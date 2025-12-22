Ovaj blagdanski make-up svi mogu kopirati: Ivana Blažoti zablistala uz drogerijske proizvode

U kratkom i dinamičnom video tutorialu, popularna influencerica pokazala je kako stvoriti glamurozan izgled idealan za svečane prigode koje su pred nama

U jeku blagdanskih priprema, jedna od najpoznatijih hrvatskih beauty influencerica Ivana Blažoti, svoje je pratitelje na Instagramu obradovala objavom koja je stigla u savršenom trenutku. U kratkom i dinamičnom video tutorialu, popularna influencerica pokazala je kako stvoriti glamurozan izgled idealan za svečane prigode koje su pred nama. Ono što je posebno oduševilo njezinu publiku jest činjenica da je cijeli make-up postigla koristeći isključivo cjenovno pristupačne proizvode dostupne u drogerijama, dokazavši još jednom da za spektakularan izgled nije potrebno potrošiti bogatstvo.

Korak po korak do savršenog blagdanskog izgleda

Video, objavljen pod jednostavnim i efektnim naslovom "Blagdanski glam s drogerijskim proizvodima", prikazuje Ivanu u prepoznatljivom, profesionalnom stilu. Na pozadini žarke crvene boje, koja odmah asocira na blagdansko raspoloženje, Ivana vješto demonstrira transformaciju korak po korak. Započinje s pripremom lica, nakon čega nanosi tekući puder, konturira lice kremastim proizvodima i sve zaokružuje rumenilom koje obrazima daje svjež i zdrav izgled.

Posebna pažnja posvećena je očima, gdje je suptilnom linijom smeđeg tuša i s nekoliko parcijalnih trepavica postigla zavodljiv, ali ne i pretjeran cat-eye efekt. Cijeli izgled kulminira nanošenjem olovke za usne i sjajnog crvenog ruža koji je apsolutni klasik blagdanske sezone. Styling je upotpunila jednostavnom bijelom majicom i velikom crvenom mašnom u kosi, što je dodatno naglasilo svečanu, ali i zaigranu notu tutoriala. Njezina objava jasan je podsjetnik da se uz malo vještine i prave proizvode, koji ne moraju biti skupi, može postići izgled dostojan crvenog tepiha.