Valentinovo kod kuće: Tri recepta za večeru koja se pamti

Najvažniji sastojak svake romantične večere je vrijeme koje provodite zajedno. Uživajte u procesu, smijte se, nazdravite i stvorite uspomenu koja će trajati duže od okusa na tanjur

Preskočite pretrpane restorane i precijenjene jelovnike. Ovog Valentinova, pretvorite vlastitu kuhinju u najromantičnije mjesto u gradu. Nema ničeg intimnijeg od obroka pripremljenog s ljubavlju, promišljenog i serviranog u toplini doma. Večera kod kuće nije samo hrana, to je doživljaj koji stvarate zajedno, uspomena u nastajanju. Od postavljanja stola do zadnjeg zalogaja deserta, svaki je trenutak prilika za povezivanje. Uz malo planiranja i prave recepte, možete pripremiti večeru koja je ukusnija, osobnija i neusporedivo romantičnija od bilo kojeg izlaska.

Kako stvoriti savršenu romantičnu atmosferu

Prije nego što se upale štednjaci, ključno je pripremiti scenu. Uspješna romantična večera počiva na detaljima koji nadilaze tanjur. Zaboravite na jako stropno svjetlo i stvorite ugođaj prigušenom, toplom rasvjetom. Nekoliko svijeća na stolu dodat će treperavu čaroliju, no birajte one bez mirisa kako njihova aroma ne bi konkurirala mirisima hrane. Postavite stol s pažnjom; iskoristite onaj poseban servis za jelo koji čuvate za goste, platnene ubruse i najljepše čaše. Ovi mali rituali pretvaraju običan obrok u svečanost.

Glazba je neizostavan dio atmosfere. Unaprijed pripremite listu laganih, instrumentalnih ili vama dragih romantičnih pjesama koje će tiho svirati u pozadini, stvarajući zvučnu kulisu bez ometanja razgovora. Za dodatni osobni pečat, rukom ispišite jelovnik i stavite ga na tanjur ili ukrasite stol s nekoliko latica ruža. Cilj je postići nenametljivu eleganciju i pokazati da ste uložili trud, a najvažnije je odabrati jela koja vam neće oduzeti cijelu večer kako biste mogli uživati u društvu voljene osobe.

Zvijezde večeri: Recepti koji osvajaju

Odabir glavnog jela postavlja ton cijele večere. Nudimo tri različita prijedloga, od bogatog i kremastog do laganog i elegantnog, kako biste pronašli onaj koji najbolje odgovara vašem ukusu. Sva tri jela izgledaju impresivno, a ne zahtijevaju kulinarsko majstorstvo.

Kremasta piletina sa sušenim rajčicama

Ovo jelo je utjelovljenje profinjenosti i udobnosti, a priprema se u samo jednoj tavi, što znači manje posla nakon večere.

Sastojci (za 2 osobe):

250 g pilećih prsa

3 žlice maslinovog ulja

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

1 žlica svježeg timijana

1 žlica crvene paprike

1/2 šalice nasjeckanih sušenih rajčica

3/4 šalice pilećeg temeljca

1/2 šalice vrhnja za kuhanje

1/4 šalice naribanog parmezana

Sol i papar po ukusu

Svježi bosiljak za ukras

Priprema:

1. Pileća prsa začinite solju i paprom. U tavi zagrijte maslinovo ulje te popržite piletinu s obje strane dok ne dobije zlatnu boju, otprilike 5 minuta po strani. Izvadite piletinu iz tave i stavite je sa strane.

2. U istu tavu dodajte sitno sjeckani češnjak, crvenu papriku i timijan. Kratko propirjajte, tek toliko da zamirišu (oko 1 minute).

3. Ulijte pileći temeljac i vrhnje za kuhanje. Dodajte nasjeckane sušene rajčice i naribani parmezan. Promiješajte i pustite da umak prokuha i lagano se zgusne.

4. Vratite piletinu u umak. Stavite tavu u pećnicu prethodno zagrijanu na 190°C i pecite 10 do 12 minuta, ili dok piletina ne bude potpuno kuhana.

5. Poslužite toplo uz kuhanu tjesteninu ili njoke i ukrasite listićima svježeg bosiljka.

Losos s limunom i začinskim biljem

Za one koji preferiraju lakšu, ali jednako elegantnu opciju, losos pečen u pećnici idealan je odabir. Nježna riba u kombinaciji sa svježinom citrusa i aromom bilja ostavlja dovoljno prostora za desert.

Sastojci (za 2 osobe):

2 fileta lososa (cca 150-180 g po filetu)

1 limun, narezan na tanke ploške

Nekoliko grančica svježeg ružmarina

Nekoliko grančica svježeg timijana

Maslinovo ulje

Sol i svježe mljeveni papar

Shutterstock

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje.

2. Filete lososa položite na pripremljeni lim. Svaki filet obilno pokapajte maslinovim uljem, posolite i popaprite s obje strane.

3. Na svaki filet rasporedite nekoliko ploški limuna te dodajte grančice svježeg ružmarina i timijana.

4. Pecite u zagrijanoj pećnici 12 do 15 minuta, ovisno o debljini fileta. Riba je gotova kada se meso lako odvaja vilicom i postane neprozirno.

5. Poslužite odmah uz blanširane šparoge ili laganu zelenu salatu za savršeno uravnotežen obrok.

Tagliatelle s tartufima za dašak luksuza

Tartufi se od davnina smatraju afrodizijakom, a njihov zemljani, intenzivan okus svakom jelu daje notu čistog luksuza. Tjestenina s tartufima nevjerojatno je jednostavna za pripremu, a rezultat je jelo dostojno najboljih restorana.

Sastojci (za 2 osobe):

180 g svježih tagliatella (ili druge duge tjestenine)

40 g tartufate (namaz od tartufa)

1 žlica maslaca

1 žlica naribanog parmezana

Nekoliko kapi kvalitetnog maslinovog ulja

Sol

Priprema:

1. Skuhajte tjesteninu u velikoj količini posoljene vode prema uputama na pakiranju, pazeći da ostane "al dente". Prije nego što je procijedite, sačuvajte otprilike pola šalice vode u kojoj se kuhala.

2. Dok se tjestenina kuha, u široj tavi na laganoj vatri otopite maslac. Dodajte tartufatu i 2-3 žlice sačuvane vode od kuhanja. Miješajte dok ne dobijete kremastu emulziju.

3. Ocijeđenu tjesteninu dodajte izravno u tavu s umakom. Pospite naribanim parmezanom i sve nježno promiješajte na vatri minutu ili dvije kako bi se okusi proželi.

4. Odmah poslužite. Svaku porciju pokapajte s nekoliko kapi kvalitetnog maslinovog ulja za dodatnu aromu.

Slatki završetak i savršeno piće

Kako bi večera bila potpuna, ne zaboravite na piće i desert. Čaša pjenušca ili šampanjca idealan je početak. Uz kremastu piletinu poslužite čašu crnog vina poput merlota, dok će uz losos savršeno pristajati svježa malvazija. Uz tjesteninu s tartufima odaberite vino koje neće nadvladati okus, poput laganijeg crnog pinota. Za desert, umjesto kompliciranih kolača, odlučite se za nešto jednostavno, a efektno. Svježe jagode umočene u otopljenu tamnu čokoladu ili brzi tiramisu složen u čaši klasičan su i nepogrešiv izbor.