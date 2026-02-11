Ovi drogerijski puderi imaju kultni status: Koji je tvoj favorit?

Zahvaljujući dobrom omjeru cijene i kvalitete, ugodnoj teksturi i pouzdanom rezultatu na koži, ovi puderi osvojili su beauty entuzijastice, influencerice i make-up profesionalce. Donosimo pregled drogerijskih pudera koje svi vole i koji se s razlogom iznova nalaze na listama najboljih izbora za besprijekoran ten

Potraga za savršenim tekućim puderom nekada je bila sinonim za visoke cijene i posjet luksuznim parfumerijama. Danas je situacija potpuno drugačija. Granica između drogerijskih i skupocjenih brendova postala je gotovo nevidljiva, a police drogerija nude formule koje ne samo da konkuriraju, već često i nadmašuju performanse znatno skupljih proizvoda. Ovi cjenovno pristupačni favoriti više nisu kompromis, već pametan odabir za besprijekoran ten.

Suvremeni drogerijski puderi obogaćeni su sastojcima za njegu kože poput hijaluronske kiseline, vitamina C i niacinamida, a nerijetko sadrže i zaštitni faktor. Zahvaljujući društvenim mrežama, gdje korisnici neumorno testiraju i recenziraju proizvode, neki od njih stekli su kultni status i postali globalni viralni hitovi. No, kako u moru izbora pronaći onaj pravi?

Kako odabrati idealan puder u drogeriji?

Prije nego što se upustite u kupnju, ključno je poznavati potrebe vlastite kože. Čak i najbolji puder neće izgledati dobro ako ne odgovara vašem tipu kože. Vlasnici masne i mješovite kože trebali bi tražiti formule s matirajućim učinkom, često označene kao "matte" ili "oil-free", koje će kontrolirati neželjeni sjaj tijekom dana. S druge strane, suhoj koži potrebna je hidratacija, stoga su za nju idealni puderi s oznakama "dewy", "hydrating" ili oni koji u nazivu nose riječ "serum".

Jednako je važno odrediti i podton kože. Najjednostavniji trik je provjera boje vena na zapešću na dnevnom svjetlu. Plave ili ljubičaste vene upućuju na hladni podton, zelenkaste na topli, dok mješavina obje boje ukazuje na neutralni podton. Kada testirate nijansu, zaboravite na nadlanicu. Puder uvijek nanesite na liniju čeljusti i, ako je moguće, provjerite kako izgleda na prirodnom svjetlu. Tek tada ćete biti sigurni da ste odabrali savršenu nijansu koja se stapa s vašim tenom.

Favoriti s polica: Puderi koje se isplati isprobati

Na temelju recenzija vizažista, beauty entuzijasta i milijuna zadovoljnih korisnika, izdvojili smo osam drogerijskih pudera koji su se dokazali svojom kvalitetom i učinkovitošću.

L'Oréal Paris True Match

Ovaj kultni klasik s razlogom je omiljen već godinama. Njegova poboljšana veganska formula obogaćena je hijaluronskom kiselinom te se savršeno prilagođava ne samo tonu, već i teksturi kože. Pruža srednju pokrivenost i prirodan završetak, zbog čega koža izgleda svježe i zdravo. Praktično pakiranje s pumpicom dodatni je plus. Cijena: oko 13 €

Maybelline Fit Me Matte + Poreless

Apsolutni pobjednik za masnu i mješovitu kožu. Ovaj lagani puder sadrži mikro-pudere koji upijaju višak sebuma i vizualno smanjuju pore, ostavljajući lice matiranim, ali bez osjećaja težine. Njegova dugotrajnost i prirodan izgled čine ga jednim od najprodavanijih drogerijskih pudera na svijetu. Cijena: oko 8 €

Catrice HD Liquid Coverage

Poznat po efektu "druge kože", ovaj puder nudi visoku moć prekrivanja bez stvaranja efekta maske. Izuzetno je dugotrajan, do 24 sata, i daje besprijekoran mat finiš. Zbog svoje lagane, tekuće teksture i profesionalnih rezultata, čest je odabir i mnogih vizažista. Cijena: oko 9 €

Bourjois Healthy Mix Clean & Vegan

Ako vam je koža umorna i beživotna, ovo je puder za vas. Njegova nova, čista formula obogaćena je vitaminskim koktelom (C, E i B5) koji briše znakove umora i daje licu zdravi sjaj. Idealan je za normalnu do suhu kožu kojoj je potrebna dodatna blistavost. Cijena: oko 25 €

L'Oréal Infallible 32H Fresh Wear

Ovaj puder jamči postojanost u svim uvjetima. Otporan je na vodu i znoj, a unatoč visokoj pokrivnosti, njegova je formula iznimno lagana i prozračna, dopuštajući koži da diše. Vitamin C u sastavu pruža koži svježinu i sjaj koji traje cijeli dan. Cijena: oko 14 €

NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint

Viralni hit s TikToka koji je opravdao sva očekivanja. Pruža srednju pokrivenost s mat finišem i stvara "blur" efekt koji vizualno zaglađuje pore i nepravilnosti. Rezultat je besprijekoran ten bez osjećaja težine, što ga čini idealnim za svakodnevno nošenje. Cijena: oko 12 €

e.l.f. Halo Glow Liquid Filter

Više od pudera, ovaj višenamjenski proizvod postao je globalni fenomen kao pristupačna alternativa luksuznom favoritu. Može se koristiti samostalno za lagano prekrivanje i intenzivan sjaj, kao primer ispod pudera ili kao tekući highlighter. Koži daje prekrasan, zdrav sjaj. Cijena: oko 20 €

Essence I Love Flawless Skin

Dokaz da kvaliteta ne mora biti skupa, ovaj puder nudi visoku pokrivenost, mat završnicu i zaštitni faktor 20 po iznimno povoljnoj cijeni. Lagane je teksture, ne začepljuje pore i idealan je izbor za mlađu kožu ili one koji traže pouzdan svakodnevni puder. Cijena: oko 6 €

