih plodova, turske ruže i jasmina. Peruški balzam i tonka u kombinaciji s neočekivanom sandalovinom, vetiverom i cedrom završavaju sloj dostižne fantastične razine nezasitnosti.

Ariana Grande Cloud Eau de Parfum

Cloud by Ariana Grande sanjiv je, primamljiv i jednostavno neodoljiv. Na početku, nježno mirisni cvjetovi lavande kombiniraju se sa sočnim kruškama i začinskim, svježim bergamotom. Dašak crème de kokosa, uparen s raskošnim slatkim notama pralina i egzotičnim mirisom orhideje vanilije, čini notu srca doživljajem za sva osjetila. Intenzivni mošus stapa se s plemenitim drvećem u bazi kako bi stvorio neodoljivu završnicu koja očarava ne samo onoga tko nosi miris.

Dolce & Gabbana Light Blue Summer Vibes Femme Eau de Toilette

Ženska toaletna voda Dolce&Gabbana Light Blue Summer Vibes utjelovljenje je luksuza i ekskluzivnosti, a njezina genijalna mirisna kompozicija oduševit će i najzahtjevnije noseve. Sadrži ulje cedra, bresvku i bergamot.

Loewe Paula's Ibiza Cosmic Eau De Parfum

Parfemska voda Loewe Paula’s Ibiza Cosmic je zanosan voćno-drvenasti parfem u kojem se gurmanske note kokosa i manga miješaju s nježnom sandalovinom. Ne mogu mu odoljeti ni žene ni muškarci. Razmazi svoja osjetila i prepusti se psihodeličnom zovu egzotike.

Chanel Chance Eau Tendre Eau de Parfum

Još nježnija varijanta CHANCE. Nježna prisutnost, s intenzivno ženstvenim i ovijajućim tragom. Sadrži note irisa, ambre, mošusa, jasmina i grejpa.

Jo Malone Blackberry & Bay Cologne

Uspomene iz djetinjstva na branje kupina. Trpak. Sočan. Zelen.

Foto: Douglas, Notino, Pexels, Unsplash