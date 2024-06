Arapski parfemi su apsolutni hit – otkrivamo u čemu je njihova tajna i koji su najbolji

Trendovi u svijetu parfema mijenjaju se iz sezone u sezonu, a u posljednje vrijeme sve više pažnje počeli su privlačiti arapski parfemi. Društvene mreže, prvenstveno TikTok, postale su zaluđene upravo arapskim parfemima gdje se često mogu vidjeti brojne preporuke ovih mirisa, koji su najbolji i zašto ih vrijedi isprobati.

Sve je započelo kada su ljubitelji parfema počeli raditi recenzije arapskih mirisa, a ubrzo nakon toga broj obožavatelja ovih parfema počeo je rasti te su danas izrazito popularni.

Arapski parfemi su mirisi s orijentalnim notama, a neki od najčešćih sastojaka koje sadrže su mošus, tamjan, oud, razni začini ili pak egzotično drveće. Nadalje, čest sastojak ovih parfema su i cvjetne note poput jasmina, ruže ili narančina cvijeta. Posebnost arapskih parfema je u tome što su usko vezani uz kulturu i tradiciju Bliskog istoka jer je izrada parfema duboko ukorijenjena u povijesti arapskih zemalja.

Što se tiče njihovih glavnih karakteristika, ovi parfemi su izrazito koncentrirani, imaju opojan miris i djeluju vrlo senzualno. Za razliku od klasičnih parfema, arapski parfemi imaju visoku koncentraciju esencijalnih ulja i obično su bez alkohola radi čega su puno intenzivniji i dulje traju na koži. Mirišu poput nekih puno skupljih parfema luksuznih brendova, a cjenovno su prihvatljiviji. Radi svega toga, i ne čudi da ih influenceri, posebice pripadnici generacije Z, naprosto obožavaju.

Arapski parfemi su idealan izbor za sve one koji preferiraju začinske, snažne i pomalo zavodljive mirise. I kod nas u drogerijama mogu se pronaći mirisi pojedinih arapskih brendova kao što su Lattafa i Armaf, a neke od njih izdvajamo u nastavku.

Lattafa Ana Abiyedh edp - 29,90 €

Lattafa Ana Abiyedh uniseks parfemsku vodu otkriva zapanjujući mošusni miris. U gornjim notama otkrivaju se note naranče i bergamota koje prelaze u srčane note kruške i vanilije. Miris se zatvara baznim notama mošusa i jantra. Lattafa Ana Abiyedh parfem namijenjen je snažnim i neovisnim osobama, za žene i muškarce.

Lattafa Yara edp - 33,90 €

Lattafa Yara parfemska voda za žene utjelovljuje luksuz i ekskluzivnost. Prekrasno razigran miris osvaja kremastim i laganim notama. U gornjim akordima otvaraju se orhideja, heliotrop i mandarina te prelaze u srčane akorde vanilije i mošusa. Bazni akordi Lattafa Yara parfema sadrže vaniliju, mošus i sandalovinu.

Lattafa Ajwad edp – 36,90 €

Lattafa Ajwad uniseks parfemska voda mami voćno-cvjetnim mirisom. Gornji akordi sadrže bergamot, liči i voćne note te se prelijevaju u srednje note jasmina i ruže. Baza sadrži blago slatkasti miris vanilije, cedar, sandalovinu, amber i mošus.

Lattafa Ra'ed Luxe edp - 36,90 €

Lattafa Ra'ed Luxe uniseks parfemska voda sadrži kombinaciju baršunaste svježine i slatkih drvenastih nota. Gornje note sadrže kleku, ananas, lubenicu, jasmin, cvijet svile i ružičasti papar. Srednje note izražavaju lavanda, kadulja, biljne note i cimet koje prelaze u bazne note ambera, vanilije, vetivera, jagode, leda, tonke, mošusa, kestena i sandalovine. Lattafa Ra'ed Luxe parfem oduševljava harmonijom u kojoj se isprepliću mošus i nježna slatkoća.

Swiss Arabian Shaghaf Oud Ahmar parfemska voda uniseks – 59 €

Uniseks parfemska voda Swiss Arabian Shaghaf Oud Ahmar idealna je za sve prilike kada želiš zablistati. Sadrži mirisne note ruže, jantara, vanilije, sandalovine, mošusa i cedra.

Asdaaf Andaleeb parfemska voda – 20,50 €

Uniseks parfemska voda s notama naranče, bergamota, jasmina, ruže, pačulija i sandalovine.

ARMAF club de nuit intense edp - 39,90 €

Armaf club de nuit intense parfemska voda za žene je chypre-cvjetnog mirisa. Gornje egzotične note sadrže ružu, šafran i geranij te prelaze u začinske note mušaktnog oraščića, papra, kima i ljubičice. Cvjetne i orijentalne bazne note čine akordi pačulija, vanilije, agara i jantra. Uz Armaf club de nuit intense parfem svaka žena osjećat će se otmjeno i privlačno.

ARMAF The Pride of Rouge edp - 39,90 €

ARMAF The Pride of Rouge parfem impresionirat će sve u tvojoj blizini. Ova parfemska voda za žene je raskošnog cvjetno-orijentalnog mirisa. Očaravajući slatki i aromatični jasmin, šafran i korijander razvijaju se u gornjim notama prelazeći u note srca od limuna, pralina i frezije. ARMAF The Pride of Rouge miris zatvara se baznim notama jantra, mahovine i cedra.

Izvor i foto: Instagram, TikTok, Notino, DM