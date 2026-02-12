Krafne iz pećnice – laganiji recept za omiljeni desert bez prženja

Krafne iz pećnice savršena su alternativa klasičnim prženim krafnama jer su lakše, manje masne i jednako ukusne. Idealne su za sve koji žele uživati u omiljenoj slastici bez grižnje savjesti, a priprema im je jednostavna i ne zahtijeva puno vremena ni ulja

Miris svježe pečenih krafni jedan je od najljepših podsjetnika na djetinjstvo, obiteljska okupljanja i, naravno, veselo doba poklada i maškara. Tradicionalno pržene u dubokom ulju, ove mekane slastice neizostavan su dio fašničkih običaja, no mnogi ih izbjegavaju zbog teže probavljivosti i visoke kalorijske vrijednosti. Srećom, postoji rješenje koje vam omogućuje da uživate u njihovom punom okusu bez kompromisa: krafne iz pećnice. Ova zdravija inačica zadržava svu mekoću i prozračnost, a priprema je jednostavnija i čišća.

Lakša, mekša i jednako slasna alternativa

Glavna razlika između klasičnih krafni i krafni iz pećnice leži u načinu termičke obrade. Dok prženje u dubokom ulju stvara karakterističnu hrskavu koricu, tijesto pritom upija znatnu količinu masnoće. Pečenjem se taj korak u potpunosti zaobilazi. Rezultat je poslastica koja teksturom više podsjeća na mekano mliječno pecivo ili buhtlu, ali zadržava prepoznatljivu aromu i sočnost.

Nutritivna prednost je također značajna. Dok jedna pržena krafna može sadržavati i do četiristo kalorija, njezina pečena verzija obično ima između 160 i 220 kalorija. Osim toga, izbjegavanjem prženja smanjuje se nered u kuhinji i neugodan miris ulja koji se često zadržava satima. Priprema je brža, a rezultat su krafne koje su lagane, prozračne i savršene za uživanje u bilo koje doba dana.

Pexels

Krafne iz pećnice recept

Ovaj recept slijedi tradicionalnu pripremu dizanog tijesta, osiguravajući da krafne budu iznimno mekane i ukusne. Tajna je u strpljenju i pažljivom praćenju koraka, a rezultat će vas oduševiti.

Sastojci:

500 g glatkog brašna

jedna kocka svježeg kvasca (40 g) ili dvije vrećice suhog kvasca

250 ml toplog mlijeka

100 g otopljenog maslaca

četiri žlice šećera

jedan vanilin šećer

dva žumanjka

naribana korica jednog limuna

jedna žlica ruma

prstohvat soli

Za premazivanje: jedan žumanjak pomiješan s malo mlijeka

Za punjenje i posipanje: marmelada po izboru i šećer u prahu

Priprema:

Najprije je potrebno aktivirati kvasac. U stotinjak mililitara toplog mlijeka razmrvite svježi kvasac, dodajte žličicu šećera i žličicu brašna. Promiješajte i ostavite na toplom mjestu desetak do petnaest minuta dok se ne zapjeni.

U veliku posudu za miješanje stavite brašno, a zatim dodajte aktivirani kvasac, preostalo toplo mlijeko, otopljeni maslac, žumanjke, šećer, vanilin šećer, sol, rum i naribanu koricu limuna. Sastojke je najbolje mijesiti mikserom sa spiralnim nastavcima sve dok se tijesto ne počne odvajati od stijenki posude. Trebali biste dobiti mekano i glatko tijesto koje se ne lijepi za prste.

Tijesto prekrijte čistom krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže otprilike jedan sat, odnosno dok ne udvostruči volumen. Nakon prvog dizanja, tijesto lagano premijesite na pobrašnjenoj podlozi i razvaljajte na debljinu od otprilike dva centimetra. Čašom ili kalupom izrezujte krugove i slažite ih na lim za pečenje obložen papirom. Izrezane krafne ponovno prekrijte krpom i ostavite da se dižu još trideset do četrdeset minuta. Ovaj drugi korak ključan je za postizanje iznimne mekoće.

Pećnicu zagrijte na 180 °C. Prije pečenja, svaku krafnu pažljivo premažite smjesom žumanjka i mlijeka. Pecite ih petnaest do dvadeset minuta, odnosno dok ne poprime lijepu zlatnosmeđu boju. Još tople krafne napunite marmeladom pomoću slastičarske šprice te ih na kraju obilno pospite šećerom u prahu.

Pexels

Dodatni savjeti za uspjeh

Kako bi vaše krafne iz pećnice svaki put ispale savršeno, obratite pozornost na nekoliko detalja. Svi sastojci, posebno jaja i mlijeko, trebaju biti sobne temperature kako bi se kvasac pravilno aktivirao. Za dodatnu vlažnost i mekoću, na dno pećnice tijekom pečenja možete staviti manju vatrostalnu posudu s vodom. Para koja će se stvoriti pomoći će da krafne ostanu sočne. Ako želite postići sjajnu i mekanu koricu, netom pečene krafne možete premazati s malo otopljenog maslaca.

Iako su najukusnije poslužene svježe, pečene krafne mogu se čuvati u zatvorenoj posudi do dva dana. A za one koji vole eksperimentirati s okusima, umjesto klasičnog šećera u prahu, krafne možete preliti raznim glazurama ili ih puniti čokoladnim namazom i kremom od vanilije.

Bilo da se pripremate za poklade ili jednostavno želite zasladiti obično poslijepodne, ovaj recept za krafne iz pećnice siguran je put do slastice koja će oduševiti cijelu obitelj.